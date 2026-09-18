Tin hot thị trường ngày 18/9: Giá xăng vượt 25.000 đồng/lít, dầu diesel lên sát 30.000 đồng/lít

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 17/9. Cụ thể, cơ quan điều hành đã quyết định tăng 1.390 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 1.400 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 25.130 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 25.630 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel tăng 1.460 đồng/lít lên 29.940 đồng/lít; dầu mazut tăng 1.040 đồng/kg lên 19.190 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý thực hiện chi sử dụng Quỹ bình ổn giá (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) với mức 1.250 đồng/lít đối với mặt hàng xăng sinh học; 2.000 đồng với dầu diesel và 1.250 đồng/kg với dầu mazut.

Tin hot thị trường ngày 18/9: 158.000 sản phẩm đã thực hiện truy xuất nguồn gốc

Lũy kế từ tháng 1/2026, thời điểm Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quyết định số 25 về xây dựng Hệ thống truy xuất nguồn gốc, đến nay tổng số lượng đã đạt khoảng 814.000 sản phẩm của 3.000 nông hộ, 207 doanh nghiệp tại 24/34 tỉnh, thành phố đăng ký truy xuất nguồn gốc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trong đó, 158.000 sản phẩm của 48 nông hộ và 20 doanh nghiệp tại 14 tỉnh, thành phố đã thực hiện truy xuất nguồn gốc.

Hai nền tảng truy xuất nguồn gốc được xây dựng, gồm hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và nền tảng phục vụ người dân, doanh nghiệp đăng ký, tra cứu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Các nền tảng này đã được đánh giá an toàn, đáp ứng yêu cầu trước khi đưa vào sử dụng.

Bộ cũng đang tiếp tục triển khai ứng dụng trên điện thoại thông minh, phục vụ tra cứu, sử dụng hệ thống và hướng tới nhập liệu trực tiếp trên thiết bị di động.

Tin hot thị trường ngày 18/9: Việt Nam chi hơn 1,5 tỷ USD nhập hơn 44.000 ô tô Trung Quốc

Ảnh minh họa. Nguồn: Dân trí

Theo thống kê của Cục Hải quan, ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc tăng nhanh trong những năm gần đây. Ở năm 2022, Việt Nam nhập khẩu tổng cộng 17.333 ô tô Trung Quốc, tổng kim ngạch đạt 714,6 triệu USD.

Con số này giảm mạnh ở năm 2023 với 11.002 xe, tổng kim ngạch đạt 394,2 triệu USD. Năm 2024, con số tăng lên 31.112 xe, với tổng kim ngạch đạt hơn 909 triệu USD và đến năm 2025 đạt 47.895 xe, với kim ngạch đạt 1,6 tỷ USD.

Đáng chú ý, chỉ sau 8 tháng đầu năm nay, lượng xe nhập từ Trung Quốc đạt 44.335 xe, trị giá hơn 1,56 tỷ USD.

Sự gia tăng xe nhập từ Trung Quốc diễn ra cùng với sự mở rộng hiện diện của các thương hiệu ô tô nước này tại Việt Nam. Nhiều hãng đã đưa sản phẩm vào thị trường hoặc xây dựng hệ thống phân phối, trong đó có BYD, Chery, Geely, GAC, Haval, Omoda và Jaecoo.