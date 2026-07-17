Tin hot thị trường ngày 17/7: Tiêu thụ hàng tấn bột ngọt giả qua nhiều cửa hàng tạp hóa

Tin hot thị trường ngày 17/7: Giá xăng, dầu đồng loạt tăng

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h chiều nay, giá xăng E5RON92 tăng 635 đồng/lít lên mức 19.826 đồng/lít, xăng E10RON95-III tăng 547 đồng/lít lên mức 20.550 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S tăng 1.584 đồng/lít lên mức 23.329 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 724 đồng/kg lên 14.459 đồng/kg,

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam hiện vẫn thấp hơn nhiều nước trong khu vực. Ngày 16/7, giá xăng tại Việt Nam ở mức 20.550 đồng/lít, thấp hơn Thái Lan (27.391 đồng/lít), Campuchia (25.354 đồng/lít), Trung Quốc (29.175 đồng/lít) và thấp hơn rất nhiều so với Lào (42.648 đồng/lít).

Tin hot thị trường ngày 17/7: Tiêu thụ hàng tấn bột ngọt giả qua hàng chục điểm tạp hóa

Ngày 16/7, Đại và 4 người khác bị Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03 Công an TP HCM) bắt giam để điều tra hành vi Sản xuất, mua bán hàng giả là phụ gia thực phẩm.

Trước đó, PC03 phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán phụ gia thực phẩm giả có quy mô liên tỉnh. Đại là người cầm đầu, chịu trách nhiệm thu mua nguyên liệu trôi nổi gồm bột ngọt, hạt nêm và bột giặt, sau đó đặt làm bao bì, tem nhãn giả của các thương hiệu nổi tiếng để sang chiết, đóng gói.

Hàng hóa sau khi thành phẩm được nhóm này tập kết tại kho ở xã Vĩnh Lộc rồi được vận chuyển, phân phối đến các tiệm tạp hóa tại TP HCM và tỉnh Tây Ninh. Đường dây này hoạt động khép kín, thường xuyên thay đổi địa điểm giao nhận để qua mặt cảnh sát.

Sau thời gian dài theo dõi, cảnh sát đồng loạt khám xét các địa điểm liên quan, thu gần 150kg bột ngọt giả, hơn 52kg hạt nêm giả, gần 548kg bột giặt giả, cùng hơn hàng trăm kg nguyên liệu sản xuất, nhiều máy móc và bao bì giả.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đã xác định được hơn 12 điểm tạp hóa tiêu thụ hàng giả của nhóm này. Kết quả điều tra cho thấy, nhóm của Đại đã mua hơn 1,1 tấn nguyên liệu bột ngọt và 300kg nguyên liệu hạt nêm không rõ nguồn gốc, không qua kiểm định chất lượng.

Tin hot thị trường ngày 17/7: Hà Nội sắp khởi công đồng loạt 121 dự án nhà ở

Ngày 16/7, báo cáo về tình hình triển khai Kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố giai đoạn 2026-2030 (phần nhà ở xã hội), ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết trên địa bàn thành phố có 147 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang đã được chấp thuận chủ trương, gồm 121 dự án nhà ở xã hội, 23 dự án nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân và 3 dự án nhà ở cho lực lượng quân đội.

Qua rà soát, có 3 dự án chưa xác định thời điểm khởi công do chủ đầu tư đề xuất chuyển nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội sang hình thức nộp tiền hoặc chậm triển khai. Như vậy, có 144 dự án đã khởi công, đang triển khai hoặc dự kiến khởi công trong năm 2026.

Theo ông Thường, hiện có 30 dự án đã khởi công với khoảng 24.120 căn hộ, trong đó có 11 dự án với khoảng 5.400 căn dự kiến hoàn thành phần thô trong năm 2026, 19 dự án còn lại sẽ hoàn thành phần thô trong năm 2027.

Đối với 6 tháng cuối năm 2026, Sở Xây dựng Hà Nội xây dựng tiến độ triển khai đối với 114 dự án còn lại, phấn đấu khởi công toàn bộ trong năm nay. Tiến độ được xây dựng trên cơ sở chỉ đạo của UBND thành phố, trong đó yêu cầu hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết trong tháng 7-8.

Cùng với đó, các đơn vị cố gắng hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tối đa 2 tháng đối với dự án dưới 10ha và 3 tháng đối với dự án từ 10ha trở lên; hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong 1 tháng; rút ngắn thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc cấp giấy phép xây dựng xuống không quá 10 ngày làm việc.

Theo kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm nay, thành phố sẽ hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết cho 91 dự án, hoàn thành giải phóng mặt bằng 67 dự án, giao đất cho 108 dự án, khởi công 114 dự án, hoàn thành phần móng 77 dự án và hoàn thành phần thô thêm 11 dự án.