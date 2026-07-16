Tin hot thị trường ngày 16/7: Phát hiện gần 100 túi giả Chanel, Louis Vuitton, Dior, Hermès tại Hà Nội

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa kiểm tra một địa điểm kinh doanh tại khu Him Lam, Hà Đông, Hà Nội.

Theo lực lượng chức năng TP Hà Nội, các tài khoản như “Sibao Goodluxe Bag US”, “Sibao Goodluxe”, “Châu Anh Bags Store”... thường xuyên đăng tải hình ảnh, thông tin quảng cáo các sản phẩm mang nhãn hiệu Hermès, Chanel, Dior, Louis Vuitton... với mức giá từ 6 triệu đến 25 triệu đồng mỗi sản phẩm. Hàng hóa được quảng cáo có hình thức tương tự sản phẩm chính hãng, đồng thời được hỗ trợ bởi các công cụ quảng cáo trực tuyến nhằm tiếp cận, thu hút người tiêu dùng.

Để né tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng và các nền tảng mạng xã hội, người kinh doanh thường xuyên thay đổi tài khoản, hạn chế giao dịch trực tiếp và không trưng bày hàng hóa tại các cửa hàng truyền thống. Phương thức hoạt động này gây khó khăn cho công tác xác minh, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 73 sản phẩm, gồm 42 túi mang nhãn hiệu Chanel, 11 túi mang nhãn hiệu Louis Vuitton, 8 túi và 3 đôi giày mang nhãn hiệu Dior, 9 túi mang nhãn hiệu Hermès. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; số hàng hóa trên có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Căn cứ tài liệu xác minh và dữ liệu điện tử đã thu thập, lực lượng chức năng xác định vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, đề xuất chuyển hồ sơ, tài liệu đến cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin hot thị trường ngày 16/7: Cơ sở chữa trẻ chậm nói tại Hà Nội bị xử phạt vì quảng cáo gây hiểu nhầm

Ảnh: Báo SK&ĐS

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3449/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Y Đức Vương với 2 hành vi: Quảng cáo gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp dịch vụ của cơ sở. Sử dụng biển hiệu có kích thước không đúng theo quy định. Tổng mức phạt là 155 triệu đồng.

Cụ thể, công ty bị phạt 140 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp dịch vụ của cơ sở theo quy định tại khoản 5, Điều 34 Nghị định 38/2021/NĐ-CP.

Ngoài ra, công ty bị phạt 15 triệu đồng do sử dụng biển hiệu có kích thước không đúng quy định theo điểm b, khoản 1, Điều 48 Nghị định 38/2021/NĐ-CP.

Bên cạnh hình thức xử phạt bằng tiền, UBND TP Hà Nội buộc Công ty TNHH Y Đức Vương tháo gỡ, xóa toàn bộ nội dung quảng cáo vi phạm và tháo dỡ biển hiệu không đúng quy định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Mọi chi phí thực hiện các biện pháp khắc phục do Công ty TNHH Y Đức Vương chi trả.

Tin hot thị trường ngày 16/7: Công ty đa cấp Liên kết Việt Nam bị xử phạt 150 triệu đồng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 150 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam.

Qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam (địa chỉ trụ sở chính tại Lô C16/D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phố Dịch Vọng Hậu, phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội) với số tiền 150 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm gồm: Không giao hợp đồng cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật. Không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện một trong các hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 18 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.