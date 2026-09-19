Tin hot thị trường ngày 19/9: Hà Nội tìm người mua sản phẩm từ đối tượng tự xưng “Bác sĩ Vĩnh”

Ảnh: CA Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tìm những người từng mua sản phẩm do nhóm đối tượng tự xưng “Bác sĩ Vĩnh” tư vấn, chào bán để phục vụ điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án được phát hiện ngày 15/5 tại một khu đô thị thuộc xã Gia Lâm, Hà Nội. Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm nghi phạm có được dữ liệu của những người từng khám, điều trị u tuyến giáp, u lành tính và một số bệnh khác tại các cơ sở y tế.

Các đối tượng sau đó gọi điện, tự nhận là “Bác sĩ Vĩnh”, tư vấn sức khỏe nhằm tạo lòng tin rồi chào bán nhiều sản phẩm như Tiêu Giáp Khang, Giáp Mộc Khang, Tiêu U Khang, Giáp Tiêu Khang, Tiêu U Bách Đan, THYRCOID GOLD MK và THYROID FUCOIDAN. Khi khách hàng đồng ý, hàng được gửi qua bưu cục và thu tiền khi giao.

Công an TP Hà Nội đề nghị người từng mua sản phẩm theo thủ đoạn trên đến trình báo tại số 45, ngõ 215 đường Trâu Quỳ, xã Gia Lâm; hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Mạnh Huy qua số điện thoại 098.836.8624.

Tin hot thị trường ngày 19/9: Bán 610 sản phẩm giả nhãn hiệu Gucci, Dior, một người lĩnh án

Nguyễn Kim Tùng bị tuyên phạt 15 tháng cải tạo không giam giữ và phạt bổ sung 100 triệu đồng do kinh doanh hàng trăm sản phẩm giả mạo nhãn hiệu.

Theo Công an TP Hải Phòng, ngày 27/1/2026, lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra một địa điểm kinh doanh tại số 48 đường Hữu Nghị, phường Chu Văn An.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện Nguyễn Kim Tùng, sinh năm 1991, đang kinh doanh 610 sản phẩm quần áo, giày dép có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Dolce & Gabbana (D&G), Dior và Gucci đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 212 triệu đồng. Toàn bộ số hàng đã bị thu giữ để điều tra, xử lý.

Kết quả xác minh xác định Tùng cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án ngày 12/3 và khởi tố bị can ngày 6/5.

Ngày 28/7, TAND khu vực 9, TP Hải Phòng tuyên phạt Nguyễn Kim Tùng 15 tháng cải tạo không giam giữ, khấu trừ 20% thu nhập hằng tháng và phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Tin hot thị trường ngày 19/9: Dược phẩm CPC1 Hà Nội bị phạt do kê khai giá thuốc không đúng

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội.

Lý do bị xử phạt được Cục Quản lý Dược nêu ra là do công ty kê khai không đúng giá bán hoặc không kê khai giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với 2 loại thuốc gồm Timo Drop (số đăng ký VD-35510-21) và Nước cất ống nhựa (số đăng ký 893110151624)

Hành vi này được xác định vi phạm quy định hành chính trong quản lý giá. Theo quyết định, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ. Mức phạt đối với cá nhân trong trường hợp này là 12,5 triệu đồng. Do đối tượng vi phạm là tổ chức, mức phạt được áp dụng gấp đôi theo quy định, tương đương 25 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, Cục Quản lý Dược còn buộc Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội thực hiện kê khai đối với các mức giá đã thực hiện liên quan đến hành vi vi phạm.Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày công ty nhận được quyết định. Toàn bộ chi phí tổ chức thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do công ty chi trả.

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội, có trụ sở tại Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Thường Tín, TP Hà Nội.