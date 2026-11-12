Tin hot thị trường ngày 12/11: Ấn Độ cấm xuất khẩu phế liệu pin lithium-ion

Ảnh minh họa (The Financial Express)

Chính phủ Ấn Độ vừa ban hành lệnh cấm xuất khẩu nguyên liệu thu hồi từ pin lithium-ion đã qua sử dụng, nhằm bảo đảm nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho ngành sản xuất pin, xe điện và công nghệ năng lượng sạch.

Theo thông báo của Bộ Công nghiệp và Thương mại Ấn Độ, lệnh cấm áp dụng đối với loại bột thu được sau quá trình nghiền và xử lý pin lithium-ion thải loại. Quy định có hiệu lực từ ngày 10/11 và được duy trì cho đến khi có thông báo mới.

Loại bột này chứa nhiều kim loại có giá trị như lithium, coban, niken và mangan, vốn là những nguyên liệu quan trọng để sản xuất pin xe điện, thiết bị điện tử và các hệ thống lưu trữ năng lượng.

Bộ Công nghiệp và Thương mại Ấn Độ cho biết, mặc dù năng lực tái chế pin trong nước đã tăng đáng kể, nhiều cơ sở vẫn chưa hoạt động hết công suất do thiếu nguyên liệu đầu vào. Trong khi một lượng lớn phế liệu pin được xuất khẩu ra nước ngoài, một số doanh nghiệp Ấn Độ lại phải nhập khẩu nguyên liệu để duy trì sản xuất.

Do đó, lệnh cấm được kỳ vọng giúp các doanh nghiệp tái chế tận dụng tốt hơn năng lực sản xuất hiện có, khuyến khích đầu tư vào công nghệ thu hồi kim loại và giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Chính sách này cũng góp phần thực hiện chương trình phát triển ngành tái chế khoáng sản thiết yếu trị giá khoảng 160 triệu USD, được chính phủ Ấn Độ phê duyệt năm 2025.

Tin hot thị trường ngày 12/11: Đấu giá trực tuyến 5 lô đất Thủ Thiêm có 3.790 căn hộ tái định cư

Ảnh minh họa

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM vừa thông báo niêm yết, công khai việc đấu giá tài sản quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất tạo lập bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại 5 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh (thuộc TP. Thủ Đức cũ).

Theo đó, 5 lô đất đưa ra đấu giá gồm R1, R2, R3, R4 và R5 thuộc Khu dân cư tái định cư Bình Khánh (38,4 ha) với tổng diện tích gần 79.000 m2.

Tài sản gắn liền với đất gồm 3.790 căn hộ chung cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Trong đó, 2.220 căn thuộc các lô R1, R2, R3 và 1.570 căn thuộc các lô R4, R5.

Giá khởi điểm được xác định hơn 18.253 tỷ đồng, gồm hơn 11.000 tỷ đồng giá trị quyền sử dụng đất, hơn 6.000 tỷ đồng giá trị công trình xây dựng và hơn 576 tỷ đồng giá trị phân bổ hạ tầng.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là hơn 39.843 tỷ đồng. Theo phương án đấu giá, doanh nghiệp tham gia phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư dự kiến, tương đương khoảng gần 8.000 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá được tổ chức trực tuyến trên Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an tại địa chỉ https://daugiatructuyen.gov.vn/, theo phương thức trả giá lên. Bước giá tối thiểu là 30 tỷ đồng. Thời gian dự kiến vào ngày 11/12/2026.

Trước đó, 3.790 căn hộ tái định cư trên các lô đất được ký hiệu từ R1 đến R5 được cơ quan chức năng TP.HCM dự kiến đấu giá trong tháng 5/2026.

Tin hot thị trường ngày 12/11: Hà Nội tăng cường kiểm tra niêm yết và thực hiện giá cước vận tải

Ảnh minh họa. Nguồn: VTV

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội đã đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tiếp tục thực các nội dung về giá, kê khai giá, niêm yết, bán đúng giá niêm yết.

Đồng thời, các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô cũng tiếp tục rà soát cơ cấu chi phí, đặc biệt là chi phí nhiên liệu, xây dựng phương án điều chỉnh giảm giá cước vận tải phù hợp, bảo đảm mức điều chỉnh tương ứng với mức giảm của chi phí nhiên liệu ở thời điểm hiện tại; điều chỉnh phương án tổ chức hoạt động vận tải, hạn chế tình trạng phương tiện chạy rỗng nhằm tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội giao Phòng Kiểm tra tăng cường kiểm tra công tác kê khai, niêm yết và thực hiện giá cước vận tải hành khách đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm tra, xác minh và xử lý các hành vi tăng giá không đúng quy định trong những tháng cuối năm, dịp Tết Nguyên đán. Phòng Vận tải tiếp tục đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện kê khai giá, niêm yết giá theo quy định.

Cùng với đó, Phòng Vận tải phối hợp với Phòng Kiểm tra tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, rà soát, kiểm tra công tác về giá, kê khai, niêm yết và thực hiện giá cước vận tải của các đơn vị vận tải hành khách, không để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý khi giá nhiên liệu điều chỉnh tăng hoặc không điều chỉnh kê khai giảm giá cước khi giá nhiên liệu đã giảm, góp phần kiểm soát lạm phát.