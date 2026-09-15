Tin hot thị trường ngày 15/9: Quảng Trị tìm mẫu hàng thật đối chứng 25 tấn mỹ phẩm, thực phẩm nghi giả

Tin hot thị trường ngày 15/9: Singapore đấu giá kho hàng hiệu tịch thu từ đại án rửa tiền 2,4 tỉ USD

Số túi hiệu Hermès bị thu giữ trong vụ triệt phá rửa tiền ở Singapore - Ảnh: BLOOMBERG

Hàng trăm món đồ xa xỉ gồm trang sức Cartier, Bvlgari, Hermès cùng túi xách Chanel, Louis Vuitton đang được Singapore đưa ra đấu giá sau khi bị tịch thu trong vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử nước này.

Đường dây bị triệt phá năm 2023, liên quan nguồn tiền từ lừa đảo và cờ bạc bất hợp pháp. Tổng tài sản bị thu giữ trị giá hơn 3 tỉ SGD, tương đương 2,4 tỉ USD, gồm tiền mặt, tiền điện tử, vàng, bất động sản, xe sang và hàng nghìn món hàng hiệu.

Nhà đấu giá Hotlotz mất bốn tháng để xác thực, định giá từng sản phẩm. Do số lượng tài sản lớn, đơn vị này dự kiến tổ chức 15 phiên đấu giá trực tuyến kéo dài đến tháng 5/2027, tránh nguồn cung tăng đột biến. Hai phiên đầu tiên diễn ra đến cuối tháng 9, có thể thu về 3,9 triệu SGD. Toàn bộ tiền bán tài sản được nộp vào ngân sách Singapore.

Nổi bật nhất là nhẫn kim cương vàng 15 carat, ước tính đạt 300.000 SGD. Các phiên tiếp theo dự kiến xuất hiện đồng hồ cao cấp và khoảng 250 túi Hermès. Giá khởi điểm thấp nhất chỉ từ 120 SGD.

Tin hot thị trường ngày 15/9: L’Oréal bị bang Arizona kiện vì nghi vấn thuốc duỗi tóc làm tăng nguy cơ ung thư

Logo của L'Oreal. Ảnh: Reuters

Bang Arizona (Mỹ) đã kiện L’Oréal USA và công ty mẹ L’Oréal SA, cáo buộc tập đoàn che giấu bằng chứng về nguy cơ ung thư liên quan các sản phẩm duỗi tóc hóa học.

Đơn kiện do Tổng chưởng lý Arizona đệ trình ngày 10/9, yêu cầu phạt tiền, bồi thường thiệt hại và buộc L’Oréal cảnh báo người tiêu dùng. Những sản phẩm này được cho là chủ yếu tiếp thị tới phụ nữ da màu, trong một số trường hợp có cả trẻ em.

Arizona cáo buộc thuốc duỗi tóc chứa hóa chất gây rối loạn nội tiết và những thành phần có khả năng gây ung thư. Đơn kiện dẫn nghiên cứu năm 2022 của Viện Y tế Quốc gia Mỹ, cho thấy phụ nữ sử dụng sản phẩm duỗi tóc hơn bốn lần trong một năm có nguy cơ mắc ung thư tử cung cao gấp đôi người không sử dụng. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa chứng minh quan hệ nhân quả.

L’Oréal hiện đối mặt hơn 12.000 đơn kiện tương tự. Tập đoàn khẳng định sản phẩm được kiểm tra an toàn nghiêm ngặt và cho rằng các cáo buộc thiếu cơ sở khoa học, pháp lý. Vụ kiện đang được xem xét; những phiên tòa đầu tiên có thể diễn ra năm 2027.

Tin hot thị trường ngày 15/9: Quảng Trị tìm mẫu hàng thật đối chứng 25 tấn mỹ phẩm, thực phẩm nghi giả

Số lượng mỹ phẩm giả khổng lồ trong chuyên án - Ảnh: T.G/Tuổi trẻ

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị các doanh nghiệp cung cấp mẫu sản phẩm chính hãng để phục vụ giám định 25 tấn mỹ phẩm, thực phẩm thu giữ trong chuyên án chống hàng giả trên Facebook và Shopee.

Theo thông tin ngày 14/9, số hàng bị thu giữ gồm 95 loại sản phẩm không rõ nguồn gốc. Cơ quan điều tra đã tìm được một số mẫu hàng thật để đối chứng, nhưng vẫn còn 67 loại chưa liên hệ được với nhà sản xuất, đơn vị nhập khẩu hoặc nhà phân phối chính thức.

Các doanh nghiệp liên quan được đề nghị cung cấp mẫu hàng chính hãng, hồ sơ bảo hộ nhãn hiệu, giấy ủy quyền, hồ sơ nhập khẩu, công bố sản phẩm, giá niêm yết tại thời điểm ngày 13/1/2026 và cử đại diện phối hợp làm việc.

Chuyên án được Công an Quảng Trị phối hợp với Công an Hà Nội và Ninh Bình triển khai từ tháng 1/2026. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy hàng giả có nguồn gốc từ Trung Quốc, sau đó được rao bán giá rẻ trên Facebook. Một số đối tượng tiếp tục lập nhiều tài khoản Shopee để tiêu thụ sản phẩm sau khi dán tem chống hàng giả. Nhiều người đã mua để sử dụng hoặc bán lại.