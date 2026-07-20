Tin hot thị trường ngày 20/7: Thị trường kim cương chao đảo khi nhiều cửa hàng đồng loạt đóng cửa
PV (tổng hợp)
20/07/2026 9:47 AM (GMT+7)
Tin hot thị trường ngày 20/7 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Chuyển tiền từ 400 triệu đồng có thể phải chờ ít nhất 24 giờ; Thị trường kim cương chao đảo khi nhiều cửa hàng đồng loạt đóng cửa; TP.HCM tăng tốc đấu giá đất, hướng tới nguồn thu gần 97.000 tỷ đồng…
Tin hot thị trường ngày 20/7: Thị trường kim cương chao đảo khi nhiều cửa hàng đồng loạt đóng cửa
Chỉ trong vài ngày sau thông tin mở rộng điều tra đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương, nhiều thương hiệu kinh doanh kim cương tại TP.HCM, Cần Thơ và một số địa phương đã đồng loạt tạm dừng hoạt động hoặc ngừng thu mua lại sản phẩm.
Ngày 19/7, chuỗi Cashion thông báo đóng cửa trong hai tháng do biến động thị trường. Quế Jewelry và Hoàng Thứ Jewelry tại TP.HCM cũng tạm nghỉ để sắp xếp hoạt động, tái cơ cấu. Trước đó, PJA Kim Cương cho biết lượng khách bán lại tăng đột biến, chiếm hơn 90%, khiến thanh khoản gần như tắc nghẽn.
Tại Cần Thơ, trụ sở 5 tầng của Kimberly Diamond trên đường Ung Văn Khiêm treo thông báo tạm ngưng giao dịch trong 5 ngày để “giải quyết nội bộ”. Cửa hàng không phản hồi khi được liên hệ, trong khi nhiều khách hàng phản ánh gặp khó khăn khi bán lại sản phẩm. Buổi livestream dự kiến tổ chức ngày 18/7 để giải đáp thắc mắc cũng không diễn ra.
Diễn biến này xảy ra khi cơ quan công an khởi tố nhiều chủ tiệm vàng, cửa hàng kim cương và nhân viên kiểm định về hành vi buôn lậu.
Tin hot thị trường ngày 20/7: Chuyển tiền từ 400 triệu đồng có thể phải chờ ít nhất 24 giờ
Theo Công văn số 6190 của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ triển khai dịch vụ cho phép khách hàng cá nhân đăng ký hạn mức giao dịch và thời gian chờ khi chuyển tiền trực tuyến qua Internet Banking, Mobile Banking.
Thời gian chờ là khoảng thời gian giao dịch chưa được chuyển đến tài khoản người thụ hưởng. Cơ chế này áp dụng với giao dịch chuyển tiền trong nước có giá trị từ hạn mức khách hàng đăng ký trở lên, chuyển đến tài khoản chưa từng nhận khoản tiền bằng hoặc vượt hạn mức đó từ chính khách hàng trong vòng một năm trước giao dịch.
Khách hàng được chủ động lựa chọn hạn mức và thời gian chờ, nhưng thời gian chờ tối thiểu là 24 giờ. Trường hợp không đăng ký dịch vụ, ngân hàng sẽ mặc định áp dụng hạn mức 400 triệu đồng và thời gian chờ ít nhất 24 giờ.
Khách hàng có thể đề nghị dừng giao dịch trong thời gian chờ khi nghi ngờ lừa đảo hoặc thay đổi nhu cầu, sau khi được ngân hàng xác minh danh tính. Các ngân hàng phải hoàn thành triển khai dịch vụ trước ngày 1/3/2027.
Tin hot thị trường ngày 20/7: TP.HCM tăng tốc đấu giá đất, hướng tới nguồn thu gần 97.000 tỷ đồng
UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành đẩy nhanh xác định giá đất, thông báo thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao khẩn trương lập kế hoạch xác định giá đất cụ thể, hoàn thiện phương án giá với các dự án đã có dự thảo chứng thư định giá, đồng thời cung cấp thông tin địa chính cho cơ quan thuế. Thành phố cũng yêu cầu đẩy nhanh đấu giá các khu đất đã được phê duyệt.
Năm 2026, TP.HCM dự kiến đấu giá 50 khu, lô đất, với số thu khoảng 96.806 tỷ đồng. Trong đó có 8 lô đất và 3.790 căn hộ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thành phố cũng xem xét đưa khu đất Thương xá Tax rộng hơn 9.000 m² vào kế hoạch đấu giá.
Ngoài ra, 9 khu đất dự kiến thu 1.135 tỷ đồng; 23 khu đất đang hoàn thiện phương án giá, dự kiến thu 14.141 tỷ đồng. Thành phố còn có 54 dự án giao đất, cho thuê đất, dự kiến thu 37.876 tỷ đồng. TP.HCM đặt mục tiêu thu ngân sách hơn 1 triệu tỷ đồng trong năm nay.
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