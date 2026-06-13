Tin hot thị trường ngày 13/6: Doanh nghiệp được phát hành trái phiếu để cơ cấu nợ

Chính phủ ban hành Nghị định số 200 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Mục đích phát hành trái phiếu là để thực hiện các dự án đầu tư theo các hình thức đầu tư quy định tại Luật Đầu tư số 143, cơ cấu lại nợ của chính doanh nghiệp.

Việc sử dụng vốn huy động từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp phải đúng mục đích theo phương án phát hành và nội dung công bố thông tin. Doanh nghiệp chỉ được thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu khi đáp ứng các quy định sau: Được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu quy định tại Nghị định này thông qua; Được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận. Đã hoàn thành việc mua lại trái phiếu trước hạn đối với những người sở hữu trái phiếu không chấp thuận việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu hoặc thay đổi mục đích phát hành tại phương án phát hành.

Tin hot thị trường ngày 13/6: Cho thuê nhà dưới 1 tỷ đồng/năm vẫn phải báo doanh thu với cơ quan thuế

Ngày 12/6, Cục Thuế cho biết Nghị định 141/2026/NĐ-CP quy định cá nhân cho thuê bất động sản có tổng doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động này. Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2026, người cho thuê nhà theo cơ chế tự khai, tự nộp thuế vẫn phải thông báo doanh thu phát sinh trong năm và số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử sử dụng cho hoạt động kinh doanh.

Người nộp thuế có thể lựa chọn khai báo doanh thu một lần hoặc hai lần trong năm. Thời hạn thông báo chậm nhất là ngày 31/1 của năm tiếp theo nếu khai một lần; trường hợp khai hai lần, mốc thời gian lần lượt là ngày 31/7 của năm tính thuế và ngày 31/1 năm sau.

Việc thông báo được thực hiện hoàn toàn bằng phương thức điện tử thông qua ứng dụng eTax Mobile hoặc hệ thống dịch vụ công thuế. Với trường hợp có nhiều bất động sản cho thuê, người nộp thuế phải kê khai bổ sung thông tin chi tiết từng tài sản. Quy định mới nhằm tăng tính minh bạch, hỗ trợ cơ quan thuế quản lý hoạt động cho thuê bất động sản hiệu quả hơn.

Tin hot thị trường ngày 13/6: Hơn 70.000 hũ yến chưng bị thu giữ trong vụ án hàng giả quy mô lớn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thùy Trang (SN 1991) và Trương Thoại Vinh (SN 1994) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, đồng thời thu giữ hơn 70.000 hũ yến chưng sẵn, tương đương trên 15 tấn hàng hóa.

Theo điều tra ban đầu, hai bị can tổ chức sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm yến chưng mang nhãn hiệu “Mina Nest” và “Gold Nest”. Để thu hút khách hàng, Trang sử dụng nhiều tài khoản Facebook quảng bá, livestream giới thiệu sản phẩm là yến chưng cao cấp chứa tới 70% tổ yến.

Mặc dù không có giấy phép kinh doanh sản phẩm yến sào và chưa thực hiện công bố sản phẩm theo quy định, các đối tượng vẫn đặt gia công với giá chỉ từ 6.000-9.000 đồng mỗi hũ, sau đó tự thiết kế bao bì, xây dựng thương hiệu và bán ra thị trường với giá cao hơn nhiều lần.

Đáng chú ý, kết quả xác minh cho thấy các doanh nghiệp và địa chỉ sản xuất ghi trên bao bì tại Đà Nẵng và Khánh Hòa đều không tồn tại. Toàn bộ thông tin về nguồn gốc, xuất xứ được các đối tượng tự tạo nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Khám xét kho hàng tại TP.HCM, lực lượng chức năng thu giữ hàng chục nghìn hũ yến, máy dán nhãn, tem mác và nhiều tài liệu liên quan. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.