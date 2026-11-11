Tin hot thị trường ngày 11/11: Phát hiện 188 doanh nghiệp có dấu hiệu găm hàng xăng dầu

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Ngày 10/11, Thanh tra Chính phủ công khai Kết luận số 769/KL-TTCP, Kết luận thanh tra Chuyên đề diện rộng về hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Trước đó từ 10/7/2026 đến ngày 5/10/2026, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra đối với 260 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, gồm 23 thương nhân đầu mối và 237 thương nhân phân phối.

Trong kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ chỉ ra: Có 58/260 doanh nghiệp (chiếm 22%) có dấu hiệu vi phạm điều kiện kinh doanh xăng dầu về cửa hàng, hệ thống phân phối và kho.

182/260 doanh nghiệp (chiếm 70%, gồm 14 thương nhân đầu mối và 168 thương nhân phân phối) có dấu hiệu không duy trì mức dự trữ xăng dầu bắt buộc tối thiểu theo quy định, vi phạm khoản 23 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP.

Đáng chú ý, về dấu hiệu vi phạm và hạn chế, bất cập trong quy định về hành vi găm hàng: Thanh tra Chính phủ chỉ ra có 188/260 doanh nghiệp (chiếm 72%) có một hoặc nhiều ngày trong tháng 3.2026 có tồn kho xăng dầu vượt 150% lượng tồn kho trung bình của 3 tháng liền kề trước đó, dấu hiệu của hành vi găm hàng theo khoản 3 Điều 32 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, có 2 doanh nghiệp là thương nhân đầu mối có dấu hiệu kê khai thiếu số tiền khoảng 40 tỉ đồng thuế bảo vệ môi trường.

15 doanh nghiệp là thương nhân đầu mối và các chi nhánh, công ty con chưa nộp ngân sách nhà nước với số tiền khoảng 6.500 tỉ đồng, gồm tiền nợ thuế bảo vệ môi trường khoảng 3.869 tỉ đồng và tiền chậm nộp khoảng 2.110 tỉ đồng.

3 thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu trong thời gian bị tước quyền sử dụng Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

1 thương nhân đầu mối (Công ty cổ phần Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu) không thực hiện kinh doanh xăng dầu trong 6 tháng đầu năm 2026, vi phạm quy định của Chính phủ.

Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, các dấu hiệu vi phạm nêu trên có nguyên nhân chung từ cơ chế cho phép thương nhân đầu mối và thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và thương nhân phân phối mua bán xăng dầu với nhau (gọi tắt là mua bán ngang), đặc biệt là mua bán ngang giữa các thương nhân phân phối.

Tin hot thị trường ngày 11/11: Quản lý cửa hàng Bách Hóa Xanh tuồn bia, sữa, mì gói bán ra ngoài

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Công Nhạ (SN 1996, trú tại ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang), nguyên quản lý cửa hàng Bách Hóa Xanh Long Sơn, phường Tân Châu, tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5 đến tháng 7/2026, trong thời gian làm quản lý cửa hàng Bách Hóa Xanh Long Sơn, Nguyễn Công Nhạ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt 17 loại hàng hóa, chủ yếu là bia, sữa, mì gói các loại, sau đó bán ra ngoài lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt được xác định trên 1,4 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Tin hot thị trường ngày 11/11: Triệt phá ổ nhóm sản xuất thuốc chữa dạ dày, giảm cân từ bột mỳ

Tang vật vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Ảnh: Công an Hải Phòng

Công an TP Hải Phòng thông tin, ngày 27/7/2026, Đội 3 Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Nhị Chiểu kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng do Nguyễn Minh Hiếu, sinh năm 1998, trú tại TDP Tử Lạc, phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng điều hành.

Thời điểm kiểm tra, cơ sở đang hoạt động sản xuất thực phẩm chức năng gồm viên giảm béo tan mỡ, viên uống tăng cân gia truyền Đông Nam Y, viên bổ huyết điều kinh. Cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ trên 5.000 hộp thành phẩm các loại và số lượng lớn vỏ nang, lọ, hộp, tem nhãn chưa sử dụng và nguyên liệu. Toàn bộ tang vật đã được niêm phong và đưa đi giám định theo quy định.

Theo tài liệu điều tra, từ khoảng đầu năm 2026 các đối tượng đã bàn bạc tổ chức sản xuất, thuê địa điểm, tuyển nhân công và thuê Lãnh Thị Thu Hương làm quản lý.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam đối với Nguyễn Văn Biển, Nguyễn Minh Hiếu, Lãnh Thị Thu Hương để điều tra theo quy định.