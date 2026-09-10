Tin hot thị trường ngày 10/9: Bộ Y tế yêu cầu công khai phòng khám tư “vẽ bệnh, moi tiền”

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố 19 bị can tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Phượng Đỏ (Hồng Bàng, Hải Phòng). Ảnh: Báo Tiền phong

Ngày 9/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản khẩn yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh ngoài công lập, tập trung vào những cơ sở thường xuyên bị người dân phản ánh, kiến nghị.

Động thái này được đưa ra sau khi Công an TP. Hải Phòng khởi tố 19 bị can tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Phượng Đỏ để điều tra các hành vi có dấu hiệu lừa đảo, “vẽ bệnh, moi tiền”, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài sản của người bệnh.

Bộ Y tế yêu cầu tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất, toàn diện; xử lý nghiêm cơ sở hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn, lạm dụng chỉ định cận lâm sàng hoặc có hành vi đe dọa tính mạng người bệnh. Cơ sở và cá nhân vi phạm có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề. Trường hợp có dấu hiệu hình sự, hồ sơ phải được chuyển ngay cho cơ quan công an.

Danh sách cơ sở vi phạm, bị đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép phải được công khai. Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm nếu để vi phạm kéo dài mà không được xử lý dứt điểm.

Tin hot thị trường ngày 10/9: TPBV xương khớp YDUOCPHONGPHU không có glucosamin như công bố

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện một lô thực phẩm bảo vệ sức khỏe xương khớp YDUOCPHONGPHU không đạt tiêu chuẩn chất lượng, trong đó không phát hiện glucosamin - hoạt chất chính được công bố trên nhãn sản phẩm.

Mẫu kiểm nghiệm được lấy tại nhà thuốc Kim Thoa, chợ Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị. Sản phẩm có số đăng ký 9352/2020/ĐKSP, số lô 012026, sản xuất ngày 20/1/2026, hạn dùng đến 20/1/2029, do Công ty cổ phần Y dược Phong Phú tại Hà Nội sản xuất.

Theo thông tin trên bao bì, mỗi viên chứa 200mg glucosamin sulfat 2NaCl, tương đương 125,61mg glucosamin, với công dụng hỗ trợ giảm đau nhức, hạn chế thoái hóa và làm trơn ổ khớp. Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm không phát hiện hoạt chất này. Kết quả đối chứng của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia cũng tương tự.

Ngoài ra, số lượng nấm men, nấm mốc và vi sinh vật hiếu khí trong sản phẩm đều vượt nhiều lần giới hạn cho phép; khối lượng viên cũng thấp hơn tiêu chuẩn. Cơ quan kiểm nghiệm đã báo cáo Sở Y tế và đề nghị xử lý lô sản phẩm để bảo vệ người tiêu dùng.

Tin hot thị trường ngày 10/9: Hà Nội phát hiện hơn 900 sản phẩm nhập lậu tại phường Việt Hưng

Ngày 9/9, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, Đội Quản lý thị trường số 16 liên tiếp phát hiện các vụ kinh doanh, tàng trữ hàng nhập lậu trên địa bàn phường Việt Hưng.

Kiểm tra hộ kinh doanh tại số 140 đường Nam Đuống, lực lượng chức năng phát hiện 116 sản phẩm bánh Trung thu Moon cake nhập khẩu. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng này.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 16 phối hợp với Công an phường Việt Hưng kiểm tra cơ sở kinh doanh quần áo tại số 5, ngõ 95 phố Kẻ Tạnh, phát hiện 850 sản phẩm quần áo trẻ em nhập khẩu không có hóa đơn, chứng từ. Tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết là 33 triệu đồng. Cơ sở này còn chưa đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định. Toàn bộ hàng hóa đã bị tạm giữ để xử lý.

Quản lý thị trường Hà Nội đang tăng cường kiểm tra các nhóm hàng phục vụ Tết Trung thu đến hết ngày 30/9. Người tiêu dùng được khuyến cáo chọn bánh của cơ sở uy tín, bao bì nguyên vẹn, nhãn ghi rõ nguồn gốc, thành phần, ngày sản xuất, hạn sử dụng và cách bảo quản.