Tin hot thị trường ngày 2/7: Thu hồi 4 loại dầu gội đầu do chứa chất cấm
PV (tổng hợp)
02/07/2026 9:10 AM (GMT+7)
Tin hot thị trường ngày 2/7 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Mỹ thu hồi lô thực phẩm bổ sung vitamin nghi chứa vi khuẩn salmonella; Thu hồi 4 loại dầu gội đầu do chứa chất cấm; Đức phát hiện nhiều sản phẩm Shein chứa hóa chất vượt chuẩn an toàn EU…
Tin hot thị trường ngày 2/7: Mỹ thu hồi lô thực phẩm bổ sung vitamin nghi chứa vi khuẩn salmonella
Mới đây, Kênh Fox8 dẫn thông cáo từ FDA cho biết Total Nutrition (Mỹ) đã tự nguyện thu hồi sản phẩm viên nang TNVitamins 100% Organic Moringa 1.200 mg và bột Moringa hữu cơ 100% TNVitamins.
Theo thông cáo được đăng ngày 26/6, FDA cho biết 2 lô hàng sản phẩm trên nghi ngờ nhiễm vi khuẩn salmonella. Đến nay giới chức chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh.
Lô sản phẩm thuộc diện thu hồi trước đó đã được phân phối tại các cửa hàng, siêu thị tại Mỹ, cũng như các sàn thương mại trực tuyến. Sản phẩm viên nang 1.200 mg (mã lô 2800, hạn sử dụng tháng 2.2028) và bột hữu cơ 100% (mã lô 2782, hạn sử dụng tháng 5.2028) sẽ bị thu hồi. Những sản phẩm cùng loại nhưng khác lô hàng không bị ảnh hưởng, theo FDA.
Cơ quan Mỹ cũng khuyến cáo những người đã mua sản phẩm trên nhanh chóng vứt bỏ, tuyệt đối không sử dụng, đem bán hoặc phân phối.
Tin hot thị trường ngày 2/7: Thu hồi 4 loại dầu gội đầu do chứa chất cấm
Cục Quản lý Dược vừa ra văn bản đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc 4 loại dầu gội chứa Clotrimazole - hoạt chất trị nấm, do không còn đáp ứng quy định của Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN.
Cục Quản lý Dược yêu cầu các doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải khẩn trương gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại và tiến hành tiêu hủy toàn bộ các lô dầu gội này, báo cáo kết quả về Cục trước ngày 20/7.
Cơ quan quản lý cũng quyết định thu hồi 4 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã cấp cho các mặt hàng nêu trên. Sở Y tế các địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở sẽ trực tiếp giám sát quá trình thu hồi và tiêu hủy này nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.
Danh sách các sản phẩm bị thu hồi đợt này gồm hai dòng dầu gội Dermedic Capilarte Anti-dandruff shampoo do Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu The Sunshine và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ TTC-FRA phân phối.
Hai sản phẩm còn lại là Dermedic Capilarte Anti-dandruff shampoo và Galenia Skin Care Sebotic Anti-dandruff Shampoo do Công ty Cổ phần Dược phẩm Sao Y chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.
Nguyên nhân dẫn thu hồi khẩn cấp là công thức của các loại dầu gội này chứa Clotrimazole. Đây vốn là hoạt chất điều trị nấm phổ biến cho da và niêm mạc, được phép sử dụng trong ngành y dược nhưng Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN đã thống nhất đưa vào danh mục chất cấm dùng trong mỹ phẩm tại kỳ họp thứ 43, hồi tháng 5.
Tin hot thị trường ngày 2/7: Đức phát hiện nhiều sản phẩm Shein chứa hóa chất vượt chuẩn an toàn EU
Kết quả kiểm nghiệm do Viện Môi trường Bremen (Đức) thực hiện theo đề nghị của Tổ chức Hỗ trợ Môi trường Đức (DUH) cho thấy nhiều sản phẩm do nền tảng thương mại điện tử Shein phân phối chứa hóa chất vượt ngưỡng an toàn của Liên minh châu Âu (EU).
Trong 18 mẫu được kiểm nghiệm, có 7 sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, phát hiện chứa các hợp chất PFAS, chất hóa dẻo DEHP và một số kim loại nặng. Đáng chú ý, một áo khoác trẻ em có hàm lượng PFAS vượt giới hạn cho phép hơn 1.100 lần, trong khi một mẫu áo khoác dành cho thanh thiếu niên vượt hơn 12.000 lần. Ngoài ra, một đôi bốt nữ chứa 179.000 mg/kg DEHP, cao gấp 179 lần mức tối đa theo quy định của EU.
Theo Cơ quan Môi trường Liên bang Đức, PFAS có thể tích tụ lâu dài trong môi trường và cơ thể, ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, nội tiết, quá trình trao đổi chất và bị nghi ngờ có khả năng gây ung thư. Trong khi đó, DEHP được cho là có nguy cơ tác động đến nội tiết và làm suy giảm khả năng sinh sản.
Phản hồi trước kết quả kiểm nghiệm, Shein cho biết đã tạm thời gỡ các sản phẩm liên quan khỏi danh mục bán hàng toàn cầu để điều tra. DUH đồng thời đề nghị thu hồi các sản phẩm vi phạm và chuyển kết quả cho Ủy ban châu Âu phục vụ cuộc điều tra đối với Shein theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA). Các chuyên gia cũng khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng khi mua hàng trực tuyến, đặc biệt là quần áo trẻ em, đồ chơi, mỹ phẩm và thiết bị điện.
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