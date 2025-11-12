Tin hot thị trường ngày 12/11: VCCA cảnh báo loạt thu hồi ở nước ngoài có nguy cơ ảnh hưởng người tiêu dùng Việt Nam

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (VCCA) cảnh báo người tiêu dùng Việt Nam về một số chương trình thu hồi sản phẩm ở nước ngoài trong tháng 10/2025 có thể ảnh hưởng tại Việt Nam. Theo Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC), Yamaha thu hồi tự nguyện xe golf: mẫu 2017–2024 có lỗi phanh (khoảng 4.300 xe) và mẫu 2021–2025 không có đèn phanh; khuyến cáo dừng sử dụng, liên hệ đại lý để thay má/đế phanh hoặc lắp thêm đèn miễn phí. CPSC cũng thu hồi khoảng 280 đệm nằm cho trẻ sơ sinh Belivium bán trên Amazon (11/2024–8/2025) do nguy cơ ngạt, té ngã; người dùng phải hủy sản phẩm và gửi ảnh qua email để hoàn tiền.

Tại châu Âu, cơ quan chức năng Cộng hòa Séc, Litva, Ý phát hiện một số sản phẩm khử mùi, kem dưỡng chứa BMHCA (Butylphenyl methylpropional) - chất bị cấm trong mỹ phẩm từ 2022 thuộc các thương hiệu như Adidas, Nivea; người tiêu dùng được yêu cầu ngừng dùng, liên hệ nơi mua để đổi trả theo Quy định EU 2021/1902.

Ngày 30/10/2025, Muji thu hồi khoảng 600.000 bình xịt “Room Fragrance Spray” bán từ 9/2024 tại Nhật vì nhiễm khuẩn. VCCA khuyến cáo theo dõi cảnh báo chính thức, ngừng dùng sản phẩm tương tự, kiểm tra kỹ nguồn gốc/mã lô và liên hệ đại lý chính hãng để được hướng dẫn đổi trả, hoàn tiền, thu hồi.

Tin hot thị trường ngày 12/11: Loạt dầu gội, dầu xả nổi tiếng bị yêu cầu thu hồi

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định xử phạt hành chính 75 triệu đồng đối với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HSD (xã Tiên Tiến, Hưng Yên) do kinh doanh 15 sản phẩm mỹ phẩm không có/không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) khi cơ quan chức năng yêu cầu. Mức phạt căn cứ Nghị định 117/2020/NĐ-CP và Nghị định 124/2021/NĐ-CP.

Ngoài phạt tiền, Cục yêu cầu thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 15 sản phẩm do HSD đứng tên công bố. Doanh nghiệp phải phối hợp thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và báo cáo trong 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định, nếu không sẽ bị cưỡng chế thi hành. Danh mục vi phạm gồm nhiều sữa rửa mặt, dầu gội/xả, xà phòng, kem dưỡng mang các thương hiệu phổ biến như Tsubaki, Reihaku, Kumano, Ichikami, Nivea Kids/Lion Child, Machérie, Bandai…, trong đó có Tsubaki Premium Moist & Repair, Kumano Horse Oil Non-Silicon Shampoo, Salon Link Extra Shampoo/Conditioner…

HSD thành lập năm 2019, ông Đào Văn Sơn là Giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Tin hot thị trường ngày 12/11: Thuốc chống ung thư của Nga được cấp phép lưu hành tại Việt Nam

Thuốc Pembroria do Nga sản xuất - Ảnh: Incentra.

Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam cho 14 vắc xin, sinh phẩm. Đáng chú ý nhất là thuốc Pembroria có hoạt chất chính Pembrolizumab, hàm lượng 100mg/4ml, do Công ty Limited Liability "PK-137" (Nga) sản xuất và một cơ sở tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đăng ký.

Thuốc Pembroria được bào chế dưới dạng dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền, có hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Theo thông tin từ cơ sở đăng ký lưu hành thuốc, Pembrolizumab có hơn 14 chỉ định cho các loại bệnh ung thư khác nhau (như ung thư biểu mô phổi, u hắc tố, ung thư đại trực tràng, ung thư cổ tử cung, ung thư biểu mô tế bào thận, ung thư vú...).

Cùng với thuốc Pembroria, trong đợt cấp giấy đăng ký lưu hành lần này của Cục Quản lý dược có thêm các vắc xin, sinh phẩm y tế điều trị các bệnh lý đột quỵ, lupus, loãng xương, bệnh da, viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp, bệnh về máu, bệnh đa xương cứng...

Quyết định cũng nêu rõ các cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký thuốc có trách nhiệm: sản xuất, cung cấp thuốc vào Việt Nam theo đúng các hồ sơ, tài liệu đã đăng ký với Bộ Y tế.