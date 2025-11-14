Tin hot thị trường ngày 14/11: Thu hồi 33 sản phẩm nhập khẩu từ Đức và Hàn Quốc

Tin hot thị trường ngày 14/11: Giá xăng tăng trở lại

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng. Theo đó, kể từ ngày 13/11, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng như sau:

- Xăng E5RON92: 19.844 đồng/ lít (tăng 162 đồng/lít).

- Xăng RON95-III: 20.576 đồng/lít (tăng 160 đồng/lít).

- Dầu điêzen 0.05S: 19.864 đồng/ lít (tăng 541 đồng/ lít).

- Dầu hoả: 19.935 đồng/lít (tăng 540 đồng/lít).

- Dầu mazut 180CST 3.5S: 14.074 đồng/lít (giảm 246 đồng/lít).

Như vậy, giá xăng trong nước liên tục tăng giảm đan xen trong 2 tháng trở lại đây. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng tổng cộng 26 lần, giảm 21 lần.

Tin hot thị trường ngày 14/11: Phát hiện nhiều kem chống nắng giả

Sản phẩm LYZEEN Whitening Protective Spectrum Sunscreen SPF50+ được quảng cáo trên mạng.

Ngày 13/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm LYZEEN Whitening Protective Spectrum Sunscreen SPF50+ sau khi xác định đây là hàng giả. Sản phẩm do Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Quốc tế C&B (xã Vĩnh Thành, Phú Thọ) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, nhãn ghi sản xuất tại Công ty SINDO P&G CO., Ltd, Incheon, Hàn Quốc. Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho thấy chỉ số SPF thực tế thấp hơn hơn 70% so với công bố; trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã kết luận tương tự.

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược tiếp tục thông báo thu hồi và tiêu hủy toàn quốc lô sản phẩm Kem A Cosmetics Mềm Perfume Moisture Whitening SPF 45+ (hộp 150 g) do chỉ số chống nắng ghi trên nhãn không đúng với kết quả kiểm nghiệm và sản phẩm không rõ nguồn gốc. Mẫu được lấy tại Nhà thuốc Ngọc Dung (69 Quang Trung, phường 9, TP Đà Lạt), số lô 262024, sản xuất ngày 12/9/2024, hạn dùng 12/9/2027.

Theo Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đầu tư Mỹ phẩm Phương Anh (TP.HCM) – đơn vị công bố chính thức, phiên bản sản phẩm hợp pháp không hề có chỉ số SPF 45+ trên nhãn, nên lô hàng ghi SPF 45+ không thuộc hệ thống phân phối chính hãng và không xác định được nguồn gốc. Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi, tiêu hủy toàn bộ các sản phẩm vi phạm để bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Tin hot thị trường ngày 14/11: Loạt dầu gội, dầu xả, kem nhuộm tóc bị đình chỉ lưu hành

Kem đánh răng trẻ em Lion Kids’ Toothpaste (vị dưa lưới).

Cục Quản lý Dược cũng ban hành quyết định đình chỉ và thu hồi toàn quốc 23 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Phát Anh Minh (Thanh Trì, Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Danh mục vi phạm gồm nhiều dòng dầu gội, dầu xả, kem nhuộm tóc thương hiệu Gemlites, Viral, BondFix, cùng kem đánh răng trẻ em Lion Kids’ Toothpaste (vị dâu và dưa lưới).

Cơ quan quản lý cho biết, doanh nghiệp không xuất trình được Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) khi kiểm tra - tài liệu bắt buộc để chứng minh tính an toàn và nguồn gốc hợp pháp.

Công ty Phát Anh Minh phải thông báo thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm bị trả lại và tiêu hủy trước ngày 25/11/2025. Sở Y tế Hà Nội được giao giám sát và báo cáo kết quả trước 5/12/2025.

Một sản phẩm khác, Gel Panda baby Bạch Liên (30 g), cũng bị đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc do không đạt yêu cầu về giới hạn vi sinh vật.

Sản phẩm do Công ty cổ phần Nam Dược Hải Long (Hải Phòng) sản xuất, có số lô 310525P1, ngày sản xuất 31/5/2025, hạn dùng 31/5/2028, số tiếp nhận 129/20/CBMP-HĐ.

Tin hot thị trường ngày 14/11: Thu hồi 33 sản phẩm nhập khẩu

Cục Quản lý Dược cũng thu hồi 33 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm của Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á (quận Phú Nhuận, TP.HCM), do không xuất trình được hồ sơ PIF theo quy định.

Các sản phẩm bị thu hồi gồm các dòng nhập khẩu từ Đức và Hàn Quốc, thuộc các thương hiệu Jean D’Arcel, Daldam, Noksibcho.

Một số sản phẩm đáng chú ý:

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo rộng rãi đến các cơ sở kinh doanh, spa, cửa hàng mỹ phẩm và người tiêu dùng ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 33 sản phẩm nói trên; trả lại cho đơn vị cung ứng để tiến hành thu hồi.