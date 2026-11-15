Tin hot thị trường ngày 15/11: Pha chất nhuộm công nghiệp vào một tấn riềng xay để bán

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND thành phố truy tố Tài, trú phường Nam Đồng, về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, theo khoản 1 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, Tài sản xuất riềng xay tại cơ sở ở tổ dân phố Cập Thượng 2, bán cho các đầu mối nhỏ lẻ và người tiêu dùng tại chợ.

Để riềng có màu vàng bắt mắt, không bị thâm đen và dễ tiêu thụ, Tài pha chất Vàng O với nước nghệ rồi cho vào xay cùng riềng, sau đó đóng túi bán ra thị trường.

Tại cơ quan điều tra, người này thừa nhận biết Vàng O không được phép sử dụng trong thực phẩm và có hại cho sức khỏe nhưng vẫn dùng để chế biến.

Trước đó, khi kiểm tra cơ sở, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng thu giữ 1.084 kg riềng xay thành phẩm đã đóng gói, chờ tiêu thụ; 7,8 kg Vàng O (Auramine O) cùng máy móc, dụng cụ sản xuất. Số riềng xay được định giá 27,1 triệu đồng.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định các mẫu riềng xay có chứa Vàng O, chất nhuộm công nghiệp không nằm trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm.

Tin hot thị trường ngày 15/11: Ngăn chặn chiêu trò bán hàng giá cao cho người cao tuổi ở Hà Tĩnh

Ngày 14/11, Công an xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động giới thiệu, chào bán nhiều sản phẩm với giá cao cho người dân, chủ yếu là người cao tuổi, trên địa bàn.

Trước đó, ngày 13/11, trong quá trình nắm tình hình tại khu vực thôn Phúc Thành, Sơn Thủy, xã Kim Hoa, lực lượng công an phát hiện một số đối tượng tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm, thu hút người dân tham gia.

Tại đây, các đối tượng tặng một số sản phẩm như quần áo thể thao, đồng thời chào bán nhiều mặt hàng gồm sữa, bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng và các sản phẩm tiêu dùng khác với giá cao. Đáng chú ý, có sản phẩm được cho là có giá mua vào chỉ vài chục nghìn đồng nhưng được chào bán cho người dân với giá lên tới hàng triệu đồng.

Tin hot thị trường ngày 15/11: Căn NOXH diện tích 26,37 m2 có giá thuê khoảng 2,3 triệu đồng/tháng ở Hải Phòng

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hải Phòng, số căn hộ đủ điều kiện cho thuê thuộc tòa CT4 và CT9 của dự án nhà ở xã hội Tràng Duệ. Mức giá thuê được áp dụng đồng mức hơn 87.000 đồng mỗi m2 một tháng (gồm thuế VAT và kinh phí bảo trì).

Như vậy, căn diện tích nhỏ nhất 26,37 m2 có giá thuê khoảng 2,3 triệu đồng một tháng. Mức thuê cao nhất khoảng 6,1 triệu đồng mỗi tháng với căn diện tích gần 70 m2.

Dự án nhà ở xã hội Tràng Duệ (tên thương mại là Evergreen Tràng Duệ) nằm tại mặt tiền tuyến đường quốc lộ 10, phường An Dương, TP Hải Phòng.

Vị trí này thuận lợi về di chuyển cho người lao động khi nằm đối diện trực tiếp với khu công nghiệp Tràng Duệ. Đồng thời, dự án cũng dễ dàng kết nối đến các cụm công nghiệp phụ trợ lân cận trong vùng.

Theo Sở Xây dựng Hải Phòng, việc 511 căn hộ hoàn thiện đưa vào khai thác giúp giải tỏa áp lực lớn về chỗ ở giá rẻ cho lao động thu nhập thấp tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Trong số này, thành phố đã hoàn thành và đưa vào vận hành khoảng 3.995 căn hộ thuộc các dự án như khu nhà ở xã hội 384 Lê Thánh Tông (Moonbay Residence), 39 Lương Khánh Thiện (Quang Vinh Tower), khu nhà ở xã hội Tổng kho 3 Lạc Viên (Harbor Residence), khu nhà ở xã hội Evergreen Tràng Duệ hay chung cư An Đồng.