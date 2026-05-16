Tin hot thị trường ngày 16/5: Thu hồi toàn quốc lô nước muối nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic

Tin hot thị trường ngày 16/5: WHO cảnh báo túi ngậm nicotine có thể khiến giới trẻ nghiện chất kích thích

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa cảnh báo các sản phẩm túi ngậm nicotine đang trở thành nguy cơ mới đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, khi được quảng bá với hình thức hiện đại, nhiều hương vị hấp dẫn và dễ tạo cảm giác “ít độc hại” hơn thuốc lá truyền thống.

Theo WHO, nicotine là chất gây nghiện mạnh, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển não bộ ở thanh thiếu niên, làm suy giảm khả năng tập trung, học tập và tăng nguy cơ phụ thuộc vào các chất kích thích khác trong tương lai. Các sản phẩm túi ngậm nicotine thường được thiết kế nhỏ gọn, dễ che giấu, có hương trái cây hoặc bạc hà nên dễ thu hút người trẻ thử sử dụng.

WHO cho biết ngành công nghiệp thuốc lá đang chuyển hướng mạnh sang các sản phẩm nicotine thế hệ mới trong bối cảnh tiêu thụ thuốc lá điếu suy giảm tại nhiều quốc gia. Một số nước như Pháp đã quyết định cấm bán túi nicotine nhằm bảo vệ thanh thiếu niên trước nguy cơ nghiện nicotine và gia tăng các ca ngộ độc liên quan.

Tổ chức này kêu gọi các quốc gia siết chặt quản lý, hạn chế quảng cáo, tăng cảnh báo sức khỏe và ngăn các sản phẩm nicotine mới tiếp cận giới trẻ để tránh hình thành “thế hệ nghiện nicotine” mới.

Tin hot thị trường ngày 16/5: Hà Nội thu giữ 728 sản phẩm nghi giả mạo hàng loạt thương hiệu quốc tế

Lực lượng chức năng Hà Nội vừa kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh tại phố Lê Trọng Tấn và phát hiện, tạm giữ 728 sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Gucci, Dior, Louis Vuitton, Nike, Hermès, Burberry, Fendi hay Dolce & Gabbana.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), số hàng hóa vi phạm gồm quần áo, tất, giày và dép, đều chưa qua sử dụng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định cơ sở do bà Tr.D.A và ông Ng.V.H thuê làm nơi chứa trữ, kinh doanh hàng hóa. Làm việc với cơ quan chức năng, bà Tr.D.A thừa nhận là chủ sở hữu lô hàng và khai nhận hàng được nhập từ chợ Ninh Hiệp để bán kiếm lời.

Toàn bộ số hàng nghi giả mạo đã bị tạm giữ để tiếp tục xác minh, giám định và xử lý theo quy định pháp luật. Đáng chú ý, địa điểm này từng liên quan một vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được Công an TP Hà Nội khởi tố trước đó.

Vụ việc diễn ra trong đợt cao điểm truy quét hàng giả, hàng nhái theo chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ Công Thương nhằm siết chặt quản lý thị trường, đặc biệt với các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng bán qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử.

Tin hot thị trường ngày 16/5: Thu hồi toàn quốc lô nước muối nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu thu hồi trên toàn quốc lô dung dịch nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu “độ trong”.

Lô sản phẩm bị thu hồi có số giấy đăng ký lưu hành 893100060724, số lô 10370725, ngày sản xuất 14/7/2025, hạn dùng đến 14/1/2028. Kết quả kiểm nghiệm từ Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi và Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM cho thấy sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, được xác định là vi phạm mức độ 3 theo quy định chuyên ngành dược.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Pharmedic ngừng ngay việc kinh doanh, phân phối lô thuốc trên; đồng thời thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ, bệnh viện và nhà thuốc trên cả nước. Doanh nghiệp phải hoàn tất việc thu hồi trong vòng 30 ngày kể từ ngày 11/5 và chịu toàn bộ chi phí xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh, nhà thuốc và người dân ngừng sử dụng sản phẩm thuộc lô bị thu hồi, trả lại nơi cung cấp để bảo đảm an toàn. Ngành y tế các địa phương được giao tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường.

Sau thông tin trên, Pharmedic đã phát đi thông báo đề nghị khách hàng gửi trả toàn bộ số lượng thuốc thuộc lô sản xuất này còn tồn kho về công ty, đồng thời mong nhận được sự phối hợp kịp thời từ các đơn vị liên quan.

Pharmedic cho biết đang phối hợp kiểm tra, rà soát và phân tích nguyên nhân liên quan sự cố của lô thuốc bị thu hồi. Doanh nghiệp cũng cho biết các lô Natri clorid 0,9% loại 10ml khác đang lưu hành trên thị trường vẫn được sản xuất và kiểm soát theo quy định hiện hành.