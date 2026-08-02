Tin hot thị trường ngày 2/8: Nhà ở xã hội giá từ 1,1 tỷ đồng/căn sắp mở bán tại Hà Nội

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Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố giá bán dự kiến tại dự án nhà ở xã hội CT2, thuộc khu nhà ở X2, phường Lĩnh Nam. Dự án do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) làm chủ đầu tư, nằm gần đường Vành đai 3 và tuyến đê Nguyễn Khoái.

Tòa nhà cao 17 tầng, có hai tầng hầm, dự kiến cung cấp 150 căn hộ. Trong đó, 83 căn nhà ở xã hội để bán có giá tạm tính khoảng 28,4 triệu đồng/m², đã bao gồm thuế VAT và kinh phí bảo trì. Tùy diện tích, mỗi căn có giá khoảng 1,1-1,5 tỷ đồng.

Dự án còn bố trí 31 căn hộ cho thuê với giá dự kiến 110.000 đồng/m²/tháng, 12 căn thuê mua và 24 căn hộ thương mại. Chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà trong quý III/2026; công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý I/2027.

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội công khai danh sách 19 dự án nhà ở xã hội được đề xuất đầu tư tại nhiều khu vực như Đan Phượng, Xuân Phương, Lĩnh Nam, Hoàng Liệt, Việt Hưng và Sóc Sơn. Dự án lớn nhất là Khu nhà ở xã hội Tân Hội tại xã Đan Phượng, rộng khoảng 53,18 ha.

Tin hot thị trường ngày 2/8: Cá nhân vi phạm an toàn thực phẩm có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng

Bộ Y tế đang đề xuất nâng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm, trong đó cá nhân có thể bị phạt tối đa 1 tỷ đồng và tổ chức tối đa 2 tỷ đồng.

Nội dung này được đưa vào dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy tính chất và mức độ. Trường hợp gây thiệt hại, bên vi phạm phải bồi thường và khắc phục hậu quả.

Luật hiện hành mới quy định nguyên tắc xử lý chung, chưa xác định mức tiền phạt tối đa trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Ngoài điều chỉnh chế tài, dự thảo bổ sung quy định về nguyên tắc, hình thức, thời hạn và tần suất kiểm tra, đồng thời xử lý tình trạng chồng chéo trong kiểm tra chất lượng thực phẩm.

Bộ Y tế cũng đề xuất các cơ sở kinh doanh thực phẩm phải đáp ứng nguyên tắc thực hành vệ sinh tốt. Cơ sở sản xuất thực phẩm sẽ áp dụng lộ trình đáp ứng những hệ thống quản lý an toàn tiên tiến như HACCP, ISO 22000, IFS, BRC hoặc FSSC 22000.

Cơ sở đã áp dụng hệ thống quản lý phù hợp có thể được miễn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Tin hot thị trường ngày 2/8: Xử lý hơn 13.400 vụ vi phạm, hàng hóa gần 12.000 tỷ đồng

Ảnh: Cục Hải quan

Trong bảy tháng đầu năm 2026, ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 13.413 vụ vi phạm, với tổng trị giá hàng hóa ước tính 11.980 tỷ đồng.

Theo Cục Hải quan, lực lượng chức năng đã khởi tố 9 vụ, chuyển khởi tố 87 vụ; thu ngân sách hơn 725 tỷ đồng từ tiền phạt, ấn định thuế và bán hàng tịch thu.

Riêng tháng 7, Hải quan xử lý 1.995 vụ, trị giá hàng hóa khoảng 2.054 tỷ đồng, tăng 11,4% về số vụ so với cùng kỳ năm trước. Số thu ngân sách từ xử phạt đạt 114,2 tỷ đồng, tăng 49,2%.

Tuyến biển chiếm tỷ trọng vi phạm lớn nhất, với 61,2% tổng số vụ trong tháng, tập trung tại các cảng Cát Lái, Cái Mép, Hải Phòng và Đà Nẵng. Hành vi phổ biến là khai sai mã số, thuế suất hoặc nhập khẩu hàng hóa không có giấy phép.

Đáng chú ý, vi phạm về sở hữu trí tuệ và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong tháng 7, Hải quan phát hiện 24 vụ, tăng 140% so với cùng kỳ năm 2025.