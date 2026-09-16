Tin hot thị trường ngày 16/9: PNJ thông báo rút ngắn thời gian bán vàng, kim cương

HĐQT Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) ngày 15/9 đã ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương điều chỉnh giảm thời gian thanh toán so với quy định hiện hành khi mua lại sản phẩm vàng, trang sức, kim cương... từ khách hàng bán.

Theo PNJ, việc điều chỉnh được áp dụng khác nhau theo từng dòng sản phẩm, trên cơ sở bảo đảm cân đối với tình hình tài chính thực tế của Công ty.

HĐQT giao Tổng giám đốc PNJ tổ chức xây dựng và triển khai phương án chi tiết theo chủ trương và báo cáo tình hình thực hiện. Việc triển khai chủ trương sẽ được Ủy ban Chiến lược và Tài chính giám sát, đánh giá rủi ro và hiệu quả, kịp thời tham mưu, khuyến nghị cần thiết cho HĐQT.Theo quy định hiện hành, từ ngày 21/7, PNJ áp dụng chính sách thanh toán trả chậm đến 120 ngày, chia làm 5 đợt trả cho khách hàng bán sản phẩm.

Tin hot thị trường ngày 16/9: Vướng nhiều vi phạm, phòng khám y học cổ truyền ở Nghệ An bị xử phạt

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 1646/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Phòng khám Y học cổ truyền Tâm Đức 6 thuộc Công ty TNHH TMDV y tế Tâm Anh, địa chỉ tại số 6 đường Phan Bội Châu, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế phối hợp Công an tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở này.

Qua kiểm tra, đoàn công tác xác định Phòng khám Y học cổ truyền Tâm Đức 6 có 6 hành vi vi phạm hành chính, với tổng số tiền phạt 152 triệu đồng. Các vi phạm gồm: người hành nghề tại cơ sở không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở không có mặt tại phòng khám trong thời gian đăng ký hoạt động nhưng không ủy quyền cho người khác theo quy định.

Phòng khám cũng bị xác định sử dụng người hành nghề không có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại địa điểm không được ghi trong giấy phép hoạt động.

Ngoài ra, cơ sở này thực hiện không đầy đủ các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn trong khám, chữa bệnh và không lập, quản lý, lưu trữ đầy đủ hồ sơ về thiết bị y tế.

Bên cạnh mức phạt 152 triệu đồng, Phòng khám Y học cổ truyền Tâm Đức 6 còn bị đình chỉ hoạt động trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành.

Tin hot thị trường ngày 16/9: Hà Nội xử phạt hơn 5,5 tỷ đồng vi phạm thương mại điện tử

Trong 8 tháng đầu năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 242 vụ vi phạm liên quan thương mại điện tử, xử phạt hơn 5,5 tỷ đồng. Tổng trị giá tang vật vi phạm gần 1,9 tỷ đồng.

Nhiều vụ việc quy mô lớn được phát hiện, trong đó có đường dây kinh doanh hơn 5.000 sản phẩm mực in giả mạo nhãn hiệu Epson và Canon. Lực lượng chức năng cũng xử lý vụ việc liên quan hơn 53.000 sản phẩm phụ tùng ô tô mang nhãn Asahi, vi phạm các quy định về quảng cáo, sở hữu trí tuệ và kinh doanh trên thương mại điện tử.

Theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, việc kiểm tra hoạt động kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới và những nhóm kín trên Zalo, Telegram vẫn gặp nhiều khó khăn.

Trong 4 tháng cuối năm, lực lượng quản lý thị trường thành phố sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh trên internet, thương mại điện tử và các nền tảng số; tập trung vào những lĩnh vực, mặt hàng có nguy cơ cao xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm an toàn thực phẩm.