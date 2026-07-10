Tin hot thị trường ngày 10/7: Loạt cơ sở y tế, thẩm mỹ hoạt động không phép bị xử phạt

Tin hot thị trường ngày 10/7: Giá xăng giảm còn 20.000 đồng/lít

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 9/7.

Cụ thể, cơ quan điều hành đã quyết định giảm 540 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 410 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 19.190 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 20.000 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel tăng 570 đồng lên 21.740 đồng/lít, dầu mazut giảm 320 đồng còn 13.730 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định tiếp tục trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Trong đó, trích lập 200 đồng/lít với xăng sinh học; 200 đồng/kg với dầu mazut.

Tin hot thị trường ngày 10/7: Loạt cơ sở y tế, thẩm mỹ hoạt động không phép tại TP.HCM bị xử phạt

Phòng kiểm tra pháp chế, Sở Y tế TP.HCM vừa công bố danh sách xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với hàng loạt cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không phép, sai phạm về quảng cáo tại TP.HCM.

Công ty TNHH Y khoa Perfect U (phường Cát Lái) bị phạt 34 triệu đồng vì thổi phồng quảng cáo bằng các từ ngữ "nhất", "tốt nhất", "số một" mà không có giấy tờ chứng minh.

Chịu án phạt nặng nhất là Chi nhánh Công ty TNHH AI K Plus (địa chỉ 3A Nguyễn Văn Thủ, phường Tân Định). Cơ sở này bị phát hiện cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động. Với hành vi này, công ty bị xử phạt 90 triệu đồng và buộc phải đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng.

Liên quan đến địa chỉ vi phạm nói trên, bà Đại Diệp Lan Thanh - người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở, cũng bị phạt 7,5 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong 2 tháng do vắng mặt khi cơ sở hoạt động mà không ủy quyền theo quy định.

Tương tự, ông Nguyễn Tấn Phong (Số 4, đường 817 Tạ Quang Bửu, phường Chánh Hưng) cũng bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động trong 18 tháng, đồng thời nộp phạt hành chính 51,3 triệu đồng. Ông Phong được xác định có hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không phép và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ (trị giá lô hàng vi phạm là 1,75 triệu đồng). Sở Y tế đã buộc cơ sở tiêu hủy tang vật gồm nhiều hộp thuốc như Lasbeau Mid, Elasty D Plus, One Tox và nộp lại số lợi bất hợp pháp 4,8 triệu đồng.

Một cơ sở thẩm mỹ, khám chữa bệnh "chui" khác bị triệt phá là của bà Lê Thị Kiều Nhung (50B Dã Tượng, phường Chánh Hưng). Bà Nhung bị xử phạt 72,5 triệu đồng và đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 12 tháng. Hành vi vi phạm được xác định là cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề. Bên cạnh đó, cá nhân này buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp là 2,5 triệu đồng thu được từ hành vi vi phạm.

Bên cạnh các cơ sở hoạt động không phép hoàn toàn, Sở Y tế cũng áp dụng mức phạt hành chính cao nhất đợt này đối với Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Y tế Âu Á (425 Nguyễn Văn Luông, phường Phú Lâm) với số tiền lên đến 123 triệu đồng.

Dù có giấy phép nhưng công ty này lại lưu trữ, bán lẻ các loại thuốc ngoài phạm vi kinh doanh; không có thiết bị kết nối internet quản lý mua bán thuốc và quảng cáo vượt quá phạm vi chuyên môn được phê duyệt. Cơ sở này bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh trong thời hạn 4,5 tháng.

Ngoài ra, Công ty TNHH Đầu tư Bệnh viện JV Nhật Việt bị phạt 4 triệu đồng vì thu chi phí chưa niêm yết.

Nhiều cá nhân và hộ kinh doanh khác như Phòng khám Tiết niệu - Nam khoa của bác sĩ Đỗ Anh Toàn, bà Hồ Lê Ái Xuân, bà Huỳnh Kim Xoa, bà Nguyễn Thị Đông cũng bị xử phạt từ 2 - 4 triệu đồng do các vi phạm liên quan đến việc lập sổ khám bệnh, hồ sơ bệnh án không đầy đủ hoặc không đúng mẫu.

Tin hot thị trường ngày 10/7: Bắt giữ lô hàng giả mạo thương hiệu BOSCH, trị giá gần 1 tỉ đồng

Ngày 9/7, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã thông tin về vụ bắt giữ lô hàng đầu kim và kim phun đầu động cơ diesel là hàng giả mạo thương hiệu BOSCH có tổng trị giá gần 1 tỉ đồng.

Qua kiểm tra địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Toàn Thùy, tại P.An Sinh, tỉnh Quảng Ninh, đoàn kiểm tra của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phát hiện doanh nghiệp đang bán 1.915 đầu kim (trị giá 517 triệu đồng) và 277 kim phun (trị giá 465 triệu đồng) đầu động cơ diesel ô tô tải mang nhãn hiệu BOSCH.

Khi kiểm tra hóa đơn, đoàn kiểm tra phát hiện dấu hiệu bất thường. Cụ thể, trên sản phẩm có nhãn hiệu BOSCH, trong khi hóa đơn giá trị gia tăng lại ghi tên hàng hóa là "Bloss" và "Boss".

Đại diện doanh nghiệp khai nhận toàn bộ số hàng hóa được mua từ Công ty TNHH Logistics GT, tại P.Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Để xác minh tính hợp pháp của nhãn hiệu, Cục Quản lý và Phát triển thị trường đã gửi văn bản đến Công ty TNHH Tư vấn THB - đơn vị đại diện theo ủy quyền của Robert Bosch GmbH tại Việt Nam để xác minh tính hợp pháp của nhãn hiệu.

Công ty TNHH Tư vấn THB xác định toàn bộ 1.915 đầu kim và 277 kim phun mang nhãn hiệu BOSCH bị tạm giữ đều là hàng giả mạo nhãn hiệu BOSCH của Robert Bosch GmbH đang được bảo hộ tại Việt Nam.