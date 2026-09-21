Tin hot thị trường ngày 21/9: Hà Nội xử lý hơn 6.100 vụ hàng lậu, hàng giả trong 8 tháng

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Trong 8 tháng năm 2026, các lực lượng chức năng Hà Nội đã kiểm tra 6.333 vụ, phát hiện và xử lý 6.139 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1.780 tỷ đồng.

Theo Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội, vi phạm trên thị trường vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc và thực phẩm không bảo đảm an toàn. Nhiều đối tượng còn lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các khâu giao nhận trung gian để tiêu thụ hàng vi phạm, gây khó khăn cho việc phát hiện và xử lý.

Những tháng cuối năm, lực lượng chức năng thành phố sẽ tập trung kiểm tra hàng thiết yếu và các nhóm có nguy cơ vi phạm cao; giám sát địa bàn trọng điểm, điểm tập kết, trung chuyển và giao nhận hàng hóa. Hoạt động kinh doanh trên môi trường số, các “chợ cóc”, thị trường vàng, bạc, ngoại tệ, xăng dầu và khí hóa lỏng cũng thuộc diện tăng cường kiểm soát. Các cơ sở từng có dấu hiệu vi phạm sẽ tiếp tục được giám sát, hậu kiểm và xử lý nghiêm nếu tái phạm.

Tin hot thị trường ngày 21/9: Chuỗi siêu thị Nhật nhắm mốc 100 cửa hàng tại Việt Nam

Saeki Selva Holdings, doanh nghiệp đang vận hành chuỗi siêu thị tại Nhật Bản, dự kiến mở cửa hàng đầu tiên ở Việt Nam trong vòng 3 năm tới và từng bước nâng quy mô lên khoảng 100 điểm bán.

Theo Nikkei Asia, Saeki sẽ khởi đầu tại TP.HCM với mô hình cửa hàng quy mô nhỏ, hướng đến nhóm khách hàng trung lưu. Doanh nghiệp muốn kết hợp kinh nghiệm quản lý vệ sinh của siêu thị Nhật Bản với văn hóa ẩm thực và lối sống địa phương. Saeki hiện vận hành 56 cửa hàng tại Nhật Bản, chủ yếu quanh Tokyo.

Doanh nghiệp đánh giá Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển bán lẻ hiện đại khi thu nhập người dân tăng. Tuy nhiên, kế hoạch mở rộng phải đáp ứng các yêu cầu về giấy phép và điều kiện kinh doanh. Đại diện JETRO tại TP.HCM cho rằng việc liên doanh với doanh nghiệp địa phương có thể đóng vai trò quan trọng.

Song song với tìm kiếm mặt bằng, Saeki lên kế hoạch đào tạo lao động Việt Nam tại Nhật Bản, sau đó bồi dưỡng kỹ năng quản lý cửa hàng, phát triển sản phẩm, nhân sự và tài chính. Trong giai đoạn đầu, nhân sự Nhật Bản sẽ hỗ trợ vận hành trước khi chuyển dần quyền quản lý cho đội ngũ Việt Nam.

Tin hot thị trường ngày 21/9: Một chuỗi cửa hàng kim cương hoạt động trở lại sau hai tháng

Sau hai tháng tạm ngừng hoạt động để tái cấu trúc, Công ty cổ phần Cashion thông báo mở cửa trở lại từ ngày 19/9, đồng thời điều chỉnh chính sách thu mua kim cương.

Với hóa đơn phát sinh trước ngày 19/7, doanh nghiệp tiếp tục áp dụng điều kiện và tỷ lệ thu mua đã xác lập tại thời điểm khách hàng mua sản phẩm. Khoản tiền thu lại được thanh toán thành 5 đợt trong vòng 4 tháng. Đối với hóa đơn từ ngày 19/7, sản phẩm sẽ được xem xét thu mua hoặc đổi sang sản phẩm khác theo mức giá thỏa thuận sau khi Cashion tiếp nhận, kiểm tra.

Cashion từng tạm đóng cửa trong bối cảnh thị trường kim cương biến động mạnh, xuất hiện làn sóng khách hàng bán sản phẩm và nhiều thông tin tiêu cực lan truyền trên mạng xã hội. Doanh nghiệp cho biết khi đó không đủ điều kiện duy trì hoạt động theo mô hình hiện tại.

Thành lập từ tháng 2/2025 với vốn điều lệ ban đầu 2 tỷ đồng, Cashion hoạt động trong lĩnh vực kim cương, trang sức và hàng hiệu chính hãng. Chuỗi này có cửa hàng tại nhiều trung tâm thương mại ở 10 thành phố, trong đó có Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Hải Phòng. PNJ khẳng định Cashion hiện không thuộc hệ sinh thái của doanh nghiệp này.