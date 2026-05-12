Tin hot thị trường ngày 12/5: Dùng hóa chất “phù phép” thịt heo nái thành thịt bò giả

Tin hot thị trường ngày 12/5: Phát hiện cơ sở dùng hóa chất biến thịt heo nái thành “thịt bò”

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai vừa phát hiện một cơ sở chế biến thực phẩm sử dụng hóa chất và phẩm màu để “phù phép” thịt heo nái thành thịt bò nhằm bán ra thị trường kiếm lời.

Theo thông tin ban đầu, cơ sở này thu mua thịt heo nái giá rẻ, sau đó dùng hóa chất tạo màu, tạo mùi và các phụ gia không rõ nguồn gốc để biến thịt thành màu đỏ giống thịt bò. Sau khi sơ chế, sản phẩm được đưa đi tiêu thụ tại nhiều địa phương với giá cao hơn đáng kể.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thịt heo, hóa chất, phụ gia thực phẩm cùng nhiều dụng cụ chế biến. Một số hóa chất không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Điều đáng lo ngại là các sản phẩm này có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng nếu sử dụng lâu dài.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ quy mô tiêu thụ cũng như nguồn gốc các loại hóa chất được sử dụng tại cơ sở này để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin hot thị trường ngày 12/5: Đồ Sơn chấn chỉnh tình trạng bán cua “quấn dây”

Ảnh: VNE

Trước mùa du lịch hè 2026, chính quyền Đồ Sơn (Hải Phòng) đang tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng một số tiểu thương bán cua biển buộc quá nhiều dây vải nhằm tăng trọng lượng khi bán cho du khách. Đây là hiện tượng từng gây nhiều phản ánh trong các mùa du lịch trước.

Theo lực lượng quản lý thị trường và chính quyền địa phương, các hộ kinh doanh hải sản tại khu du lịch được yêu cầu giảm tối đa lượng dây buộc cua, niêm yết giá rõ ràng và đảm bảo cân đúng trọng lượng thực tế. Những trường hợp cố tình gian lận sẽ bị xử lý nghiêm nhằm bảo vệ quyền lợi du khách và giữ hình ảnh du lịch địa phương.

Nhiều du khách cho biết từng gặp tình trạng cua được buộc nhiều lớp dây vải dày, khiến trọng lượng dây chiếm tỷ lệ lớn so với trọng lượng cua thực. Sau khi các biện pháp chấn chỉnh được triển khai, tình trạng này đã giảm đáng kể.

Chính quyền Đồ Sơn cho biết sẽ tiếp tục duy trì hoạt động kiểm tra trong suốt mùa du lịch nhằm xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, văn minh và tạo thiện cảm với du khách.

Tin hot thị trường ngày 12/5: Xử phạt hai doanh nghiệp đầu mối xăng dầu

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa xử phạt tổng cộng 320 triệu đồng đối với hai doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do vi phạm quy định về dự trữ lưu thông bắt buộc.

Theo đó, ngày 5/5, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất Công ty TNHH xăng dầu Hồng Đức tại Đồng Tháp và phát hiện doanh nghiệp không duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu theo quy định, đồng thời chưa đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý. Doanh nghiệp này bị xử phạt 190 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 7/5, Công ty TNHH xăng dầu Hùng Hậu tại Tây Ninh cũng bị xử phạt 130 triệu đồng do không đảm bảo mức dự trữ bắt buộc đối với xăng và dầu theo quy định dành cho thương nhân đầu mối.

Cơ quan quản lý cho biết việc kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, duy trì nguồn cung ổn định cho thị trường xăng dầu và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Trong thời gian tới, hoạt động rà soát, giám sát các doanh nghiệp đầu mối sẽ tiếp tục được tăng cường.