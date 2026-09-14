Tin hot thị trường ngày 14/9: Cơ sở bánh mì khiến hơn 254 người ngộ độc bị đề nghị phạt 100 triệu đồng

Tin hot thị trường ngày 14/9: Đã cấp mã định danh cho hơn 3.000 môi giới bất động sản

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, gần 3.500 giao dịch bất động sản đã được ghi nhận trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản, chỉ hơn một tháng sau khi hệ thống chính thức vận hành.

Cụ thể, tính đến ngày 7/9, hệ thống đã ghi nhận 3.482 giao dịch bất động sản, cấp mã định danh cho hơn 3.000 môi giới và cấp khoảng 11.000 tài khoản cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng nhấn mạnh mục tiêu không chỉ là tăng số lượng dữ liệu, mà quan trọng hơn là bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác và được cập nhật thường xuyên.

Khi hoàn thiện, kho dữ liệu tập trung này được kỳ vọng giúp cơ quan quản lý theo dõi sát diễn biến thị trường, nâng cao khả năng dự báo và tăng tính minh bạch cho người dân, doanh nghiệp.

Tin hot thị trường ngày 14/9: Hà Nội xử lý hơn 4.000 vụ vi phạm thị trường

Trong 8 tháng năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 4.049 vụ, xử lý 4.006 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách 68,73 tỷ đồng. Trong đó, tiền xử phạt hành chính đạt 58,06 tỷ đồng; hàng hóa tịch thu trị giá 14,42 tỷ đồng và hàng buộc tiêu hủy trị giá 40,62 tỷ đồng.

Đáng chú ý, 65 vụ có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển cơ quan công an điều tra. Riêng lĩnh vực an toàn thực phẩm ghi nhận 822 vụ vi phạm, với số tiền xử phạt 11,2 tỷ đồng và hàng hóa buộc tiêu hủy trị giá 10,9 tỷ đồng. Một vụ việc phát hiện gần 60.000 sản phẩm thực phẩm bổ sung đã được chuyển cơ quan điều tra.

Lực lượng chức năng cũng xử lý 1.160 vụ liên quan sở hữu trí tuệ, chuyển điều tra 26 vụ, trong đó 7 vụ đã bị khởi tố hình sự. Điển hình là vụ phát hiện 15 đồng hồ Patek Philippe nhập lậu cùng 5.765 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu, trị giá khoảng 3,3 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, 242 vụ vi phạm bị xử lý, với tổng tiền phạt hơn 5,5 tỷ đồng và tang vật trị giá gần 1,9 tỷ đồng.

Tin hot thị trường ngày 14/9: Cơ sở bánh mì khiến hơn 254 người ngộ độc bị đề nghị phạt 100 triệu đồng

UBND phường An Khê, tỉnh Gia Lai đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt hộ kinh doanh Bin Bin 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4 tháng, liên quan vụ 254 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định cơ sở này có nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm. Khu vực chứa đựng, kho bảo quản thiếu giá, kệ, biển tên, nội quy và quy trình vệ sinh; không có đủ dụng cụ bảo quản riêng cho thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến. Cơ sở còn chứa thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ và vật liệu không bảo đảm vệ sinh.

Kết quả xét nghiệm của Sở Y tế tỉnh Gia Lai xác định nguyên nhân vụ ngộ độc là vi khuẩn Salmonella spp. Vi khuẩn này cũng được phát hiện trong ba mẫu thực phẩm gồm patê, khô gà và chả cá chiên.

Trước đó, nhiều người sau khi ăn bánh mì mua tại hộ kinh doanh Bin Bin, số 1041 Quang Trung, phường An Khê, xuất hiện triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói và sốt, phải nhập viện cấp cứu. Địa phương cũng kiểm tra các cơ sở bánh mì khác trên địa bàn và xử phạt hai cơ sở với tổng số tiền 6 triệu đồng.