Tin hot thị trường ngày 2/12: Nhiều công ty dược, mỹ phẩm bị xử phạt

Ngày 1/12, Phòng Kiểm tra – Pháp chế (Sở Y tế TP.HCM) cho biết đã ra loạt quyết định xử phạt nhiều công ty dược, mỹ phẩm và nhà thuốc trên địa bàn vì vi phạm quy định về sản xuất, kinh doanh, bảo quản thuốc và mỹ phẩm.

Nặng nhất là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khang Thịnh (quận Tân Phú) bị phạt 140 triệu đồng, đình chỉ hoạt động sản xuất mỹ phẩm tối đa 24 tháng và đình chỉ kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm trong 4,5 tháng. Doanh nghiệp này bị xác định sản xuất mỹ phẩm khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, đồng thời đưa ra lưu thông các sản phẩm mỹ phẩm chưa được cấp số tiếp nhận phiếu công bố hoặc đã hết hạn công bố.

Trước đó, tháng 8/2024, Khang Thịnh từng bị Sở Y tế TP.HCM xử phạt 90 triệu đồng do không bảo đảm các điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định.

Trong lĩnh vực dược, Công ty TNHH Dược phẩm Anh Khang bị phạt 100 triệu đồng vì mua bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc không đúng địa điểm ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; dược sĩ Nguyễn Trần Hương Lan bị tước chứng chỉ hành nghề 4,5 tháng.

Công ty TNHH Dược phẩm Thùy Dương bị phạt 85 triệu đồng do bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại kho chưa được đánh giá đạt GSP hoặc không đúng địa điểm đã đăng ký.

Công ty CP Dược phẩm Fremed bị phạt 30 triệu đồng vì bán, mua thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine, sinh phẩm y tế không đúng phạm vi kinh doanh; Công ty TNHH Dược phẩm Bách Khang bị phạt 15 triệu đồng vì tự ý mở rộng, thay đổi cấu trúc kho bảo quản nhưng không báo cáo, không bổ sung hồ sơ kỹ thuật theo quy định.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Dược phẩm Dược liệu Hoàng Khang bị phạt 108 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc, nguyên liệu không rõ nguồn gốc, trong đó có 7 mặt hàng thuốc như Methyl predin sotone MKD 16mg, Plavix 75mg, Lomexin, Zinat 250mg, Glimeride Stella, Sadapron 300, Nexium 10mg do không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Tin hot thị trường ngày 2/12: Vietnam Airlines lần đầu bán pizza 4P's trên máy bay

Từ ngày 1/12, Vietnam Airlines bắt đầu bán pizza 4P’s trên một số chuyến bay nội địa có thời gian bay từ 1 giờ và quốc tế từ 1 giờ 30 phút xuất phát từ Hà Nội, TP.HCM, đánh dấu lần đầu tiên hãng triển khai dịch vụ bán đồ ăn trên máy bay.

Hai loại pizza được phục vụ là Margherita và 4 Cheese, kích cỡ half (nửa bánh) với giá 119.000 đồng, hành khách phải đặt trước tối thiểu 24 giờ qua website hoặc ứng dụng của hãng.

Trước đó, ngoài suất ăn kèm vé, từ giữa năm 2022 Vietnam Airlines đã bán thêm trà sữa trên máy bay với giá từ 49.000 đến 100.000 đồng. Việc đưa pizza 4P’s lên chuyến bay nằm trong chiến lược đa dạng hóa sản phẩm phụ trợ, hợp tác đồng thương hiệu, hướng đến trải nghiệm cá nhân hóa cho khách trẻ, gia đình và khách quốc tế, đồng thời tăng nguồn thu ngoài bán vé.

Pizza 4P’s là chuỗi nhà hàng ra đời năm 2011, hiện có 40 cơ sở tại Việt Nam và một số nước châu Á.

Tin hot thị trường ngày 2/12: Một nhà bán hàng Việt Nam đã bán 566.690 sản phẩm qua Shopee Video trong năm 2025

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Ngày 1-12, Shopee – nền tảng thương mại điện tử hàng đầu tại Đông Nam Á, Trung Quốc và Brazil – kỷ niệm 10 năm thành lập, hiện là sàn TMĐT có thị phần lớn nhất tại Việt Nam. Shopee cho biết đang mở rộng hệ sinh thái hỗ trợ nhà bán hàng MSME thông qua hệ thống tiếp thị liên kết AMS và mạng lưới KOL, giúp tiếp cận khách hàng mới hiệu quả hơn.

Đến nay, các nhà bán hàng MSME Việt Nam đã bán hơn 942 triệu sản phẩm qua AMS; từ năm 2022 đã sản xuất hơn 13,1 triệu video trên Shopee Video. Năm 2025, một nhà bán hàng tiêu biểu đã bán 566.690 sản phẩm qua Shopee Video, tăng 807 lần so với năm 2023.

DalatFarm cũng đã bán hơn 75.400 sản phẩm qua AMS trong 4 năm, số đơn đặt qua Shopee Video từ năm 2024 tăng 2,2 lần. Song song, Shopee đẩy mạnh ứng dụng AI với các công cụ như AI Smart Template, AI Post, AI Model Try-On Image, giúp tự động tối ưu thông tin, hình ảnh và mô phỏng sản phẩm, tiết kiệm chi phí và nâng tỷ lệ chuyển đổi.