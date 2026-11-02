Tin hot thị trường ngày 2/11: Xăng E5 RON 92 giảm 1.800 đồng/lít

Tối 31/10, liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu cùng thời điểm Nghị quyết của Chính phủ quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại là 0%, có hiệu lực từ 0h ngày 1/11.

Theo đó, xăng E5 RON 92 giảm 1.800 đồng/lít, giá xăng E10 RON 95 giảm 1.580 đồng/lít. Sau điều chỉnh, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 24.220 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 24.150 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel giữ nguyên 30.240 đồng/lít, dầu mazut giữ nguyên ở mức 23.590 đồng/kg. Chính sách đưa thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% từ ngày 1/11 chỉ áp dụng với xăng các loại. Dầu diesel và dầu mazut vốn không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nên không chịu tác động trực tiếp từ chính sách này.

Như vậy, giá xăng trong nước đã quay đầu giảm mạnh chỉ sau một phiên tăng. Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam vẫn đang ở mức thấp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 45 quyết định mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Tin hot thị trường ngày 2/11: Giá điện chính thức giảm 2% sau 4 lần tăng liên tiếp

Tối 31/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11. Theo đó, giá điện bình quân được điều chỉnh xuống còn 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT), giảm 2% so với mức giá hiện hành.

Việc điều chỉnh được thực hiện theo Quyết định số 1305/QĐ-EVN ngày 30/10 của EVN. Trước đó, Bộ Công Thương cũng ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31/10 quy định giá bán điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và các đơn vị bán lẻ điện, áp dụng từ ngày 1/11.

EVN cho biết việc điều chỉnh giá điện được thực hiện trên cơ sở các quy định hiện hành, sau khi tập đoàn rà soát, tính toán và tiết kiệm tối đa chi phí, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành.

Tin hot thị trường ngày 2/11: Hà Nội sắp mở bán loạt nhà xã hội từ 880 triệu đồng một căn

Theo thông báo của Sở Xây dựng TP Hà Nội, hai dự án nhà ở xã hội của chủ đầu tư Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt tại khu vực Thạch Thất chuẩn bị mở bán. Cả hai dự án nằm gần khu công nghệ cao Hòa Lạc và cách trung tâm Hà Nội hơn 35 km về phía tây. Thời gian nhận hồ sơ từ 2/12 đến 31/12.

Dự án thứ nhất là khu nhà xã hội Tân Xã tại xã Hạ Bằng với quy mô 112 căn. Trong đó có 98 căn để bán, 14 căn cho thuê và thuê mua. Với đơn giá 23,5 triệu mỗi m2, người mua cần chi tổng 1,3-1,6 tỷ đồng cho một căn diện tích 55-69 m2.

Giá thuê mua tại dự án hơn 210.000 đồng mỗi m2 một tháng, còn giá cho thuê hơn 100.000 đồng mỗi m2.

Xây dựng Tiến Đạt cũng là chủ đầu tư một dự án nhà ở xã hội khác tại xã Hạ Bằng là Đồng Trúc - Thạch Thất. Khu này có 207 căn hộ để bán, 24 căn cho thuê và thuê mua.

Giá bán bình quân của dự án là 23,5 triệu đồng mỗi m2 (gồm VAT), tương đương một căn có giá từ 880 triệu đồng. Giá thuê mua khoảng 178.000 đồng mỗi m2 một tháng, còn giá thuê là 89.000 đồng một m2.

Chủ đầu tư dự kiến ký hợp đồng mua bán hai dự án vào tháng 1/2027. Thời gian dự kiến bàn giao nhà vào quý IV/2027.