Tin hot thị trường ngày 13/11: 7 tấn cua lông Trung Quốc bị phát hiện chứa dioxin

Ảnh: TFDA





Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) yêu cầu trả về hoặc tiêu hủy 7 tấn cua lông nhập từ Trung Quốc đại lục sau khi phát hiện hàm lượng dioxin vượt ngưỡng cho phép.

United Daily News thông tin, ông Lưu Phương Mãng, đại diện Trung tâm Quản lý Khu vực phía Bắc thuộc TFDA, xác nhận kết quả kiểm nghiệm tại cửa khẩu ngày 10/11 ghi nhận hàm lượng độc chất là 4,1 picogram trên mỗi gram trọng lượng tươi, vượt mức trần quy định 3,5 picogram. Toàn bộ lô hàng 7 tấn vi phạm buộc phải tiêu hủy hoặc trả về nơi xuất xứ ngay tại cửa khẩu.

Dioxin là phụ phẩm từ luyện kim, sản xuất hóa chất và đốt rác thải công nghiệp. Chất này bền vững trong môi trường, khó phân hủy và tích tụ dọc theo chuỗi thức ăn. Trong nhóm dioxin, hợp chất 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp vào Nhóm 1, tức đủ bằng chứng gây ung thư ở người. Các hợp chất dioxin khác có độc tính thấp hơn đáng kể.

Tin hot thị trường ngày 13/11: Hơn 6.000 vụ vi phạm về hàng hóa trong 10 tháng bị xử lý tại TPHCM

Ảnh minh họa





Ngày 12/11, Sở Công Thương TPHCM thông tin về tình hình kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại trên địa bàn thành phố từ đầu năm 2026 đến nay.

Kết quả kiểm tra trong 10 tháng năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM đã kiểm tra 6.357 vụ, xử lý 6.069 vụ vi phạm, tạm giữ hơn 6 triệu đơn vị sản phẩm với tổng trị giá ước tính hơn 174 tỉ đồng.

Trong đó, trị giá hàng hóa đã tiêu hủy ước tính hơn 39 tỉ đồng, hàng hóa tịch thu gần 58 tỉ đồng. Tổng số tiền xử phạt và thu nộp ngân sách hơn 106,7 tỉ đồng. Đặc biệt, lực lượng chức năng đã chuyển cơ quan điều tra 36 vụ có dấu hiệu tội phạm, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 66 tỉ đồng.

Riêng nhóm hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, lực lượng chức năng xử lý 3.103 trường hợp, tạm giữ hơn 5,4 triệu sản phẩm, tổng trị giá hơn 71,8 tỉ đồng và đã xử phạt hơn 56,3 tỉ đồng.

Đối với hàng giả, đã xử lý 2.035 trường hợp, tạm giữ 274.892 sản phẩm trị giá hơn 75 tỉ đồng, xử phạt hơn 19,6 tỉ đồng. Trong đó, 27 vụ có dấu hiệu tội phạm được chuyển cơ quan điều tra.

Ở nhóm thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường xử lý 645 vụ, tạm giữ 58 tấn và 144.780 sản phẩm không có hóa đơn, chứng từ hoặc không rõ nguồn gốc, xuất xứ; xử phạt hơn 7,4 tỉ đồng.

Tin hot thị trường ngày 13/11: Shopee, Lazada bị yêu cầu ngừng bán sản phẩm giảm cân Dáng Sen

Trà giảm cân Dáng Sen được bán trên shopee





Ngày 12/11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ban hành các công văn về việc xử lý thông tin quảng cáo, kinh doanh thực phẩm Dáng Sen.

Qua hậu kiểm, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm được quảng cáo, kinh doanh trên Facebook, Shopee và Lazada khi chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Trên Shopee và Lazada, sản phẩm được giới thiệu có công dụng giảm cân.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Shopee và Công ty TNHH Thương mại điện tử Lazada Việt Nam ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về thực phẩm Dáng Sen và gửi báo cáo bằng văn bản về Cục trước ngày 20/11.

Cục cũng yêu cầu hai doanh nghiệp khẩn trương rà soát hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên sàn, chỉ kinh doanh sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc đã được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định.

Thực phẩm Dáng Sen được sản xuất tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng (xã Minh Thọ, Hưng Yên). Sản phẩm do Công ty TNHH Nam Y Đường, địa chỉ 13H1 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội, phân phối.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên khẩn trương xác minh, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm Dáng Sen tại Công ty Thái Hưng.

Tại Hà Nội, Cục đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố xác minh, kiểm tra hoạt động kinh doanh và quảng cáo sản phẩm tại Công ty Nam Y Đường.

Cục đề nghị 2 địa phương xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm và gửi kết quả về Cục trước ngày 30/11.