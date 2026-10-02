Tin hot thị trường ngày 2/10: Giá rau củ tăng, CPI Hà Nội tháng 9 tăng 0,81%

Tin hot thị trường ngày 2/10: Giá xăng E10 lên gần 27.200 đồng một lít

Theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E5RON92 tăng lên 26.569 đồng/lít, tăng 172 đồng/lít so với kỳ trước. Xăng E10RON95-III tăng lên 27.189 đồng/lít, tăng 102 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0,05S giảm xuống 29.717 đồng/lít, giảm 780 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3,5S tăng lên 20.391 đồng/kg, tăng 919 đồng/kg so với kỳ điều hành giá trước đó.

Với các mặt hàng xăng, dầu tăng giá, doanh nghiệp không được điều chỉnh sớm hơn 15h ngày 1/10. Với mặt hàng giảm giá, thời điểm điều chỉnh cũng không được muộn hơn mốc này.

Kỳ điều hành này, liên bộ quyết định chỉ trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước đối với dầu diesel ở mức 200 đồng/lít.

Tin hot thị trường ngày 2/10: Phát hiện hầm chứa 3.000 lít dầu chờ bán tại cơ sở kinh doanh phế liệu

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, ngày 1/10, tổ công tác Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC& CNCH) kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại hộ kinh doanh thu mua phế liệu Thắng Hiền (tổ dân phố Khoa Trường, phường Trúc Lâm) do ông L.X.T. (sinh năm 1993) làm chủ. Lực lượng chức năng phát hiện ông H.Đ.C. (sinh năm 1990, trú tại tỉnh Nghệ An) điều khiển ô tô hút chất lỏng nghi là dầu DO từ bể chứa. Tại thời điểm kiểm tra, xe hút được khoảng 1.830 lít chất lỏng.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an phường Trúc Lâm làm việc với chủ cơ sở. Ông L.X.T. khai nhận trong bể chứa tại khu đất thuê để kinh doanh phế liệu có khoảng 3.000 lít dầu.

Số dầu này được mua lại từ một số lái xe chạy trên tuyến Quốc lộ 1 với giá 23.000 đồng/lít, sau đó bán cho ông H.Đ.C. với giá 25.000 đồng/lít để ông này mang về Nghệ An bán lại cho các tàu đánh bắt thủy sản.

Lực lượng công an lập hồ sơ và bàn giao cho cơ quan quản lý thị trường để tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc số chất lỏng, hoạt động mua bán và các điều kiện kinh doanh có liên quan.

Tin hot thị trường ngày 2/10: Giá rau củ tăng, CPI Hà Nội tháng 9 tăng 0,81%

Ảnh minh họa. Nguồn VTV

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2026 tại Hà Nội tăng 0,81% so với tháng trước và tăng 5,36% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân chín tháng, CPI tăng 4,91%.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,80% so với tháng trước. Mưa lớn kéo dài tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc khiến rau màu ngập úng, hư hỏng, làm giảm nguồn cung. Việc thu hoạch, vận chuyển gặp khó khăn cũng đẩy giá rau củ tăng.

Bình quân chín tháng, nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 7,44%; nhóm giao thông tăng 6,90%. Giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng, nhà thuê và vận tải hàng không là những yếu tố tạo sức ép lên chi phí sinh hoạt.

Theo cơ quan Thống kê thành phố, giá cả quý III chịu tác động từ giá năng lượng thế giới, chi phí sản xuất, vận chuyển, nhu cầu theo mùa và thời tiết. Tuy nhiên, nguồn cung hàng hóa vẫn được bảo đảm, lưu thông bình thường, không xảy ra khan hiếm hoặc biến động giá bất thường trên diện rộng.