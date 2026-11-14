Tin hot thị trường ngày 14/11: Thu hồi toàn quốc lô nước muối sinh lý SATBB không đạt chất lượng
PV(tổng hợp)
14/11/2026 9:31 AM (GMT+7)
Tin hot thị trường ngày 14/11 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Phở Tư Lùn từng được Michelin Guide vinh danh bị xử phạt; Sắp diễn ra chương trình khuyến mại tập trung toàn quốc, giảm giá tới 100%; Thu hồi toàn quốc lô nước muối sinh lý SATBB không đạt chất lượng…
Tin hot thị trường ngày 14/11: Phở Tư Lùn từng được Michelin Guide vinh danh bị xử phạt
Ngày 13/11, đại diện UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết Phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường đang tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn nhằm phát hiện, xử lý hành vi xả, đổ nước thải sai quy định.
Cụ thể ngày 12/11, lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 cơ sở. Trong đó, quán phở Tư Lùn trên phố Ấu Triệu tái phạm hành vi xả, đổ nước thải không đúng quy định. Đây là lần thứ 2 cơ sở vi phạm lỗi này, phường đã yêu cầu tháo dỡ toàn bộ đường ống đấu nối, xả thải ra khu vực vỉa hè.
Các cơ sở còn lại gồm Cơm Phủ Doãn, Bún Chả Hội Vũ và Bún ngan chặt trên phố Phùng Hưng cũng bị lập biên bản vì hành vi xả, đổ nước thải không đúng quy định.
Năm 2023, Phở Tư Lùn lần đầu được Michelin Guide vinh danh ở hạng mục Bib Gourmand, dành cho các cơ sở phục vụ món ăn ngon với mức giá hợp lý. Quán tiếp tục giữ danh hiệu này trong hai năm 2024 và 2025.
Tin hot thị trường ngày 14/11: Sắp diễn ra chương trình khuyến mại tập trung toàn quốc, giảm giá tới 100%
Từ ngày 1/12 đến 5/1 năm 2027, Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần 2 năm nay sẽ diễn ra trên toàn quốc, kết hợp mua sắm trực tiếp và trực tuyến, với mức giảm giá tối đa lên tới 100%.
Chương trình hướng tới tạo đợt khuyến mại đồng loạt trên cả nước, thu hút doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực tham gia, kết hợp giữa thương mại truyền thống và thương mại điện tử.
Các thương nhân có thể chủ động triển khai nhiều hình thức khuyến mại, cung cấp hàng hóa, dịch vụ chất lượng với giá phù hợp, qua đó kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và quảng bá sản phẩm Việt.
Một điểm đáng chú ý của chương trình là hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%.
Tin hot thị trường ngày 14/11: Thu hồi toàn quốc lô nước muối sinh lý SATBB không đạt chất lượng
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm Nước muối sinh lý SATBB chai 550ml do Công ty cổ phần quốc tế Đại Lợi chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và sản xuất.
Lô sản phẩm bị thu hồi có số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 27399/26/CBMP-HN, số lô DL-069, ngày sản xuất 5/6/2026, hạn sử dụng 5/6/2028. Công ty có địa chỉ tại số 16, tổ 18, phường Nghĩa Đô, Hà Nội; địa điểm sản xuất tại thôn Lưu Xá, xã Hoài Đức, Hà Nội.
Theo Cục Quản lý Dược, việc thu hồi được thực hiện sau khi nhận được báo cáo của Sở Y tế tỉnh Nghệ An kèm kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Nghệ An.
Cụ thể, mẫu sản phẩm được lấy tại Nhà thuốc Hiên Toàn, kiốt 13-14, chợ Ga Vinh, đường Phan Bội Châu, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An để kiểm tra chất lượng. Kết quả cho thấy mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.
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