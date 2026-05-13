Tin hot thị trường ngày 13/5: Hà Nội sắp mở bán 170 căn NOXH, giá từ 14,5 triệu đồng/m²
PV (tổng hợp)
13/05/2026 8:20 AM (GMT+7)
Tin hot thị trường ngày 13/5 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Chặn hơn 14.500 mỹ phẩm Hàn Quốc hết hạn chuẩn bị tung ra thị trường; Hà Nội sắp mở bán 170 căn NOXH, giá từ 14,5 triệu đồng/m²; Hà Nội sắp đấu giá 19 lô đất, giá khởi điểm cao nhất hơn 83 triệu đồng/m²…
Tin hot thị trường ngày 13/5: Chặn hơn 14.500 mỹ phẩm Hàn Quốc hết hạn chuẩn bị tung ra thị trường
Cục Hải quan cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện và ngăn chặn hơn 14.500 sản phẩm mỹ phẩm Hàn Quốc đã hết hạn sử dụng chuẩn bị đưa vào tiêu thụ tại thị trường nội địa. Vụ việc được phát hiện tại cảng Cát Lái (TP.HCM) trong quá trình kiểm tra lô hàng nhập khẩu theo loại hình kinh doanh tiêu dùng của Công ty TNHH TMDV XNK H.G.
Theo cơ quan hải quan, doanh nghiệp khai báo nhập khẩu sản phẩm toner dưỡng da DR WONJIN HYAL-8 TONER 750ml, thương hiệu DR WONJIN (Hàn Quốc), vận chuyển từ Hồng Kông về Việt Nam. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế cho thấy toàn bộ 14.550 chai mỹ phẩm trong lô hàng đã hết hạn sử dụng gần một năm, với hạn dùng ghi trên bao bì đến ngày 16/8/2025.
Ngoài vụ mỹ phẩm hết hạn, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều lô hàng có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ. Trong đó có 1.440 sản phẩm khóa mang nhãn hiệu SOLEX bị xác định là hàng giả và hơn 3.000 sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như MIKASA, SPIDER-MAN, AVENGERS, LEGO NINJAGO trong lô hàng quá cảnh đi Campuchia.
Hiện Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý các vụ việc theo quy định pháp luật.
Tin hot thị trường ngày 13/5: Hà Nội sắp đấu giá 19 lô đất, giá khởi điểm cao nhất hơn 83 triệu đồng/m²
Ảnh minh hoạ
UBND xã Hưng Đạo (Hà Nội) dự kiến tổ chức đấu giá 19 lô đất tại khu ĐG31, thôn Yên Quán vào ngày 17/5 tới, với mức giá khởi điểm cao nhất lên tới hơn 83 triệu đồng/m².
Theo thông báo từ đơn vị tổ chức đấu giá, các lô đất có tổng diện tích hơn 1.750m², được sử dụng làm đất ở nông thôn với thời hạn sử dụng lâu dài. Phiên đấu giá sẽ áp dụng hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.
Trước đó, khu vực này từng ghi nhận nhiều phiên đấu giá đất “nóng”, với giá trúng tăng mạnh so với giá khởi điểm. Việc giá khởi điểm lần này được đẩy lên cao cho thấy kỳ vọng của cơ quan quản lý về mặt bằng giá mới tại khu vực vùng ven Hà Nội, nhất là trong bối cảnh hạ tầng khu Tây Thủ đô đang được đầu tư mạnh.
Theo giới chuyên gia, các phiên đấu giá đất vùng ven Hà Nội thời gian qua thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư do nguồn cung đất nền ngày càng hạn chế. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra tình trạng đẩy giá quá cao, đầu cơ hoặc bỏ cọc sau đấu giá, gây nhiễu loạn thị trường bất động sản.
Tin hot thị trường ngày 13/5: Hà Nội sắp mở bán 170 căn NOXH, giá từ 14,5 triệu đồng/m²
Ảnh minh hoạ.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua gần 180 căn hộ nhà ở xã hội tại dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, xã Quang Minh. Đây được xem là một trong những dự án nhà ở xã hội có mức giá thấp hiếm hoi tại Hà Nội hiện nay, chỉ từ 14,5 triệu đồng/m².
Theo thông tin công bố, hai tòa CT-05 và CT-06 mỗi tòa có 89 căn hộ để bán cùng 33 căn cho thuê. Giá bán tại tòa CT-05 khoảng 14,6 triệu đồng/m², trong khi tòa CT-06 từ 14,5 triệu đồng/m² (đã gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì). Với diện tích từ khoảng 56–68m², giá mỗi căn dao động từ hơn 813 triệu đến gần 1 tỷ đồng.
Dự án do HUD làm chủ đầu tư. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội dự kiến từ ngày 29/6 đến 12/8/2026, ký hợp đồng vào tháng 11/2026. Chủ đầu tư cho biết tòa CT-05 dự kiến bàn giao trong quý I/2027, còn tòa CT-06 vào quý IV/2027.
Trước đó, cùng dự án này cũng đã công bố mở bán hơn 470 căn nhà ở xã hội tại các ô đất CT-01+CT-02 và CT-07 với mức giá khoảng 15,4–15,5 triệu đồng/m². Trong bối cảnh giá chung cư thương mại tại Hà Nội liên tục neo cao, các dự án nhà ở xã hội có giá dưới 15 triệu đồng/m² đang thu hút sự quan tâm lớn của người dân có nhu cầu ở thực.
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