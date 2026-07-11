



Tin hot thị trường ngày 11/7: Pháp sắp cấm quảng cáo nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu

Chính phủ Pháp xác nhận sẽ ban hành nghị định cấm toàn bộ quảng cáo đối với nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu trước cuối năm 2026, khép lại khoảng trống pháp lý kéo dài 5 năm kể từ khi Luật Khí hậu và Khả năng phục hồi được thông qua. Đây là một trong 22 biện pháp nhằm thúc đẩy sử dụng điện và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Theo Bộ Năng lượng Pháp, quy định mới sẽ chấm dứt các chiến dịch quảng bá khí đốt tự nhiên, phù hợp với lộ trình loại bỏ dần loại nhiên liệu này. Tuy nhiên, nhiều tổ chức môi trường, trong đó có Greenpeace Pháp, cho rằng lệnh cấm vẫn chưa đủ mạnh và đề nghị mở rộng sang toàn bộ hoạt động truyền thông của các doanh nghiệp dầu khí cũng như các sản phẩm sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Pháp đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, giảm 50% lượng phát thải vào năm 2030 so với mức năm 1990, đồng thời chấm dứt sử dụng than vào năm 2030, dầu mỏ vào năm 2045 và khí đốt vào năm 2050. Chính phủ nước này khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi các cam kết khí hậu bất chấp những sức ép quốc tế.

Tin hot thị trường ngày 11/7: Hà Nội sắp đấu giá 47 thửa đất, giá khởi điểm từ hơn 11 triệu đồng/m²

Ảnh minh họa

Trong tháng 7, Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá 47 thửa đất tại nhiều khu vực, với giá khởi điểm từ 11,05 triệu đồng đến 20,39 triệu đồng/m², thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư.

Cụ thể, ngày 25/7, 26 thửa đất tại thôn Mục Uyên 2, xã Hạ Bằng sẽ được đấu giá với tổng diện tích gần 4.000 m². Người tham gia phải nộp tiền đặt trước bằng 50% giá khởi điểm của từng thửa đất.

Tiếp đó, ngày 26/7, 8 thửa đất tại xã Bình Minh có diện tích từ 85-183,58 m² sẽ được đưa ra đấu giá, với giá khởi điểm từ 13,57-20,39 triệu đồng/m².

Ngày 27/7, 13 thửa đất tại khu đất ở mới thôn Yên Trường, xã Ứng Thiên sẽ được đấu giá với giá khởi điểm 11,8 triệu đồng/m². Mức tiền đặt trước đối với các lô đất này là 30% giá trị theo giá khởi điểm.

Hồ sơ đăng ký tham gia các phiên đấu giá được tiếp nhận từ 9-22/7 (riêng xã Ứng Thiên từ 10-22/7) tại các đơn vị tổ chức đấu giá và địa phương theo quy định. Các phiên đấu giá đều được tổ chức theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với từng thửa đất.

Tin hot thị trường ngày 11/7: Thông báo thu hồi 27 loại nước yến giả

Công an tỉnh Vĩnh Long vừa công bố danh sách 27 sản phẩm nước yến của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare (trụ sở TP.HCM, nhà máy tại xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long) được xác định là hàng giả, đồng thời khuyến cáo người dân không sử dụng và đề nghị các tổ chức, cá nhân đang kinh doanh các sản phẩm này liên hệ cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Đoàn Lê Ngọc Phi Lân và quản lý sản xuất Trần Minh Duy để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Khám xét cơ sở sản xuất, công an thu giữ hơn 360.000 sản phẩm nước yến và tổ yến chưng sẵn cùng nhiều nguyên liệu hết hạn hoặc không rõ nguồn gốc. Mỗi ngày, cơ sở này sản xuất khoảng 10.000-15.000 sản phẩm.

Kết quả giám định cho thấy cả 27 mẫu đều không phát hiện Acid Sialic - thành phần đặc trưng của tổ yến; 4 mẫu không có Acid Amin, 23 mẫu có hàm lượng Acid Amin dưới 70% so với công bố và 4 mẫu không phát hiện Protein, cho thấy sản phẩm không bảo đảm chất lượng như quảng cáo.