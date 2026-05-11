Tin hot thị trường ngày 11/5: Siết quy trình mua nhà ở xã hội để ngăn trục lợi

Tin hot thị trường ngày 11/5: Dự toán nhiều công trình xây dựng tăng mạnh vì giá xăng dầu, vật liệu leo thang

Bộ Xây dựng cho biết biến động tăng mạnh của giá xăng dầu và vật liệu xây dựng thời gian qua đang khiến chi phí đầu tư nhiều công trình tăng đáng kể, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông. Theo đánh giá mới nhất, dự toán xây dựng công trình giao thông đã tăng khoảng 8,09% so với tháng 2/2026, mức tăng cao nhất trong các nhóm công trình.

Ngoài công trình giao thông, công trình nông nghiệp tăng khoảng 4,55%, hạ tầng kỹ thuật tăng 2,52%, công trình dân dụng tăng 2,02% và công trình công nghiệp tăng khoảng 1,91%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giá nhiên liệu tăng mạnh kéo theo chi phí vận chuyển và sản xuất vật liệu xây dựng leo thang.

Bộ Xây dựng cho biết nhiều loại vật liệu như xi măng, thép, cát, đá, gạch xây và đặc biệt là nhựa đường đều tăng giá mạnh trong thời gian gần đây. Trong kịch bản giá nhiên liệu tiếp tục tăng gấp đôi so với tháng 2/2026, dự toán công trình giao thông có thể tăng tới gần 16%.

Trước áp lực chi phí, Bộ Xây dựng đã yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm soát giá vật liệu, chống đầu cơ, găm hàng và chủ động cân đối nguồn lực để bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm.

Tin hot thị trường ngày 11/5: Đề xuất doanh nghiệp nộp thuế thay người gom ve chai, phế liệu

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa kiến nghị bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp thu mua phế liệu được khai và nộp thuế thay cho các hộ, cá nhân làm nghề ve chai, đồng nát nhỏ lẻ. Đề xuất được đưa ra trong quá trình góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng.

Theo VCCI, lực lượng thu gom ve chai, phế liệu hiện đóng vai trò quan trọng trong chuỗi tái chế và kinh tế tuần hoàn. Tuy nhiên, do hoạt động nhỏ lẻ, hạn chế hiểu biết pháp luật và khó đáp ứng yêu cầu hóa đơn, kê khai thuế, nhiều người thường bán phế liệu cho các làng nghề phi chính thức thay vì doanh nghiệp tái chế chính quy.

VCCI cho rằng tình trạng này không chỉ khiến Nhà nước khó quản lý thuế mà còn làm doanh nghiệp thiếu nguồn nguyên liệu tái chế trong nước, ảnh hưởng tới khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn tái chế ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế. Vì vậy, việc cho phép doanh nghiệp kê khai, nộp thuế thay sẽ góp phần giảm rủi ro cho người thu gom phế liệu, tạo thuận lợi cho ngành tái chế phát triển và hạn chế lãng phí tài nguyên.

Tin hot thị trường ngày 11/5: Bộ Xây dựng siết quy trình mua nhà ở xã hội để ngăn trục lợi

Bộ Xây dựng vừa ban hành hai thủ tục hành chính mới nhằm siết chặt quy trình xét duyệt, phân bổ nhà ở xã hội và nhà ở dành cho lực lượng vũ trang, hướng tới minh bạch toàn bộ quá trình từ tiếp nhận hồ sơ đến ký hợp đồng mua, thuê mua.

Theo quy định mới, đối với các dự án nhà ở xã hội sử dụng vốn ngoài ngân sách và không dùng tài chính công đoàn, người dân sẽ nộp hồ sơ trực tiếp cho chủ đầu tư. Mỗi cá nhân hoặc hộ gia đình chỉ được đăng ký mua tại một dự án trong cùng thời điểm để tránh tình trạng đầu cơ, giữ suất.

Sau khi kết thúc nhận hồ sơ, trong vòng 10 ngày, chủ đầu tư phải tổng hợp danh sách gửi Sở Xây dựng kiểm tra. Cơ quan quản lý địa phương tiếp tục phản hồi tối đa trong 10 ngày tiếp theo. Với hồ sơ không đạt yêu cầu, cơ quan chức năng phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do trong thời hạn 15 ngày.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh nhiều địa phương xuất hiện tình trạng “cò hồ sơ”, làm giả giấy tờ, mua bán suất nhà ở xã hội trái quy định để trục lợi chính sách. Bộ Xây dựng cho biết việc siết quy trình nhằm bảo đảm công bằng, đúng đối tượng và tăng tính minh bạch cho thị trường nhà ở xã hội.