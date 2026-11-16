Tin hot thị trường ngày 16/11: California tạm ngưng hoạt động cơ sở tại Bình Dương

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Theo thông báo gửi hội viên lúc 23h ngày 14/11, California Fitness & Yoga tạm ngưng hoạt động câu lạc bộ Bình Dương từ ngày 15/11 đến khi có thông báo mới. Doanh nghiệp cho biết việc tạm ngưng nhằm điều chỉnh vận hành; thẻ hội viên được bảo lưu trong thời gian này.

Trước đó, chuỗi đã tạm ngưng cơ sở tại Aeon Mall Bình Tân, toàn bộ cơ sở ở Hà Nội và chi nhánh tại Nha Trang, sau các địa điểm ở Biên Hòa, Đà Nẵng.

Việc thu hẹp mạng lưới khiến nhiều hội viên mua gói dài hạn bị gián đoạn tập luyện. Trong khi đó, quyền lợi theo hợp đồng của nhiều hội viên chưa được giải quyết. Đề xuất thu thêm phí tập tạm thời từ 599.000 đồng/tháng với hội viên hiện tại cũng gặp phản đối.

Ngày 4/11, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết khách hàng có thể khởi kiện yêu cầu chấm dứt hợp đồng, hoàn phí; kết quả và mức hoàn trả do tòa án xem xét.

Tin hot thị trường ngày 16/11: Kinh doanh đa cấp Bitharvest chưa được cấp phép, một người phụ nữ bị khởi tố

Ngày 15/11, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thanh Hương (61 tuổi, trú tại TPHCM) để điều tra về tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Theo điều tra ban đầu, tháng 3/2025, bà Hương kết nối với một người nước ngoài để phát triển hệ thống Bitharvest tại Việt Nam. Bà Hương được xác định đứng đầu mạng lưới, tổ chức lôi kéo người tham gia, xây dựng các tuyến thành viên dưới tài khoản của mình.

Người tham gia được vận động mua thiết bị, tiếp tục giới thiệu người khác để hưởng hoa hồng. Một phụ nữ đã chuyển 1,28 tỷ đồng đầu tư nhưng sau đó không rút được tiền. Khi liên hệ, người này được thông báo công ty bị tấn công mạng, rồi bị chặn liên lạc.

Theo cơ quan điều tra, Bitharvest chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Hoạt động phát triển hệ thống của bà Hương được xác định gây thiệt hại cho ba cá nhân.

Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra, làm rõ vụ án.

Tin hot thị trường ngày 16/11: Sáu doanh nghiệp bị phạt vì vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt sáu doanh nghiệp, mỗi đơn vị 92,5 triệu đồng, do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin trái phiếu. Tổng tiền phạt là 555 triệu đồng.

Các doanh nghiệp gồm KN Cam Ranh, Bất động sản Gia Đức, Điện mặt trời KN Vạn Ninh, Gotec Land, Hưng Thịnh Land và Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc.

Gotec Land chậm công bố báo cáo tài chính, sử dụng vốn, thanh toán gốc, lãi và thực hiện cam kết với trái chủ, từ năm 2021 đến bán niên 2026. Doanh nghiệp cũng chậm công bố thông tin về việc mua lại trước hạn một số lô trái phiếu phát hành năm 2020.

Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc chậm công bố tình hình thanh toán gốc, lãi khi đáo hạn của 30 mã trái phiếu, cùng nhiều báo cáo khác.

KN Cam Ranh và Điện mặt trời KN Vạn Ninh vi phạm công bố thông tin về sử dụng vốn, thanh toán gốc, lãi và các nội dung liên quan.

Hưng Thịnh Land chậm công bố tình hình thanh toán ba mã trái phiếu và báo cáo tình hình tài chính năm 2025. Bất động sản Gia Đức không công bố báo cáo sử dụng vốn bán niên và tình hình tài chính năm 2024.