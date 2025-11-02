Tin hot thị trường ngày 2/11: TP.HCM còn hơn 58.000 căn hộ chung cư chưa được cấp sổ hồng

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), hiện thành phố còn hơn 58.000 căn hộ chung cư chưa được cấp sổ hồng do chủ đầu tư chậm hoàn thành nghĩa vụ tiền sử dụng đất. Theo Sở Xây dựng, đến hết tháng 10, TP.HCM đã cấp hơn 719.000 giấy chứng nhận, trong đó hơn 48.000 sổ cho người mua nhà tại các dự án.

Thành phố giao Tổ công tác 1645 rà soát, tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy cấp sổ cho các dự án, ưu tiên những dự án bị “treo sổ” nhiều năm như Golden King, Sky 9, An Phú – An Khánh, các dự án trên đường Nguyễn Thị Thập, Bến Vân Đồn… Việc đẩy nhanh cấp sổ hồng được kỳ vọng bảo vệ quyền lợi cư dân, khôi phục niềm tin thị trường.

Tin hot thị trường ngày 2/11: Nhiều tiệm vàng lớn ở Thanh Hóa bất ngờ đóng cửa

Chiều 31/10, hàng loạt tiệm vàng trên phố Lê Hoàn (phường Hạc Thành, TP Thanh Hóa) bất ngờ đóng cửa sau khi lực lượng công an tổ chức phong tỏa, kiểm tra tại khu vực này. Theo ghi nhận, ít nhất 4 cửa hàng vàng có quy mô lớn, vốn luôn đông khách, đã dừng giao dịch, chỉ để bảo vệ đứng ngoài hướng dẫn người dân chờ thông báo mới.

Trước đó, từ sáng cùng ngày, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an được huy động đến đường Lê Hoàn, lập rào chắn tại các điểm giao với đường Tống Duy Tân, Hàng Than, hạn chế hoàn toàn người và phương tiện ra vào. Nhiều xe chuyên dụng cũng được đưa đến phục vụ công tác điều tra, lực lượng chức năng xuất hiện bên trong một số tiệm vàng lớn. Công an tỉnh Thanh Hóa hiện chưa thông tin chính thức về vụ việc.

Tin hot thị trường ngày 2/11: Hàng loạt siêu thị tại Hà Nội giảm giá sâu

Hưởng ứng Chương trình Khuyến mại tập trung TP Hà Nội 2025, hàng loạt hệ thống bán lẻ lớn như Co.op Mart, Lotte Mart, WinMart, cùng các siêu thị điện máy FPT Shop, MediaMart đồng loạt tung ưu đãi sâu, giảm giá tới 50% cho hàng nghìn sản phẩm tiêu dùng, thực phẩm và đồ gia dụng.

Tại Co.op Mart, chương trình “Tri ân đến mọi nhà – Hoàn tiền 5%” giảm tới 49% cho thực phẩm, hóa phẩm, gia dụng; nhiều mặt hàng rau, thực phẩm tươi sống đồng giá từ 9.900 đồng hoặc mua 1 tặng 1, khách hàng thành viên còn được hoàn tối đa 50.000 đồng cho hóa đơn từ 290.000 đồng. Lotte Mart triển khai “Đặc quyền thành viên”, giảm đến 50% cho nhiều sản phẩm trong nước và nhập khẩu, kèm ưu đãi “siêu coupon – siêu rẻ”.

WinMart mở chương trình “Săn DEAL giá hời – Cả nhà cùng vui”, giảm 25% nhiều mặt hàng tươi sống, chế biến sẵn và giới thiệu sản phẩm OCOP tại Hội chợ Mùa Thu 2025. Các hệ thống điện máy cũng giảm tới 50%, kèm mua 1 tặng 1, trả góp 0%, thu cũ đổi mới nhằm kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm.