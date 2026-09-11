Tin hot thị trường ngày 11/9: Giá xăng E5RON92 tăng 1.258 đồng/lít

Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa điều chỉnh giá xăng, dầu. Trong kỳ điều hành này, giá xăng, dầu cùng tăng cao. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 1.258 đồng/lít; xăng E10RON95-III tăng 965 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S tăng 742 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 516 đồng/kg.

Sau điều chỉnh giá xăng, dầu trong nước từ 15h00 ngày 10/9 là: Xăng E5RON92: không cao hơn 23.744 đồng/lít; Xăng E10RON95-III: không cao hơn 24.239 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 28.485 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 18.157 đồng/kg.

Cũng trong kỳ điều hành hôm nay, Liên Bộ Tài chính - Công Thương thực hiện chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 500 đồng/lít với xăng sinh học. Trong khi, nhà điều hành không thực hiện trích lập Quỹ.

Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng 2 phiên liên tiếp sau một phiên giảm. Theo Bộ Công Thương, hiện giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Tin hot thị trường ngày 11/9: Giả danh shipper thu phí 4 triệu đồng mỗi tháng, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng

Ảnh minh họa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 7 đối tượng trong đường dây giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng.

Trước đó, ngày 28/8, lực lượng chức năng kiểm tra một căn nhà tại xã Vũ Lễ, phát hiện 9 người đang gọi điện cho những khách hàng đã mua hàng trực tuyến. Nhóm này thuê nhà, chuẩn bị điện thoại, sim, tài khoản ngân hàng không chính chủ và thu thập dữ liệu người mua để thực hiện hành vi phạm tội.

Các đối tượng chia thành ba tuyến. Tuyến đầu giả danh shipper, thông báo khách hàng vô tình đăng ký gói dịch vụ dành cho nhân viên giao hàng với phí 4 triệu đồng mỗi tháng. Khi nạn nhân muốn hủy, thông tin được chuyển qua hai tuyến tiếp theo, lần lượt giả danh nhân viên kho và tổng công ty giao hàng, hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản do nhóm chuẩn bị.

Công an xác định Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 2001, là người tổ chức, điều hành và hưởng 50% số tiền sau khi trừ chi phí. Bảy đối tượng đã bị khởi tố theo khoản 2 Điều 290 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Tin hot thị trường ngày 11/9: Từ năm 2026, tài nguyên tồn kho vẫn được tính vào sản lượng chịu thuế

Ảnh minh họa. Nguồn: quangninh.gpv.vn.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 135/2026/TT-BTC, sửa đổi quy định về thuế tài nguyên. Thông tư có hiệu lực từ ngày 9/9/2026 và áp dụng từ kỳ tính thuế tài nguyên năm 2026.

Theo quy định mới, sản lượng tính thuế là tổng sản lượng tài nguyên khai thác trong năm, không phân biệt đã bán, còn tồn kho hay đang trong quá trình chế biến, vận chuyển.

Nếu sản lượng bán ra gồm cả sản phẩm tài nguyên và sản phẩm công nghiệp, người nộp thuế phải quy đổi lượng tài nguyên có trong sản phẩm về sản lượng khai thác theo định mức tự xác định. Trường hợp cách tính này làm số thuế phải nộp thấp hơn mức tính theo định mức do UBND cấp tỉnh ban hành đối với cùng loại tài nguyên, doanh nghiệp phải áp dụng định mức của địa phương.

Thông tư cũng quy định UBND cấp tỉnh chỉ đạo sở tài chính cùng các cơ quan liên quan xây dựng, rà soát và điều chỉnh bảng giá tính thuế phù hợp với biến động thị trường. Sau khi bảng giá được ban hành, Cục Thuế cập nhật vào cơ sở dữ liệu; cơ quan thuế địa phương có trách nhiệm công khai trên cổng thông tin điện tử.

Thông tư đồng thời bãi bỏ một số nội dung không còn phù hợp tại Thông tư 152/2015/TT-BTC và Thông tư 41/2024/TT-BTC.

