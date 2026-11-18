



Tin hot thị trường ngày 18/11: Xăng dầu, thương mại điện tử vào trọng tâm kiểm tra năm 2027

Bộ Công Thương yêu cầu lực lượng Quản lý thị trường tập trung kiểm tra các mặt hàng, lĩnh vực trọng điểm, tránh chồng chéo và không cản trở hoạt động kinh doanh hợp pháp.

Bộ Công Thương vừa phê duyệt Định hướng chương trình kiểm tra năm 2027 của lực lượng Quản lý thị trường, tập trung vào kinh doanh thuốc lá, thương mại điện tử, xăng dầu, khí và hóa chất.

Tùy diễn biến thị trường, yêu cầu quản lý tại địa phương, các nhóm hàng như mỹ phẩm, sách giáo khoa, thiết bị trường học, vật liệu xây dựng, vàng trang sức, mỹ nghệ và dịch vụ thẩm mỹ cũng có thể được kiểm tra.

Nội dung kiểm tra gồm đăng ký, điều kiện kinh doanh; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ, nguồn gốc hàng hóa; thương mại điện tử và nhãn năng lượng.

Bộ yêu cầu kiểm tra đúng thẩm quyền, có kế hoạch, tránh chồng chéo; không gây khó khăn, sách nhiễu doanh nghiệp. Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2027 phải được trình phê duyệt trước ngày 15/12/2026.

Tin hot thị trường ngày 18/11: TP.HCM xử phạt 17 cơ sở y tế, mỹ phẩm

Ngày 17/11, Sở Y tế TP.HCM thông tin, từ ngày 16/10 đến 15/11/2026, có 17 cơ sở vi phạm bị xử phạt tổng cộng 625,75 triệu đồng.

Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du bị phạt 140 triệu đồng do thông tin về mỹ phẩm khiến người tiêu dùng hiểu nhầm là thuốc; sản xuất mỹ phẩm có công thức không đúng hồ sơ công bố. Công ty bị buộc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm Wedding - sữa tắm trân châu 1.000 ml, lô B0309C2608 và nộp lại số tiếp nhận phiếu công bố.

Công ty TNHH IDOCTOR cũng bị phạt 140 triệu đồng vì kinh doanh mỹ phẩm sai công thức công bố. Hai sản phẩm bị buộc thu hồi, tiêu hủy gồm IDR.SKIN 10GF Growth Factor Ampoule và IDR.SKIN Phyto Placenta P-DNA Mask.

Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH GD HEALTH bị phạt 92 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh 3 tháng. Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Grand World bị phạt 65 triệu đồng.

Nhiều nhà thuốc bị xử lý vì bán thuốc kê đơn không có đơn, kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc. Có 6 nhà thuốc để người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt mà không ủy quyền theo quy định.

Tin hot thị trường ngày 18/11: Hai doanh nghiệp bị phạt 325 triệu đồng vì vi phạm chứng khoán

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt Công ty cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí và Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn tổng cộng 325 triệu đồng.

Theo Quyết định số 695/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí bị phạt 232,5 triệu đồng với ba hành vi vi phạm.

Trong đó, công ty bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố các báo cáo quản trị, báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo thường niên và một số nghị quyết Hội đồng quản trị.

Doanh nghiệp còn bị phạt 125 triệu đồng vì không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trong thời hạn 6 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính 2025; phạt 15 triệu đồng do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

Bên cạnh đó, theo Quyết định số 699/QĐ-XPHC, Vinaconex Sài Gòn bị phạt 92,5 triệu đồng vì công bố thông tin chậm từ 15 ngày trở lên đối với các báo cáo thường niên, báo cáo quản trị năm 2024, 2025 và báo cáo quản trị bán niên năm 2025, 2026.