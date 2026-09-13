Tin hot thị trường ngày 13/9: Kim cương thô xuất nhập khẩu phải có chứng nhận Kimberley

Tin hot thị trường ngày 13/9: Bán hóa đơn khống, giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố

Ảnh: CA Phú Thọ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố bị can đối với bà Trình Thị Nguyệt, 53 tuổi, trú tại Hà Nội, về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Nguyệt đã lợi dụng danh nghĩa Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thịnh Vượng Bình Minh để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn trái phép.

Mặc dù không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ trên thực tế, nữ giám đốc vẫn bán hóa đơn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tại tỉnh Phú Thọ và một số địa phương khác. Thông qua hoạt động này, bà Nguyệt bị cáo buộc thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã khám xét nơi làm việc và chỗ ở của bị can, thu giữ hồ sơ, tài liệu liên quan để tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp tuân thủ nghiêm quy định về quản lý và sử dụng hóa đơn; không mua bán hoặc sử dụng hóa đơn trái phép nhằm hợp thức hóa những giao dịch không phát sinh trên thực tế. Các hành vi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.Top of FormBottom of Form

Tin hot thị trường ngày 13/9: Xuất khẩu quế tìm động lực mới ngoài thị trường châu Á

Ảnh minh họa



Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, trong 8 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 83.433 tấn quế, thu về 213,9 triệu USD, tăng 0,5% về lượng và 1,6% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Châu Á vẫn là thị trường lớn nhất với 56.363 tấn, chiếm 67,6% tổng lượng xuất khẩu, nhưng giảm 8,2%. Ấn Độ dẫn đầu với 32.920 tấn, chiếm 39,5%, trong khi lượng xuất sang UAE giảm 29%, Trung Quốc giảm 37,5% và Indonesia giảm 37,7%.

Ngược lại, sức mua từ các thị trường ngoài châu Á tăng mạnh. Xuất khẩu sang châu Mỹ đạt 17.759 tấn, tăng 35,1%; riêng Hoa Kỳ đạt 11.315 tấn, tăng 29,3%. Châu Âu nhập 6.697 tấn, tăng 4,3%, còn châu Phi đạt 2.614 tấn, tăng 24,8%.

Riêng tháng 8, Việt Nam xuất khẩu 10.348 tấn quế, đạt kim ngạch 27,4 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, lượng xuất sang châu Mỹ tăng gần 50%.

Sự gia tăng nhu cầu tại châu Mỹ, châu Âu và châu Phi đang giúp ngành quế giảm bớt phụ thuộc vào thị trường truyền thống. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần nâng chất lượng, tăng chế biến sâu và đáp ứng tốt hơn tiêu chuẩn của từng thị trường.

Tin hot thị trường ngày 13/9: Kim cương thô xuất nhập khẩu phải có chứng nhận Kimberley

Ảnh minh họa



Từ ngày 5/9/2026, hoạt động xuất nhập khẩu kim cương thô được thực hiện theo Thông tư số 48/2026/TT-BCT của Bộ Công Thương, với quy trình kiểm soát từ lựa chọn đối tác, chứng nhận lô hàng đến xác nhận nhập khẩu và lưu trữ hồ sơ.

Kim cương thô chỉ được giao dịch nếu thuộc danh mục áp dụng Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley. Thương nhân xuất khẩu phải được UBND cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận Kimberley; hàng nhập khẩu phải có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền tại nước xuất khẩu là thành viên và được phía Việt Nam xác nhận.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi thông quan, doanh nghiệp nhập khẩu phải nộp hồ sơ đề nghị xác nhận qua cổng dịch vụ công. Với hàng xuất khẩu, cơ quan cấp phép giải quyết trong 2 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Giấy chứng nhận có hiệu lực 2 tháng.

Nếu hồ sơ chưa đủ căn cứ hoặc có dấu hiệu vi phạm, cơ quan cấp phép có thể phối hợp kiểm tra tại nơi sản xuất. Quy định mới nhằm tăng khả năng truy xuất nguồn gốc, ngăn kim cương được sử dụng để tài trợ xung đột, đồng thời giúp doanh nghiệp hạn chế nguy cơ hàng bị từ chối và duy trì hoạt động thương mại hợp pháp.