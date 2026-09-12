Tin hot thị trường ngày 12/9: Grab bị yêu cầu làm rõ chính sách giá cước và chiết khấu tài xế

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đang rà soát chính sách giá, phí của Grab sau khi một số tài xế phản ánh giá cước nhiều chuyến xe ở mức thấp hoặc có xu hướng giảm, trong khi họ vẫn phải chịu chi phí đầu vào cùng các khoản phí, chiết khấu và khấu trừ do nền tảng áp dụng.

Các tài xế đề nghị làm rõ cơ chế xác định, điều chỉnh giá cước; mức phí, chiết khấu, khoản khấu trừ cũng như việc thông báo khi chính sách thay đổi.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã mời làm việc và yêu cầu Grab cung cấp tài liệu liên quan đến chính sách giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ áp dụng với hành khách, đối tác tài xế.

Một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ gọi xe qua ứng dụng khác tại Việt Nam cũng được yêu cầu cung cấp thông tin để phục vụ việc rà soát, đánh giá chung.

Ủy ban cho biết sẽ tiếp tục thu thập, xác minh thông tin. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh, cơ quan này sẽ điều tra và xử lý theo thẩm quyền. Các nền tảng gọi xe được yêu cầu rà soát chính sách, bảo đảm công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, tài xế và người tiêu dùng.

Tin hot thị trường ngày 12/9: Liên tục phát hiện đồ chơi, bánh Trung thu vi phạm

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra bánh trung thu bắt giữ . Ảnh: Chi cục QLTT Quảng Ninh

Lực lượng chức năng tại Hà Nội, Lạng Sơn và Quảng Ninh vừa liên tiếp phát hiện hơn 34.500 sản phẩm đồ chơi trẻ em, bánh Trung thu cùng 112 chai rượu không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Chiều 4/9, Công an xã An Khánh, TP. Hà Nội kiểm tra một cơ sở kinh doanh thực phẩm, thu giữ 336 bánh dẻo và 7.200 bánh nướng mini nhập lậu, không rõ nguồn gốc. Cơ sở còn hoạt động tại nhiều địa điểm nhưng không thông báo với cơ quan thuế và quản lý thị trường. Toàn bộ hàng hóa đã bị tạm giữ để xử lý.

Tại Quảng Ninh, qua kiểm tra hai ô tô ở khu vực Móng Cái trong các ngày 5 và 7/9, lực lượng quản lý thị trường phát hiện 3.384 bánh Trung thu xuất xứ Trung Quốc cùng 112 chai rượu vang trắng nhập lậu. Các chủ hàng khai mua số hàng trôi nổi trên thị trường, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt và buộc tiêu hủy hàng vi phạm.

Ngày 9/9, Đội Quản lý thị trường số 6 tỉnh Lạng Sơn kiểm tra ô tô biển kiểm soát 12C-041.08, phát hiện 23.635 sản phẩm đồ chơi trẻ em có bao bì in chữ nước ngoài. Tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan.

Trước nhu cầu mua sắm dịp Trung thu tăng cao, lực lượng chức năng khuyến cáo người tiêu dùng kiểm tra nguồn gốc, nhãn hàng hóa và lựa chọn sản phẩm tại cơ sở uy tín.

Tin hot thị trường ngày 12/9: Rau quả Việt Nam rộng cửa hướng tới mốc xuất khẩu 10 tỷ USD

Xuất khẩu rau quả Việt Nam đạt 6,02 tỷ USD trong 8 tháng năm 2026, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước và trở thành một trong những điểm sáng của ngành nông nghiệp. Riêng tháng 8, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1,24 tỷ USD.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, dự báo kim ngạch cả năm có thể đạt 9,5-10 tỷ USD. Tháng 9 và 10 được kỳ vọng tiếp tục bứt phá, với giá trị xuất khẩu mỗi tháng có thể vượt 1 tỷ USD. Sầu riêng vẫn là mặt hàng chủ lực, dự kiến mang về 4-4,5 tỷ USD, đóng góp khoảng 40-45% kim ngạch toàn ngành.

Trung Quốc hiện là thị trường lớn nhất, chiếm 58,9% giá trị xuất khẩu rau quả của Việt Nam, tiếp theo là Mỹ với 7,6% và Hàn Quốc 4,2%.

Để hiện thực hóa mục tiêu 10 tỷ USD, các chuyên gia cho rằng ngành rau quả phải kiểm soát chất lượng ngay từ vùng trồng, bảo đảm mã số, cơ sở đóng gói và truy xuất nguồn gốc minh bạch. Bên cạnh duy trì thị trường Trung Quốc, doanh nghiệp cần đẩy mạnh chế biến, xuất khẩu sầu riêng đông lạnh và mở rộng thị phần tại Ấn Độ, Australia, New Zealand.