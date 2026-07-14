Tin hot thị trường ngày 14/7: Nhà hàng hải sản ở Quảng Ninh bị xử phạt sau phản ánh "chặt chém" du khách

Tin hot thị trường ngày 14/7: Khởi tố người phụ nữ sản xuất gần 5 tấn bột nghệ giả từ bột sắn

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Thị Nga (56 tuổi, trú xã Vĩnh Phú) để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Theo kết quả điều tra, lợi dụng nhu cầu sử dụng tinh bột nghệ tăng cao, bà Nga đã mua bột ngô, bột sắn không rõ nguồn gốc, pha trộn với chất tạo màu thực phẩm để tạo thành sản phẩm có hình thức giống bột nghệ. Số hàng này được quảng cáo là tinh bột nghệ giá rẻ và bán cho các đầu mối với giá 14.000-19.000 đồng/kg, trước khi phân phối đến người tiêu dùng.

Khám xét cơ sở sản xuất tại xã Vĩnh Phú, lực lượng chức năng thu giữ 500 kg bột ngô, 4.400 kg tinh bột sắn, 7 kg chất tạo màu thực phẩm cùng 4.663 kg bột màu vàng đang được phơi, sấy và chứa trong các bao tải không có nhãn mác.

Kết quả giám định xác định toàn bộ số bột màu vàng có thành phần chính là bột sắn, không phải tinh bột nghệ. Tại cơ quan điều tra, Đặng Thị Nga đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Vụ án đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin hot thị trường ngày 14/7: Tăng giá điện từ 2% đến dưới 5%, EVN phải báo cáo Bộ Công Thương

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Chính phủ vừa ban hành nghị định sửa đổi quy định về cơ chế và thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, trong đó bổ sung các ngưỡng điều chỉnh và tăng cường vai trò giám sát của Bộ Công Thương.

Theo quy định mới, nếu giá bán lẻ điện bình quân sau khi tính toán giảm dưới 1% hoặc tăng dưới 2% so với mức hiện hành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ không điều chỉnh giá, mà chỉ lập hồ sơ gửi Bộ Công Thương để kiểm tra, giám sát.

Trường hợp giá điện giảm từ 1% trở lên hoặc tăng từ 2% đến dưới 5%, EVN phải lập hồ sơ báo cáo Bộ Công Thương để kiểm tra, rà soát và cho ý kiến bằng văn bản trước khi quyết định điều chỉnh.

Việc tăng hoặc giảm giá điện được xác định dựa trên biến động của các yếu tố đầu vào như giá than, khí, dầu, tỷ giá, nhu cầu huy động nguồn điện có chi phí cao và sản lượng điện thương phẩm. Theo nghị định, Bộ Công Thương phải có ý kiến trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Sau khi điều chỉnh giá, EVN có trách nhiệm báo cáo Bộ trong thời hạn 5 ngày làm việc để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Tin hot thị trường ngày 14/7: Nhà hàng hải sản ở Quảng Ninh bị xử phạt sau phản ánh "chặt chém" du khách

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UBND phường Bãi Cháy (Quảng Ninh) đã xử phạt 10,75 triệu đồng đối với chủ nhà hàng hải sản Biển Bạc sau phản ánh của du khách về bữa ăn hơn 27 triệu đồng cho đoàn 31 người.

Trước đó, ngày 8/7, một du khách đăng tải trên mạng xã hội hóa đơn thanh toán hơn 27,1 triệu đồng với nhiều món hải sản có giá cao, cho rằng nhà hàng có dấu hiệu "chặt chém". Ngay sau đó, đoàn kiểm tra liên ngành của phường Bãi Cháy đã tiến hành kiểm tra cơ sở.

Kết quả cho thấy nhà hàng có đầy đủ giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, nguồn gốc hàng hóa rõ ràng và các thiết bị cân đo hoạt động chính xác. Tuy nhiên, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vi phạm như không niêm yết giá cụ thể đối với một số món ăn, khu vực hải sản tươi sống không có bảng giá, cùng nhiều thiếu sót về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong khu chế biến.

Căn cứ kết quả kiểm tra, UBND phường Bãi Cháy đã xử phạt hành chính đối với chủ nhà hàng. Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhằm bảo vệ quyền lợi du khách và xây dựng môi trường du lịch minh bạch, văn minh.