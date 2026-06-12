Tin hot thị trường ngày 12/6: Nhiều spa bị phát hiện giả danh bác sĩ để tư vấn, điều trị cho khách

Tin hot thị trường ngày 12/6: Bộ Y tế siết quản lý thực phẩm giả, tăng hậu kiểm quảng cáo trên môi trường mạng

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa đề nghị các địa phương tăng cường phối hợp với lực lượng công an, quản lý thị trường và các đơn vị chức năng nhằm kiểm soát chặt hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Theo đó, các địa phương được yêu cầu đẩy mạnh kiểm tra, phát hiện và xử lý thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; tập trung vào các nhóm sản phẩm như sữa, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm dành cho trẻ em, người cao tuổi. Các trường hợp vi phạm phải được truy xuất nguồn gốc, xử lý nghiêm và chuyển cơ quan điều tra khi có dấu hiệu hình sự.

Bên cạnh công tác kiểm tra, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường truyền thông để người dân nhận biết thực phẩm an toàn, nhất là trong mùa nắng nóng khi nguy cơ ngộ độc thực phẩm gia tăng tại bếp ăn tập thể, cơ sở dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.

Đáng chú ý, công tác hậu kiểm và quản lý quảng cáo thực phẩm tiếp tục được siết chặt, đặc biệt với quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên môi trường mạng. Hoạt động thanh tra sẽ tập trung vào bếp ăn khu công nghiệp, trường học, nhà hàng, chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các cơ sở kinh doanh trực tuyến nhằm ngăn chặn tình trạng quảng cáo sai sự thật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tin hot thị trường ngày 12/6: Giá xăng, dầu điều chỉnh giảm

Liên bộ Công Thương - Tài chính tiến hành điều chỉnh giảm giá xăng dầu. Cụ thể, E5RON92 không cao hơn 21.332 đồng/lít (giảm 452 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 25.877 đồng/lít (giảm 989 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 18.608 đồng/kg (giảm 1.037 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành). Hiện, xăng E10 vẫn chưa được liên bộ công bố giá cơ sở.

Trước đó, 15 giờ ngày 4-6, giá xăng E5RON92 không cao hơn 21.784 đồng/lít (giảm 1.474 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành). Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.866 đồng/lít (giảm 785 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.645 đồng/kg (giảm 797 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Tin hot thị trường ngày 12/6: Hàng loạt spa bị phát hiện giả danh bác sĩ để tư vấn, điều trị cho khách

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt tạm giam 12 người để điều tra về tội Lừa dối khách hàng, liên quan đến đường dây giả danh bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ nhằm tư vấn, điều trị và bán các gói dịch vụ làm đẹp tại nhiều địa phương.

Theo điều tra, Nguyễn Thị Thu Hà cùng các đồng phạm điều hành 4 cơ sở spa tại Bắc Ninh, Hưng Yên và Phú Thọ. Dù không được cấp phép khám chữa bệnh, các cơ sở này vẫn quảng cáo dịch vụ điều trị phụ khoa, chăm sóc sức khỏe và thẩm mỹ với chi phí ban đầu chỉ từ 199.000-599.000 đồng, cam kết hiệu quả cao và bảo hành dài hạn.

Cơ quan công an xác định những người được giới thiệu là bác sĩ, chuyên gia đều không có bằng cấp chuyên môn y khoa. Thậm chí có trường hợp chỉ học hết lớp 9, làm nghề giao hàng nhưng vẫn thực hiện các thủ thuật như tiêm trị sẹo, xóa nhăn hay can thiệp thẩm mỹ phụ khoa.

Để bán các gói dịch vụ trị giá hàng chục triệu đồng, nhóm này bị cáo buộc cố tình đưa ra kết quả thăm khám sai lệch, phóng đại tình trạng bệnh nhằm gây tâm lý lo lắng cho khách hàng. Các cơ sở còn bố trí người đóng giả khách đã điều trị thành công để tạo niềm tin và dụ dỗ người đến khám.

Khám xét hệ thống spa, lực lượng chức năng thu giữ hơn 60 loại thuốc, mỹ phẩm, vật tư y tế cùng hơn 50 thiết bị thẩm mỹ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây đã thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng từ hành vi lừa dối khách hàng.