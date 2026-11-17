Tin hot thị trường ngày 17/11: Giám sát phòng, chống rửa tiền từ 1/12

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 57/2026/TT-NHNN (có hiệu lực từ ngày 1/12), quy định trình tự, thủ tục giám sát phòng, chống rửa tiền gồm 3 bước chính: thu thập thông tin, thực hiện giám sát (tuân thủ và trên cơ sở rủi ro), và lập báo cáo đề xuất biện pháp xử lý.

Đáng chú ý, Thông tư thiết lập cơ chế giám sát tăng cường đối với các đối tượng có rủi ro cao. Các biện pháp áp dụng bao gồm: tăng cường giám sát từ xa, đưa ra cảnh báo và yêu cầu khắc phục, tăng tần suất làm việc trực tiếp, hoặc đề xuất thanh tra, kiểm tra tại chỗ.

Định kỳ, cơ quan chức năng sẽ rà soát lại mức độ rủi ro để điều chỉnh biện pháp giám sát phù hợp. Nếu đối tượng không thực hiện nghiêm các khuyến nghị, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xử lý theo quy định.

Tin hot thị trường ngày 17/11: Citigym đóng cửa hoàn toàn 2 cơ sở ở TP.HCM

Ảnh minh họa

Citigym vừa thông báo ngừng hoạt động hoàn toàn 2 chi nhánh Lê Văn Việt và Quang Trung (TP.HCM) để điều chỉnh hoạt động hệ thống câu lạc bộ.

Sau thông báo đóng cửa, hệ thống phòng tập Citigym ở TP.HCM còn hoạt động tại 6 câu lạc bộ gồm Thành Thái, Trường Chinh, Phổ Quang, Bến Vân Đồn, Sunrise và Điện Biên Phủ.

Theo thông báo, đối với các cơ sở Lê Văn Việt và Quang Trung đã ngừng hoạt động, doanh nghiệp đang triển khai phương án chuyển đổi quyền lợi cho hội viên.

Ngoài ra hội viên được tặng voucher sử dụng dịch vụ vật lý trị liệu - vận động trị liệu từ đối tác trị giá 1,5 triệu đồng. Riêng hội viên tại cơ sở Lê Văn Việt được hỗ trợ bảo lưu miễn phí thời hạn sử dụng gói tập tối đa 3 tháng.

Đối với khách hàng từng tập luyện tại câu lạc bộ Vạn Hạnh Mall, doanh nghiệp cho biết đã thực hiện chuyển đổi quyền lợi và triển khai các phương án hỗ trợ sau khi cơ sở này ngừng hoạt động.

Theo chia sẻ từ nhiều hội viên, tại một số cơ sở của chuỗi phòng tập Citigym, hiện vẫn còn tình trạng thiếu nước, thiếu khăn, cắt bớt các lớp tập luyện.

Tin hot thị trường ngày 17/11: Hà Nội sắp mở bán căn hộ chung cư gần 40m2 giá hơn 1,1 tỷ đồng

Phối cảnh Dự án. Ảnh: CĐT

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua nhà ở xã hội tại dự án thuộc thôn Tuân Lề, xã Phúc Thịnh.

Dự án do Công ty CP HNASA làm chủ đầu tư, nằm trong khu vực dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất thôn Tuân Lề. Công trình được triển khai trên diện tích đất hơn 5.550m2, gồm hai ô đất CT1 và CT2.

Theo công bố, dự án có quy mô 2 khối nhà ở xã hội, được xây dựng với 1 tầng hầm liên thông và 12 tầng nổi. Tổng diện tích sàn xây dựng hơn 34.580m2, trong đó diện tích sàn nhà ở khoảng 20.110m2, diện tích sàn kinh doanh dịch vụ, thương mại khoảng 1.910m2.

Toàn dự án có 352 căn nhà ở xã hội. Trong đó, 316 căn được bố trí để bán, 18 căn cho thuê và 18 căn cho thuê mua.

Diện tích căn hộ để bán dao động từ 37,6-71,3m2. Các căn hộ dành cho thuê và thuê mua có diện tích từ 40-71,3m2.Giá bán nhà ở xã hội tại dự án được công bố bình quân hơn 29,7 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Đối với hình thức thuê mua, giá được công bố là 281.832 đồng/m2, đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Giá thuê căn hộ là 108.209 đồng/m2, chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì.