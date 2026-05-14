Tin hot thị trường ngày 14/5: Phát hiện gần 4.000 đồng hồ Rolex giả trong container hàng

Tin hot thị trường ngày 14/5: Việt Nam chi hơn 2,6 tỷ USD nhập ngô, lúa mì, đậu tương

Trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã chi hơn 2,6 tỷ USD để nhập khẩu ngô, lúa mì và đậu tương nhằm phục vụ ngành chăn nuôi, thủy sản và chế biến thực phẩm. Đây đều là những nguyên liệu đầu vào quan trọng mà nguồn cung trong nước chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngô là mặt hàng nhập khẩu lớn nhất với 4,4 triệu tấn, trị giá hơn 1,1 tỷ USD, tăng 49% về lượng và 43% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Lúa mì đạt gần 4 triệu tấn, kim ngạch hơn 1 tỷ USD, còn đậu tương đạt khoảng 1,1 triệu tấn với giá trị khoảng 542 triệu USD.

Dù lượng nhập khẩu tăng mạnh, giá nhiều loại ngũ cốc trên thế giới vẫn ở mức thấp. Giá nhập khẩu bình quân lúa mì giảm 3,7%, ngô giảm 3,6%, trong khi giá đậu tương tăng nhẹ 5,2%. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), nguồn cung toàn cầu dồi dào từ Brazil và Mỹ đang giúp giá ngũ cốc duy trì ổn định.

Các chuyên gia cho rằng nhu cầu thức ăn chăn nuôi và chế biến thực phẩm trong nước tiếp tục tăng, trong khi diện tích trồng ngô và đậu tương ngày càng thu hẹp, khiến Việt Nam vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu trong thời gian tới.

Tin hot thị trường ngày 14/5: Australia điều tra chống bán phá giá thép Việt Nam, Hoa Sen và Nam Kim vào diện xem xét

Australia vừa khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt Nam và Hàn Quốc, trong đó hai doanh nghiệp Việt Nam bị nêu tên là Tập đoàn Hoa Sen và Công ty CP Thép Nam Kim.

Theo thông báo của Ủy ban Chống bán phá giá Australia thuộc Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia, cuộc điều tra được tiến hành sau đơn kiến nghị của hãng thép BlueScope Steel Australia. Doanh nghiệp này cho rằng thép nhập khẩu từ Việt Nam và Hàn Quốc được bán với giá thấp hơn giá trị thông thường, gây thiệt hại cho ngành sản xuất thép nội địa Australia.

Thời kỳ điều tra được xác định từ ngày 1/1 đến 31/12/2025. Các sản phẩm bị điều tra thuộc nhiều mã HS liên quan đến thép mạ kẽm. Theo cáo buộc ban đầu, biên độ bán phá giá đối với doanh nghiệp Việt Nam được ước tính ở mức 56,21%. Tuy nhiên, phía Hoa Sen khẳng định đây chỉ là mức cáo buộc do nguyên đơn đưa ra, chưa phải kết luận chính thức của cơ quan điều tra Australia.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) khuyến nghị các doanh nghiệp liên quan hợp tác đầy đủ với phía Australia, nộp hồ sơ đúng hạn để tránh nguy cơ bị áp mức thuế bất lợi. Theo lộ trình hiện tại, Australia dự kiến công bố kết luận cuối cùng vào tháng 10/2026.

Tin hot thị trường ngày 14/5: Phát hiện gần 4.000 đồng hồ Rolex giả trong container hàng

Lực lượng hải quan vừa phát hiện và thu giữ gần 4.000 đồng hồ giả mạo thương hiệu Rolex cùng nhiều mặt hàng thời trang nghi giả của các nhãn hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Chanel, Gucci trong một container hàng quá cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).

Theo thông tin từ Cục Hải quan, ngày 25/4/2026, Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với Đội Kiểm soát hải quan kiểm tra thực tế một container hàng hóa quá cảnh thuộc tờ khai vận chuyển của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3.980 đồng hồ mang nhãn hiệu Rolex cùng nhiều sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu cao cấp quốc tế.

Đại diện được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam của các thương hiệu Gucci, Chanel, Louis Vuitton và Rolex sau đó đã xác nhận số hàng trên là hàng giả mạo nhãn hiệu.

Cục Hải quan cho biết thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tục phát hiện nhiều vụ vận chuyển hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại khu vực Lạng Sơn, cảng Cát Lái và nhiều địa bàn trọng điểm khác. Ngành hải quan đang triển khai nhiều kế hoạch tăng cường kiểm tra, đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên toàn quốc.