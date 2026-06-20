Tin hot thị trường ngày 20/6: Hà Nội đấu giá 24 thửa đất xã Phú Xuyên, khởi điểm từ 4 triệu đồng/m2

Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt vừa thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 24 suất đất ở tại khu Đồng Vườn, thôn Nam Quất, xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Tổng diện tích các suất đất là 2.026,09m2. Giá khởi điểm là 4.033.000 đồng/m2.

Phương thức đấu giá là trả giá lên. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại phiên đấu giá, tối đa 3 vòng đấu giá; mở và công bố kết quả công khai. Thời gian viết và bỏ phiếu trả giá tối đa cho mỗi vòng đấu giá là 10 phút. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá sẽ công khai và hướng dẫn các nội dung ghi trong phiếu đấu giá.

Về bước giá, tại vòng 1, bước giá là 26.000.000 đồng/m2. Từ vòng 2 trở lên, bước giá áp dụng cho tất cả các thửa đất là 1.000.000 đồng/m2.

Tin hot thị trường ngày 20/6: Khởi tố vụ buôn lậu hơn 10.000 tấn chân gà

Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Tố Loan (47 tuổi), Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và phát triển thương mại An Bình thuộc Tập đoàn An Bình Group, cùng Trang Tuyết Ngọc (45 tuổi), Trưởng phòng trợ lý Tập đoàn An Bình Group, để điều tra về tội buôn lậu.

Trước đó, ngày 4/6, lực lượng chức năng kiểm tra các kho hàng tại Khu công nghiệp Quang Minh (Hà Nội) và kho đông lạnh THL tại Lạng Sơn. Tại kho đông lạnh An Việt 2, công an phát hiện hơn 1.000 tấn chân gà, trong đó có 260 tấn chân gà đông lạnh đã hết hạn sử dụng, bị mốc trắng, bốc mùi và có dấu hiệu chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Tại kho đông lạnh THL, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 1.030 tấn chân gà.

Theo điều tra, từ năm 2023 đến 2026, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm ABF do bà Loan điều hành đã nhập khẩu 339 container chân gà theo diện sản xuất, gia công để xuất khẩu, với tổng giá trị hàng hóa gần 350 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhập khẩu, số hàng này không được chuyển đổi mục đích sử dụng, không nộp thuế mà bị bán ra thị trường trong nước với khối lượng hơn 10.000 tấn. Cơ quan điều tra cũng xác định nhiều lô chân gà có xuất xứ từ các quốc gia không nằm trong danh sách đủ điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam.

Tin hot thị trường ngày 20/6: Gần 700 sản phẩm phụ tùng ô tô có dấu hiệu làm giả

Thông tin từ Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước ngày 19/6 cho biết, qua kiểm tra Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6, Chi cục QLTT tỉnh Cao Bằng đã phát hiện gần 700 sản phẩm phụ tùng ô tô có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau đợt cao điểm, Đội QLTT số 6 đã phát hiện, tiến hành khám phương tiện ô tô biển kiểm soát 29H - 26X.XX, do ông T.H.L, trú tại phường Sơn Tây, TP. Hà Nội là người điều khiển phương tiện.

Tại thời điểm khám, phát hiện hàng hóa là phụ tùng ô tô, tổng số lượng 695 sản phẩm. Toàn bộ hàng hóa đều là sản phẩm mới, chưa qua sử dụng, không có giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ, niêm phong toàn bộ tang vật nêu trên, đồng thời thực hiện biện pháp nghiệp vụ, thẩm tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.