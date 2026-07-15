Tin hot thị trường ngày 15/7: Đấu giá 21 ô đất ở Phú Thọ, giá khởi điểm từ 11 triệu đồng/m²
PV(tổng hợp)
15/07/2026 8:19 AM (GMT+7)
Tin hot thị trường ngày 15/7 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: BHXH yêu cầu chấm dứt tình trạng người có thẻ BHYT phải tự mua thuốc, tự trả viện phí; Ba thương hiệu kim cương đồng loạt đóng cửa sau vụ khởi tố đường dây buôn lậu; Đấu giá 21 ô đất ở Phú Thọ, giá khởi điểm từ 11 triệu đồng/m²…
Tin hot thị trường ngày 15/7: Ba thương hiệu kim cương đồng loạt đóng cửa sau vụ khởi tố đường dây buôn lậu
Nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương tại TP.HCM đã đồng loạt đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động sau khi ba chủ tiệm thuộc các thương hiệu Kim Lý, Ngọc Châu Âu và Ngọc Tâm bị khởi tố trong vụ án buôn lậu gần 30.000 viên kim cương.
Ghi nhận chiều 14/7 cho thấy hai cửa hàng Kim Lý và Kim Châu trên đường An Dương Vương đóng cửa sớm hơn thường lệ. Trong khi đó, thương hiệu Vàng bạc đá quý Ngọc Tâm treo thông báo tạm ngừng hoạt động trong hai tuần. Cửa hàng Kim cương Ngọc Châu Âu trên đường Trần Hưng Đạo cũng trong tình trạng đóng cửa.
Tối cùng ngày, Kim cương Ngọc Châu Âu phát thông báo cho biết doanh nghiệp đang phối hợp với cơ quan chức năng theo quy định, đồng thời khẳng định toàn bộ sản phẩm kim cương bán ra đều đúng chất lượng như đã công bố và khuyến nghị khách hàng theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống.
Trước đó, từ ngày 11/7, thương hiệu này đã thông báo tạm dừng hoạt động đến ngày 24/7 với lý do sắp xếp lại công việc. Vụ án buôn lậu kim cương đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Tin hot thị trường ngày 15/7: Đấu giá 21 ô đất ở Phú Thọ, giá khởi điểm từ 11 triệu đồng/m²
Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng 21 ô đất ở tại khu Thanh Hà, xã Chí Tiên, tỉnh Phú Thọ. Giá khởi điểm các lô đất từ 11-13 triệu đồng/m², tổng giá trị khởi điểm hơn 26,8 tỉ đồng.
Việc đấu giá được thực hiện theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản giữa Phòng Kinh tế xã Chí Tiên và Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ. Các lô đất có diện tích từ 100-135,5m². Trong đó, nhóm ô đất diện tích 100m² có giá khởi điểm 13 triệu đồng/m², tương đương 1,3 tỉ đồng/ô.
Hai ô diện tích 135,5m² có giá khởi điểm hơn 1,76 tỉ đồng/ô; một số ô diện tích 100m² khác có giá khởi điểm 11 triệu đồng/m², tương đương 1,1 tỉ đồng/ô. Người tham gia đấu giá mua hồ sơ với mức phí 200.000 đồng/ô. Tiền đặt trước từ 250-400 triệu đồng/ô, tùy giá trị tài sản. Bước giá được áp dụng thống nhất là 500.000 đồng/m². Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.
Tin hot thị trường ngày 15/7: BHXH yêu cầu chấm dứt tình trạng người có thẻ BHYT phải tự mua thuốc, tự trả viện phí
Ảnh minh họa
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), sau khi ghi nhận nhiều phản ánh về việc người bệnh chưa được hưởng đầy đủ chế độ tại một số cơ sở khám, chữa bệnh.
Theo BHXH Việt Nam, một số bệnh viện vẫn để xảy ra tình trạng người bệnh tự mua thuốc, thiết bị y tế hoặc tự thanh toán các dịch vụ kỹ thuật dù thuộc phạm vi chi trả của quỹ BHYT. Ngoài ra, có nơi vẫn yêu cầu bệnh nhân cấp cứu phải xuất trình giấy chuyển tuyến, chưa thực hiện kê đơn thuốc ngoại trú dài ngày và chưa áp dụng kịp thời chính sách miễn cùng chi trả.
BHXH Việt Nam yêu cầu các cơ sở y tế bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư và dịch vụ thuộc phạm vi thanh toán của BHYT; nếu không đủ điều kiện điều trị phải chuyển người bệnh đến cơ sở phù hợp, không để người bệnh phải tự chi trả quyền lợi đáng được hưởng.
Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền lợi BHYT, cải thiện điều kiện khám chữa bệnh trong mùa nắng nóng và thực hiện nghiêm quy định kê đơn ngoại trú tối đa 90 ngày đối với người mắc bệnh mạn tính đủ điều kiện.
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