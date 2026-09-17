Tin hot thị trường ngày 17/9: Nữ “cò đất” bị cáo buộc chiếm đoạt 19,7 tỷ đồng bằng chiêu đầu tư lướt sóng

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Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngân (sinh năm 1993, trú xã Nghĩa Đàn) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2023 đến cuối năm 2025, Ngân kêu gọi một số người góp vốn mua bán bất động sản. Thời gian đầu, người này thanh toán đầy đủ tiền gốc và lợi nhuận để tạo lòng tin.

Sau khi kinh doanh thua lỗ và mất tiền do đầu tư trên mạng, Ngân bị cáo buộc tiếp tục huy động vốn với lý do mua bán, “lướt” đất. Đối tượng cam kết chỉ sau 5-15 ngày sẽ hoàn trả tiền gốc cùng khoản chênh lệch, đồng thời dựng giao dịch và tin nhắn giả để thuyết phục nhà đầu tư.

Tiền nhận được không được sử dụng mua bất động sản như cam kết mà dùng trả nợ, chi tiêu cá nhân và xoay vòng. Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm đến tháng 8/2025, Ngân đã chiếm đoạt của nhiều người tổng cộng 19,7 tỷ đồng.

Công an Nghệ An đề nghị các bị hại liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự tại số 55 Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh để trình báo.

Tin hot thị trường ngày 17/9: TP.HCM tạm giữ hơn 40.000 sản phẩm nghi giả, tiêu hủy 83 kg thịt heo

Ngày 16/9, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết đã phát hiện nhiều vụ kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 13 phát hiện 7 tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm, tạm giữ hơn 40.000 sản phẩm gồm quần áo, giày dép, nước xả vải... Tổng trị giá hàng hóa vi phạm trên 2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, một vụ sản xuất hàng giả đã được chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra. Tang vật gồm 3.782 đôi dép thành phẩm mang nhãn hiệu Tommy, Vans và Skechers, trị giá nhiều tỷ đồng. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục giám sát các thủ đoạn lợi dụng thương mại điện tử để tiêu thụ hàng giả.

Cùng ngày, Đội Quản lý thị trường số 20 phối hợp kiểm tra một kho thực phẩm, phát hiện hơn 83 kg thịt heo đông lạnh không có hóa đơn, chứng từ, nhãn mác và thông tin xuất xứ. Chủ cơ sở bị lập biên bản về hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc. Toàn bộ số thịt vi phạm sau đó đã được tiêu hủy theo quy định.

Tin hot thị trường ngày 17/9: Làm rõ nguyên nhân ngành điện tử nhập siêu khoảng 60,5 tỷ USD

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan và doanh nghiệp làm rõ tình trạng chênh lệch lớn giữa kim ngạch nhập khẩu và xuất khẩu, nhất là tại những doanh nghiệp có mức nhập siêu cao. Nhiệm vụ phải hoàn thành trong tháng 9.

Theo Bộ Công Thương, trong 8 tháng qua, nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện nhập siêu khoảng 60,5 tỷ USD. Con số này cho thấy quy mô ngành điện tử Việt Nam đang tăng trưởng nhanh, nhưng cũng phản ánh mức độ phụ thuộc lớn vào linh kiện, vật liệu và nguồn cung từ nước ngoài.

Trước thực trạng này, Bộ Công Thương được yêu cầu rà soát, cập nhật danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên cho ngành điện tử. Trọng tâm là những linh kiện, vật liệu có nhu cầu lớn và khả năng nội địa hóa, đồng thời nghiên cứu cơ chế hỗ trợ theo chuỗi, theo sản phẩm, hạn chế hỗ trợ dàn trải.

Bộ cũng sẽ tăng cường cảnh báo sớm, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động ứng phó biến động thương mại quốc tế, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và nâng tỷ lệ giá trị Việt Nam trong sản phẩm xuất khẩu.