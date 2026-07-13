Tin hot thị trường ngày 13/7: Bảo hiểm DBV bị phạt 200 triệu đồng vì quảng cáo gây nhầm lẫn

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa ban hành Quyết định số 155/QĐ-CT về việc xử lý vụ việc cạnh tranh đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV.

Theo đó, Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (mã số doanh nghiệp: 0102737963) số tiền 200 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh năm 2018: Đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV đã sử dụng các thông tin như: “Top 1 Bảo hiểm xe cơ giới” và “Bảo hiểm xe cơ giới số 1 Việt Nam” chưa chính xác và gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp.

Ngoài khoản tiền phạt, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV còn bị buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV tại địa chỉ: https://dbvi.com.vn và trang mạng xã hội facebook “Tập đoàn Bảo hiểm DBV” tại địa chỉ https://www.facebook.com / TapdoanbaohiemDBV.

Được biết, hiện Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV đã nộp tiền phạt theo quy định và đã đăng tin cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp.

Tin hot thị trường ngày 13/7: 6 doanh nghiệp bán hàng đa cấp bị xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, trong năm 2025 đã kiểm tra 6 doanh nghiệp bán hàng đa cấp và phát hiện tất cả đều có vi phạm, với tổng số tiền xử phạt hành chính hơn 1,31 tỷ đồng. Cụ thể, Seacret bị phạt 455 triệu đồng; Thương mại Mỹ Lợi 265 triệu đồng; Best World Việt Nam 190 triệu đồng; Elken International Việt Nam 185 triệu đồng; Unicity Marketing Việt Nam 155 triệu đồng và Care For Việt Nam 60 triệu đồng.

Các vi phạm chủ yếu gồm không bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, thực hiện sai quy tắc đã đăng ký, không giám sát người tham gia, vi phạm quy định về đào tạo, báo cáo và tổ chức hoạt động đa cấp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Một số doanh nghiệp cũng không đáp ứng quy định tối thiểu 20% doanh thu phải đến từ khách hàng ngoài mạng lưới đa cấp.

Theo báo cáo, năm 2025, cơ quan quản lý tiếp nhận 25 phản ánh liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp, trong đó có 4 vụ bị tố giác kinh doanh đa cấp không phép. Đến cuối năm, cả nước còn 15 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động bán hàng đa cấp. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tin hot thị trường ngày 13/7: Khởi tố đường dây sản xuất quần áo giả nhãn hiệu Owen

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Mạnh Cường (SN 1987, trú tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Theo cơ quan công an, từ công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện đường dây sản xuất, kinh doanh quần áo giả nhãn hiệu Owen, với mức chiết khấu 40-50%, cao bất thường. Khám xét nhiều địa điểm tại Sơn La, Tuyên Quang và Hà Nội, công an thu giữ 15.864 sản phẩm thời trang, hơn 13.000 thẻ nhãn, khoảng 900 tem giá, 2 máy ép logo cùng nhiều tang vật khác. Tổng giá trị hàng hóa bị thu giữ được xác định hơn 2,3 tỷ đồng.

Kết quả giám định của Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia xác định toàn bộ số sản phẩm trên đều là hàng giả mạo nhãn hiệu Owen. Đại diện Công ty Cổ phần Thời trang Kowil Việt Nam cũng khẳng định không hợp tác hoặc nhượng quyền sản xuất cho các tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo lời khai ban đầu, từ năm 2024 đến nay, Cường đã cung cấp hàng giả cho hơn 20 cửa hàng tại nhiều tỉnh, thành, thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng. Vụ án đang được Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, mở rộng.