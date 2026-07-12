Tin hot thị trường ngày 12/7: Thêm một hệ thống cửa hàng kim cương tạm ngừng hoạt động

Trên fanpage chính thức, Kim cương Ngọc Châu Âu cho biết sẽ tạm ngưng hoạt động cửa hàng từ ngày 11/7 đến 24/7. Theo doanh nghiệp, quyết định được đưa ra sau khi thị trường xuất hiện nhiều biến động, trong khi công ty cần thêm thời gian để rà soát và hoàn thiện hệ thống vận hành.

Doanh nghiệp cho biết mọi vấn đề phát sinh trong thời gian tạm ngừng sẽ được tiếp nhận và xử lý sau khi cửa hàng hoạt động trở lại vào ngày 25/7.

Kim Cương Ngọc Châu Âu được thành lập từ năm 2007 tại TP.HCM bởi bà Hoàng Thị Thanh Nga. Thương hiệu này được biết đến với các sản phẩm kim cương thiên nhiên, trang sức vàng bạc và kim cương nhân tạo. Hiện, hệ thống có 2 cửa hàng tại phường Chợ Quán và phường Tân Hòa, TP.HCM.

Trước Kim Cương Ngọc Châu Âu, không ít doanh nghiệp trong ngành cũng đã tạm dừng hoạt động để rà soát và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh như Thực Lan Diamond, Long Ngọc Luxury, Kim Hồng, Kim Lý...

Tin hot thị trường ngày 12/7: Lazada mở kiếm tiền trên Facebook

Sàn thương mại điện tử Lazada vừa công bố hợp tác với Meta để triển khai chương trình tiếp thị liên kết ngay trên Facebook tại 6 thị trường Đông Nam Á, gồm Việt Nam, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Philippines. Theo kế hoạch, tính năng này cũng sẽ sớm được mở rộng sang Instagram.

Theo đó, các nhà sáng tạo nội dung có thể gắn trực tiếp sản phẩm bày bán trên Lazada vào bài đăng hoặc video Reels trên Facebook. Khi người xem nhấp vào sản phẩm và hoàn tất đơn hàng trên Lazada, người đăng nội dung sẽ nhận được khoản hoa hồng tương ứng.

Ngoài Lazada, các nền tảng TMĐT khác cũng có xu hướng đẩy mạnh mô hình "social commerce" kết hợp giữa mạng xã hội và mua sắm trực tuyến nhằm tận dụng lượng người dùng và lưu lượng truy cập từ các nền tảng nội dung. Năm ngoái, Shopee đã hợp tác với Meta để bật chức năng tiếp thị liên kết trên Facebook và mở rộng sang mạng xã hội Instagram vào đầu tháng này.

Với chương trình mới, các nhà sáng tạo có thể liên kết tài khoản tiếp thị liên kết với Facebook, tìm kiếm sản phẩm trên sàn và gắn thẻ trực tiếp vào bài viết hoặc video. Người dùng chỉ cần nhấp vào sản phẩm để chuyển sang ứng dụng Lazada và hoàn tất đơn hàng, trong khi nhà sáng tạo sẽ nhận hoa hồng nếu giao dịch thành công.

Tin hot thị trường ngày 12/7: Thị trường ô tô Việt tăng tốc, xe xanh và xe nhập khẩu dẫn dắt doanh số

Ảnh minh họa

Thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục khởi sắc trong nửa đầu năm 2026 khi tổng doanh số đạt 149.761 xe, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA). Riêng tháng 6, toàn thị trường tiêu thụ 31.104 xe, tăng 4% so với tháng trước, trong đó xe du lịch tiếp tục là động lực tăng trưởng.

Đáng chú ý, xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội với doanh số lũy kế tăng 23%, cao hơn nhiều so với mức tăng 7% của xe lắp ráp trong nước. Trong khi đó, phân khúc xe hybrid bứt phá mạnh với 10.865 xe bán ra sau 6 tháng, tăng tới 83%, phản ánh xu hướng tiêu dùng chuyển dịch sang các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường.

Ở mảng xe điện, VinFast tiếp tục dẫn đầu khi bàn giao 115.916 xe trong 6 tháng đầu năm, tăng 72% so với cùng kỳ và lần đầu vượt mốc 100.000 xe chỉ sau nửa năm. Theo giới chuyên môn, thị trường được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng trong nửa cuối năm nhờ lãi suất ưu đãi, nguồn cung dồi dào và cuộc cạnh tranh mạnh mẽ giữa các hãng xe.