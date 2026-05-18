Tin hot thị trường ngày 18/5: Phê duyệt khung giá phát thủy điện năm 2026, tối đa 1.110 đồng/kWh

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1127/QĐ-BCT phê duyệt khung giá phát điện áp dụng cho các nhà máy thủy điện trong năm 2026. Theo đó, khung giá phát điện được quy định từ 0 đến tối đa 1.110 đồng/kWh. Mức giá này chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng (VAT).

Khung giá trên được áp dụng theo quy định tại Thông tư 09/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương về phương pháp xác định và phê duyệt khung giá phát điện, đồng thời đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 54/2025/TT-BCT.

Theo Bộ Công Thương, quyết định được ban hành trên cơ sở đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Cục Điện lực. Đây sẽ là căn cứ để EVN cùng các đơn vị phát điện đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Cơ quan quản lý cho rằng việc ban hành khung giá phát điện hằng năm góp phần minh bạch cơ chế vận hành thị trường điện, đồng thời tạo cơ sở xây dựng phương án giá điện phù hợp trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện tiếp tục tăng cao, đặc biệt vào mùa khô năm 2026.

Tin hot thị trường ngày 18/5: Tiếp tục thu hồi 7 sản phẩm mỹ phẩm do sai công thức, nhãn mác

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc 7 sản phẩm mỹ phẩm của hai công ty do vi phạm quy định về công thức và ghi nhãn sản phẩm.

Trong đó, 3 sản phẩm do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu The Vigo (TP HCM) công bố bị thu hồi có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được phê duyệt. Ba sản phẩm gồm: Laboratorios Babé - Stop Akn Hidratante Reparadora/Stop Akn Repairing Moisturiser; Revision Skincare Retinol Complete 0.5; Ekseption White-Up Sorbet. Đây là những sản phẩm chăm sóc da thuộc phân khúc trung - cao cấp, chủ yếu bán ở spa, clinic da liễu và shop mỹ phẩm.

4 sản phẩm khác bị thu hồi do Chi nhánh Công ty TNHH Kotrans tại Hà Nội công bố, do vi phạm quy định về ghi nhãn mỹ phẩm. Các sản phẩm gồm: VT RETI-A REEDLE SHOT 700; Torriden CELLMAZING Pore Perfecting Ampoule; VT CICA COLLAGEN MASK; UNOVE DEEP DAMAGE REPAIR SHAMPOO SWEET BREEZE, đều là mỹ phẩm Hàn Quốc, được bán phổ biến trên các sàn thương mại điện tử.

Trước các vi phạm này, doanh nghiệp được yêu cầu thu hồi sản phẩm trên toàn quốc và xử lý theo quy định. Sở Y tế TP Hà Nội và TP HCM giám sát quá trình thu hồi và báo cáo kết quả cho Bộ Y tế trước ngày 15/6.

Tin hot thị trường ngày 18/5: Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm quảng cáo sai sự thật về thuốc y học cổ truyền

Bộ Y tế vừa yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng quảng cáo sai sự thật liên quan đến thuốc và sản phẩm y học cổ truyền trên mạng xã hội, nền tảng trực tuyến và môi trường internet. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều nội dung quảng cáo thổi phồng công dụng, gây hiểu nhầm cho người dân.

Theo Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, nhiều quảng cáo hiện sử dụng hình ảnh, danh nghĩa lương y, bác sĩ hoặc cơ sở y tế không đúng sự thật; cam kết “chữa khỏi hoàn toàn” bệnh; tư vấn, kê đơn và bán thuốc trái quy định. Thậm chí có trường hợp tổ chức khám chữa bệnh khi chưa được cấp phép hoặc người hành nghề không đủ điều kiện chuyên môn.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân phân biệt thuốc cổ truyền với thực phẩm chức năng, đồng thời công khai danh sách cơ sở, người hành nghề được cấp phép để người dân tra cứu. Các sở y tế cũng được giao tăng cường tiếp nhận phản ánh, kiểm tra đột xuất và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm các vi phạm.