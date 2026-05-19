Tin hot thị trường ngày 19/5: Hà Nội sắp đấu giá 20 thửa đất ở Phú Xuyên, giá khởi điểm từ 12 triệu đồng/m²

Tin hot thị trường ngày 19/5: Sở Y tế TP.HCM xử phạt hàng loạt cơ sở khám chữa bệnh, thẩm mỹ vi phạm

Sở Y tế TP.HCM vừa công bố nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các bệnh viện, phòng khám, nha khoa và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực y tế do hàng loạt sai phạm như khám chữa bệnh không phép, hành nghề khi chưa có chứng chỉ, quảng cáo sai quy định và sử dụng nhân sự chưa đăng ký hành nghề.

Trong số này, Công ty Cổ phần Y học cổ truyền Việt Nhật bị phạt 118 triệu đồng do vi phạm nhiều quy định trong hoạt động khám chữa bệnh, đồng thời bị tước giấy phép hoạt động 2 tháng. Công ty TNHH Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức Thành phố Hồ Chí Minh cũng bị xử phạt 90 triệu đồng vì vẫn khám chữa bệnh trong thời gian bị đình chỉ hoạt động, kèm hình thức đình chỉ thêm 18 tháng.

Ngoài các tổ chức, nhiều cá nhân cũng bị xử phạt nặng. Bà Lê Thị Huyền bị phạt 80 triệu đồng do khám chữa bệnh không phép và hành nghề khi chưa có chứng chỉ. Một số trường hợp khác bị phạt từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng vì lập hồ sơ bệnh án không đầy đủ hoặc hành nghề sai quy định.

Sở Y tế TP.HCM cho biết các sai phạm chủ yếu tập trung ở lĩnh vực khám chữa bệnh, thẩm mỹ và quảng cáo y tế. Thời gian qua, cơ quan này liên tục tăng cường thanh tra, xử phạt nhiều cơ sở vi phạm nhằm chấn chỉnh hoạt động hành nghề y dược, bảo đảm an toàn cho người dân.

Tin hot thị trường ngày 19/5: Không bắt buộc khai báo toàn bộ thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Cục Hải quan cho biết hiện không có quy định nào yêu cầu doanh nghiệp phải khai báo chi tiết 100% thành phần hóa chất trong mọi trường hợp khi làm thủ tục nhập khẩu. Thông tin được đưa ra nhằm phản hồi kiến nghị của các doanh nghiệp thuộc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) về những vướng mắc trong quá trình khai báo hải quan.

Theo cơ quan Hải quan, thủ tục đối với mặt hàng hóa chất nhập khẩu hiện được thực hiện đồng bộ theo Luật Hải quan 2014, Luật Hóa chất 2025 cùng các nghị định hướng dẫn liên quan. Doanh nghiệp chỉ cần thực hiện khai báo theo đúng quy định chung và không phải nộp thêm các chứng từ ngoài bộ hồ sơ hải quan chuẩn hóa.

Cục Hải quan cũng cho biết đã yêu cầu các đơn vị hải quan khu vực rà soát việc yêu cầu doanh nghiệp khai báo thông tin thành phần hóa chất để bảo đảm thực hiện thống nhất, tránh phát sinh thủ tục không cần thiết. Động thái này được đánh giá giúp giảm áp lực thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt với doanh nghiệp sản xuất, hóa chất và công nghiệp phụ trợ.

Tin hot thị trường ngày 19/5: Hà Nội sắp đấu giá 20 thửa đất ở Phú Xuyên, giá khởi điểm từ 12 triệu đồng/m2

UBND xã Phú Xuyên (Hà Nội) dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng 20 thửa đất tại khu Tam Quan và khu giáp Trường Tiểu học Mỹ Lâm vào cuối tháng 5. Các lô đất có diện tích từ khoảng 74–133 m², giá khởi điểm dao động khoảng 12 triệu đồng/m².

Theo thông báo, các thửa đất đều là đất ở lâu dài, nằm tại khu vực đang được đầu tư hạ tầng và kết nối giao thông thuận lợi ở phía Nam Hà Nội. Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá và áp dụng phương thức trả giá lên.

Thời gian gần đây, thị trường đấu giá đất tại Phú Xuyên liên tục thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Nhiều phiên đấu giá trước đó ghi nhận mức trúng cao gấp nhiều lần giá khởi điểm. Đơn cử, đầu năm 2026, huyện Phú Xuyên đấu giá thành công 34 thửa đất, thu về hơn 94 tỷ đồng, với một số lô có giá trúng vượt 36–39 triệu đồng/m².

Giới quan sát cho rằng sức nóng của đất đấu giá vùng ven Hà Nội vẫn chưa hạ nhiệt, đặc biệt tại các khu vực hưởng lợi từ quy hoạch hạ tầng và xu hướng giãn dân ra ngoài trung tâm.