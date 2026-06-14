Tin hot thị trường ngày 14/6: Hà Nội vào cuộc vụ gần 90 căn nhà ở xã hội có dấu hiệu trục lợi

Tin hot thị trường ngày 14/6: Highlands, Starbucks, Phúc Long giảm điểm trên bảng xếp hạng ẩm thực và đồ uống

Theo "Bảng xếp hạng F&B tốt nhất 2026" do Decision Lab - Công ty nghiên cứu thị trường và tư vấn tại Việt Nam công bố, KFC tiếp tục dẫn đầu thị trường F&B Việt Nam năm thứ tư liên tiếp với chỉ số sức khỏe thương hiệu (Index) đạt 27,1 điểm, tăng 0,6 điểm so với năm trước.

Jollibee xếp thứ hai với 23,6 điểm, tăng mạnh 6,3 điểm và là thương hiệu có mức tăng trưởng lớn nhất trong năm 2026.

Ở nhóm cà phê và đồ uống, Highlands Coffee dù vẫn đứng thứ ba nhưng điểm Index giảm từ 22,6 xuống 21,4 điểm, tương đương giảm 1,2 điểm. Trung Nguyên Legend cũng giảm từ 19,9 xuống 18 điểm, mất 1,9 điểm so với năm trước.

Phúc Long Coffee & Tea và The Coffee House là hai thương hiệu giảm mạnh nhất trong nhóm khi cùng mất 2,3 điểm. Starbucks giảm 1,2 điểm, từ 12,6 xuống 11,4 điểm.

Đáng chú ý, cả 5 thương hiệu cà phê góp mặt trong top 10 đều ghi nhận mức giảm điểm trong năm nay. Trong khi đó, nhóm thức ăn nhanh quốc tế (QSR) cho thấy sự ổn định hơn. Ngoài KFC và Jollibee tăng điểm, McDonald's cũng tăng 0,3 điểm. Lotteria giảm nhẹ 0,3 điểm nhưng vẫn duy trì vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Tin hot thị trường ngày 14/6: Từ 1/7, hàng hóa rủi ro cao bắt buộc truy xuất nguồn gốc

Từ ngày 1/7/2026, các sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương sẽ bắt buộc phải thực hiện truy xuất nguồn gốc. Đây là quy định mới tại Thông tư số 31/2026/TT-BCT vừa được Bộ Công Thương ban hành nhằm tăng cường minh bạch thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo quy định, việc truy xuất nguồn gốc sẽ được thực hiện thông qua Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa VeriGoods hoặc các hệ thống nội bộ có kết nối với nền tảng này. Doanh nghiệp phải hoàn thành việc định danh sản phẩm và khai báo dữ liệu trước khi hàng hóa được lưu thông trên thị trường.

Các thông tin bắt buộc phải cập nhật gồm tên sản phẩm, xuất xứ, hình ảnh, đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh, thương hiệu, nhãn hiệu, số lô sản xuất, hạn sử dụng và các tiêu chuẩn chất lượng áp dụng. Đối với hàng nhập khẩu, doanh nghiệp phải bổ sung thông tin về đơn vị nhập khẩu và nhà phân phối chính thức tại Việt Nam (nếu có).

Theo lộ trình triển khai, từ ngày 1/7/2026, thương nhân sẽ thực hiện đăng ký tài khoản, nhận mã định danh và xác thực thông tin sản phẩm trên hệ thống. Từ ngày 1/1/2027, việc truy xuất nguồn gốc phải được thực hiện đầy đủ trước khi các sản phẩm thuộc diện áp dụng được đưa ra lưu thông trên thị trường.

Bộ Công Thương cho biết quy định mới là bước tiến quan trọng trong quá trình số hóa công tác quản lý hàng hóa, góp phần ngăn chặn hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và nâng cao niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường.

Tin hot thị trường ngày 14/6: Hà Nội vào cuộc vụ gần 90 căn nhà ở xã hội có dấu hiệu trục lợi

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND xã Thanh Trì và các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ thông tin mà báo chí phản ánh về tình trạng trục lợi nhà ở xã hội.

Thành phố yêu cầu trong quá trình kiểm tra phải tập trung giải quyết các vấn đề vướng mắc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân thuộc diện được hưởng chính sách thuê mua nhà ở xã hội theo đúng quy định. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách của Thành phố nếu phát hiện có vi phạm. Theo chỉ đạo, kết quả thực hiện phải được tổng hợp, báo cáo UBND TP Hà Nội trước ngày 15/6/2026.

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC mới đây phát đi thông báo tới khách hàng liên quan đến việc gia hạn hợp đồng thuê nhà ở xã hội tại dự án IEC Residences (xã Thanh Trì), trong bối cảnh doanh nghiệp đang phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác minh một số dấu hiệu sử dụng nhà không đúng quy định.

Theo đó, qua rà soát việc sử dụng căn hộ tại dự án, chủ đầu tư ghi nhận khoảng 89 trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy định về nhà ở xã hội như cho thuê lại, cho ở nhờ, mua bán bất hợp pháp căn hộ thuê.

"Sau khi có kết luận của cơ quan chức năng, công ty sẽ xem xét việc bán lại các căn hộ thuộc diện xử lý cho người đủ điều kiện theo quy định", thông báo của Công ty IEC nêu rõ.

Theo thông báo, hợp đồng thuê nhà ở xã hội giữa Công ty IEC và khách hàng sẽ hết hạn vào tháng 6/2026. Dù vậy, thông báo gia hạn hợp đồng không nhận được sự đồng thuận của cư dân, nhất là đối với những căn hộ sử dụng đúng mục đích.