Tin hot thị trường ngày 21/7: Dược phẩm Cửu Long bị phạt 189 triệu đồng vì loạt vi phạm về thuốc

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 580/QĐ-XPHC, xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long 189 triệu đồng do thực hiện 5 hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh dược.

Theo quyết định, doanh nghiệp không làm thủ tục thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành và chưa được phê duyệt trước khi đưa ra thị trường đối với các thay đổi lớn, thay đổi nhỏ cần phê duyệt của 10 loại thuốc. Danh sách gồm Aecysmux Effer 200, Panalgan Sachet, Ciprofloxacin 500, DCL-Empagliflozin 10mg, Levocef 500, Terpin codein 10, Ovac-20, Nootripam 800, Panalgan Plus và Cotrimxazon 960.

Công ty cũng không thông báo với cơ quan có thẩm quyền về các thay đổi nhỏ thuộc diện phải thông báo trước khi lưu hành đối với 8 loại thuốc. Ngoài ra, doanh nghiệp bán Nootripam 800 cho hai quầy thuốc không phù hợp phạm vi kinh doanh được cấp phép.

Hai vi phạm còn lại là không lập báo cáo tình hình xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc; không kê khai giá đối với 4 thuốc thiết yếu gồm Levocef 500, Cotrimxazon 960, Ovac-20 và Aecysmux Effer 200.

Quyết định không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung hoặc biện pháp khắc phục hậu quả. Doanh nghiệp phải nộp tiền phạt trong 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Quyết định được ký ngày 17/7/2026 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tin hot thị trường ngày 21/7: Khánh Hòa chuyển xã, phường quản lý các cơ sở kinh doanh lưu trú dưới 30 phòng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có chỉ đạo về việc thực hiện nghị định của Chính phủ (số 58/2026/NĐ-CP), liên quan đến quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, vào năm 2025 và tháng 2/2026, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có các quyết định ban hành các quy chế phối hợp quản lý vấn đề đã nêu và quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch tại căn hộ du lịch, biệt thự du lịch trên địa bàn tỉnh.

Để tăng cường quản lý theo quy định mới của Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa vừa giao Công an tỉnh chủ trì tham mưu và tổ chức rà soát, thông báo, hướng dẫn đến các cơ sở kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thực hiện đúng các quy định mới.

Tỉnh cũng giao Công an tỉnh tham mưu phân cấp thẩm quyền quản lý từ cấp tỉnh về cấp xã đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú dưới 30 phòng; tiếp nhận thẩm quyền quản lý đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú được xếp hạng 5 sao trên toàn tỉnh.

Đồng thời triển khai phần mềm dùng chung của Bộ Công an thực hiện việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài, thông báo lưu trú cho người Việt Nam đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh theo đúng tiến độ và chỉ đạo của Bộ Công an.

Tin hot thị trường ngày 21/7: TP.HCM phát hiện hàng nghìn sản phẩm giả mạo, không rõ nguồn gốc

Lực lượng Quản lý thị trường TP.HCM đang tăng cường kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng lậu và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn địa bàn.

Tại phường Tân Sơn Nhì, Đội Quản lý thị trường số 14 phối hợp lực lượng công an kiểm tra một địa điểm kinh doanh trang sức, phát hiện 70 sản phẩm kim loại vàng và trắng mang các nhãn hiệu Cartier, VCA, Bvlgari, Hermes, Louis Vuitton. Số hàng không có nhãn, hóa đơn, chứng từ hợp pháp, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, tổng giá trị niêm yết hơn 1,35 tỷ đồng.

Trước đó, tại phường Bình Hưng Hòa, lực lượng chức năng phát hiện 3.243 sản phẩm quần áo không có hóa đơn, chứng từ. Trong đó, 151 sản phẩm gắn nhãn hiệu giả mạo Chanel và Versace, tổng giá trị vi phạm hơn 153 triệu đồng.

Tại Trung tâm Điện máy - Điện tử Nhật Tảo, hơn 2.000 thiết bị điện tử không rõ nguồn gốc, trị giá trên 291 triệu đồng cũng bị phát hiện. Ngoài ra, hộ kinh doanh Xám Sneaker bị phạt 85 triệu đồng do kinh doanh 65 đôi giày Nike giả và vi phạm quy định về thương mại điện tử, đồng thời bị buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.