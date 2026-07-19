Tin hot thị trường ngày 19/7: Hà Nội đấu giá 57 thửa đất tại Đa Phúc, khởi điểm hơn 11 triệu đồng/m2

Tin hot thị trường ngày 19/7: Phát hiện kho đường giả quy mô lớn tại Cà Mau

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau vừa phát hiện, bắt quả tang 10 người đang sản xuất, buôn bán đường giả tại kho hàng của Công ty TNHH TM T.N Bạc Liêu, thuộc phường Bạc Liêu.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, các đối tượng sử dụng đường kính trắng pha với nước theo tỷ lệ khoảng 400kg đường trên 6 lít nước để tạo thành đường ướt. Số đường này sau đó được sang chiết vào bao giấy loại 12kg, đóng dấu giả nhãn hiệu Công ty MQ và đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 70 tấn đường, trong đó có 10 tấn đã được pha trộn, đóng gói giả nhãn hiệu. Công an cũng tạm giữ hai hệ thống máy trộn thủ công, cân điện tử, thùng chứa nước, con dấu mang thông tin Công ty MQ cùng nhiều tang vật liên quan.

Cơ sở này không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và không bảo đảm điều kiện sản xuất, chế biến theo quy định. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin hot thị trường ngày 19/7: Cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không phép bị phạt tới 200 triệu đồng

Chính phủ ban hành Nghị định số 284/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Mức phạt tối đa là 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân. Tổ chức chào bán, phát hành tài sản mã hóa không đủ điều kiện, sai đối tượng, không công bố bản cáo bạch hoặc không thực hiện đúng nội dung đã công bố có thể bị phạt từ 150-200 triệu đồng.

Hành vi cung cấp dịch vụ, quảng cáo hoặc tiếp thị tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép cũng bị phạt tới 200 triệu đồng. Nhà đầu tư trong nước giao dịch không thông qua tổ chức được Bộ Tài chính cấp phép bị phạt 30-50 triệu đồng; giao dịch tài sản chỉ dành cho nhà đầu tư nước ngoài bị phạt 70-100 triệu đồng.

Tổ chức cung cấp dịch vụ không xác minh danh tính nhà đầu tư mở tài khoản bị phạt 50-70 triệu đồng. Hành vi thu thập, mua bán, trao đổi hoặc công khai trái phép dữ liệu, thông tin tài khoản tài sản mã hóa có thể bị phạt tới 200 triệu đồng.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/9/2026.

Tin hot thị trường ngày 19/7: Hà Nội đấu giá 57 thửa đất trong tháng 8, khởi điểm hơn 11 triệu đồng/m2

Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia vừa thông báo đấu giá quyền sử dụng 37 thửa đất ở tại khu đấu giá quyền sử dụng đất thôn Tăng Long, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn cũ (nay là xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội). Tổng diện tích 37 thửa đất là 3.141,6 m2, với giá khởi điểm 11.175.000 đồng/m2.

Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại phiên đấu giá, tối đa 2 vòng, theo phương thức trả giá lên. Bước giá áp dụng ở vòng 1 là 9 triệu đồng/m2, vòng 2 là 500.000 đồng/m2.

Tiếp đó, Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 20 thửa đất tại khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ven đê thôn Kim Hạ, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn cũ (nay là xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội).

Tổng diện tích khu đất đấu giá là 2.026 m2, trong đó diện tích mỗi thửa dao động từ 86,2 m2 đến 172,2 m2. Giá khởi điểm đối với mỗi thửa đất là 19.173.690 đồng/m2.