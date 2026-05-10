Tin hot thị trường ngày 10/5: Thêm 40 dự án nhà ở xã hội khắp cả nước

Tin hot thị trường ngày 10/5: Hà Nội đề xuất thu hồi hơn 50.000 ha đất để triển khai 5.822 dự án

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UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND TP danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất giai đoạn 2026–2030 nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Theo đề xuất, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi lên tới hơn 50.000 ha để triển khai 5.822 dự án trên toàn địa bàn.

Các dự án thuộc nhiều lĩnh vực như hạ tầng giao thông, khu đô thị, trường học, công viên, công trình công cộng và tái thiết không gian đô thị. Trong đó, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh quy hoạch các khu vực ven sông Hồng, phát triển các trục cảnh quan, không gian xanh và hệ thống hạ tầng chiến lược nhằm mở rộng dư địa phát triển đô thị trong dài hạn.

Theo kế hoạch, nhiều khu dân cư ngoài đê sông Hồng cũng sẽ được nghiên cứu di dời, sắp xếp và quy hoạch lại để phục vụ mục tiêu chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn thoát lũ và phát triển không gian sáng tạo, dịch vụ, du lịch ven sông. Hà Nội cho biết việc thu hồi đất sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Tin hot thị trường ngày 10/5: Khởi tố đối tượng sản xuất hơn 10.000 mỹ phẩm giả ở Ninh Bình

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Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Quang Thiều (SN 1994, trú xã Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng nhu cầu tiêu thụ mỹ phẩm lớn trên thị trường, Thiều đã tự tìm hiểu quy trình sản xuất các loại kem dưỡng da, kem trắng da, sáp nẻ và dung dịch vệ sinh phụ nữ qua mạng xã hội. Sau đó, đối tượng mua máy móc, hóa chất, bao bì và tem nhãn giả mạo các thương hiệu nổi tiếng để tổ chức sản xuất hàng giả.

Để che giấu hoạt động, Thiều thuê một trang trại chăn nuôi tại xã Gia Lâm làm nơi tập kết nguyên liệu và vận hành dây chuyền sản xuất khép kín. Khi kiểm tra cơ sở này, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ hơn 10.000 sản phẩm mỹ phẩm giả các loại, tổng trị giá ước tính gần 3,5 tỷ đồng.

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vụ việc không chỉ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin hot thị trường ngày 10/5: Cả nước khởi công thêm 40 dự án nhà ở xã hội trong 4 tháng đầu năm

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Theo Bộ Xây dựng, trong 4 tháng đầu năm 2026, cả nước đã khởi công thêm 40 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 36.590 căn hộ, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030.

Tính lũy kế đến nay, trên cả nước có 226 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với tổng quy mô khoảng 228.725 căn, đạt 144% so với chỉ tiêu được giao. Trong số này đã có hơn 5.400 căn hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đáng chú ý, 25 địa phương đã hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu khởi công năm 2026, gồm Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Đồng Nai…

Bộ Xây dựng cho biết năm 2026, cả nước đặt mục tiêu hoàn thành hơn 158.700 căn nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp. Để bảo đảm tiến độ, Bộ đã yêu cầu các địa phương rà soát quỹ đất, tháo gỡ vướng mắc pháp lý, kiện toàn Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản trong quý II/2026.